Painterbell เวทมนตร์หรือพรสวรรค์จากปลายพู่กัน กับการเติมเต็มความฝันในวัยเด็ก ที่ได้วาดภาพประกอบให้กับเซ็นทรัล แลนด์มาร์กคริสต์มาสหนึ่งเดียวที่คนไทยนับล้านรอคอย

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. ปีนี้หากมองไปรอบๆ ที่ต้นคริสต์มาสและการตกแต่งศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัล หลายๆ คนได้เห็นเหล่าคาแรคเตอร์น้องใหม่สุดคูลที่ออกแบบโดยอาร์ตติสชื่อดังของไทย “Painterbell” เบล-เศรษฐพร ก่อวาณิชกุล ภายใต้ แคมเปญ The Magical Lights 2021 มหัศจรรย์แสงแห่งความสุข ที่ได้มาร่วมออกแบบคาแรคเตอร์และมาสคอตสุดพิเศษ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยทุกคน หลังจากได้ฝ่าฟันช่วยเวลาที่ยากลำบากจากสถานการณ์โควิด-19 มาด้วยกันและให้คนไทยกลับมายิ้มได้ ได้สัมผัสกับความสุขที่หาได้ง่ายๆ ใกล้ๆตัว ได้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลใกล้บ้าน เช่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา, เซ็นทรัลเฟสติวัล, เซ็นทรัล ภูเก็ต และ เซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรี่ เอาท์เล็ต จัดแสดง ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 63- 10 ม.ค. 64เบล - เศรษฐพร ก่อวาณิชกุล อาร์ตติสเจ้าของนามพู่กัน “Painterbell” เผยว่า “ผมได้ร่วมงานกับพารทเนอร์และบริษัททั้งของไทยและอินเตอร์ หลายๆเจ้า ทุกๆเจ้าจะมีความพิเศษที่แตกต่างกัน ปีนี้ตื่นเต้นที่สุด วินาทีแรกที่ได้รู้ว่าจะได้มาทำงานคริสต์มาสให้กับเซ็นทรัลพัฒนา ใครจะไปรู้ ว่าวันหนึ่ง สถานที่ที่เรามาถ่ายรูปทุกๆ ปี วันนี้กลายเป็นงานของเราที่จะจัดแสดงอยู่ ณ ที่แห่งนี้ และยังรวมไปถึงศูนย์การค้าเซ็นทรัล 33 สาขาทั่วประเทศดีใจที่คาแรคเตอร์ของเรา จอห์น (John) และ ลูลู่ (Lulu) และเพื่อนๆ ซานต้าคลอส ได้สร้างรอยยิ้มและพลังบวกให้กับทุกๆคน การได้มีส่วนในการออกแบบและเห็นผลงานของเราไปปรากฏตัวอยู่ตามที่ต่างๆ เหมือนการที่เราได้ประดับดาวบนยอดต้นคริสต์มาสตอนเด็กๆ มันคือความคอมพลีทในชิ้นงานและความฝันที่เราเลือกเดิน เหมือนเราได้พาตัวละครที่เราวาด ไปแนะนำให้เป็นที่รู้จักกับคนไทยทั่วประเทศ ทุกๆภาค ทุกๆจังหวัด และเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าผลงานของเราได้รับการยอมรับระดับประเทศแล้วจริงๆ”“ลายเส้นที่มีความ Young, Lively และ Modern ที่เมื่อนำไป Collab กับอะไรก็จะสร้างสีสันความสนุกขึ้นมา ความพิเศษที่เกิดขึ้นกับการทำงานร่วมกับเซ็นทรัล คือ เราได้ออกแบบตัวคาแรคเตอร์ใหม่ ออกมา คือ ซานต้าคลอส Nicholas, ตุ๊กตาหิมะ Snowy, กวางเรนเดียร์ Jingle มาร่วมสร้างสีสันให้กับช่วงเทศกาลสิ้นปี และทางเซ็นทรัลยังช่วยทำให้คาแรคเตอร์ของเรา Come to Life และจับต้องได้จริงๆ เพราะนอกจากเราจะวาดภาพประกอบเพื่อไปตกแต่งศูนย์ฯในรูปแบบ 2 มิติ แล้ว ทางเซ็นทรัลยังได้ทำให้ลายเส้นของเรา กลายเป็นตัวมาสคอต 3 มิติ ที่เดินได้ เต้นได้ จับต้องได้จริง น้องๆหนู จะได้เจอกับตัวคาแรคเตอร์ของเราที่เดินไปทั่วศูนย์ฯ ทั่วประเทศ สร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆ รวมถึงสมาชิกทุกคนในครอบครัวตลอดแคมเปญ นอกจากนี้ เซ็นทรัลยังได้ดีไซน์ไลน์สติ๊กเกอร์ชุด The Magical Lights ซึ่งเป็นคาแรคเตอร์สุดน่ารักของน้องๆ ให้ได้ดาวน์โหลดกันฟรีๆ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เหมือนเป็นการ์ดส่งความสุข หรือ ส.ค.ส. ยุคใหม่อีกด้วย”โดยในงานแถลงข่าว แคมเปญ The Magical Lights 2021 ซึ่งจัดไปเมื่อวันที่ 10 พ.ย. ที่ผ่านมา เหล่าดาราเซเลบริตี้และคนดังมากมาย เช่น 6 คู่จิ้นซีรีส์วาย อย่าง บุ๋น-นพณัฐ และเปรม-วรุศ, ภู-ภูเบศ, บอส-ธนบัตร, อินทัช-ณภัทร, เชน-ณัชพล, พร้อมด้วย ตูน-พิมพ์ปวีณ์, นันทนัช มงคลรัตนชาติ และพิชชุดา ทัพภะทัต ต่างร่วมกันทำเวิร์คช็อปเพ้นท์ติ้งลูกบอลประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสตามสไตล์ของตนเอง ร่วมกับอาร์ตติสหนุ่ม Painterbell อีกด้วยพบกับ 5 แลนด์มาร์คจุดถ่ายภาพ ได้แก่ The Tree Tunnel of Wonder อุโมงค์ต้นไม้มหัศจรรย์, The Star Ribbons สายรุ้งดวงดาว, The Garden of Star flake สวนลอยแห่งดวงดาว, The Starring Sky Waterfall น้ำตกสรวงสวรรค์ และ The Wishing Walkway โถงทางเดินศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้คาแรคเตอร์สุดน่ารัก จอห์น และ ลูลู่ และเพื่อนๆ ซานต้าคลอส จากฝีมือของ Painterbell ได้แล้ว ในแคมเปญ The Magical Light 2021 จุดเช็คอินเฉลิมฉลองเทศกาลความสุขของทุกจังหวัดที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา, เซ็นทรัลเฟสติวัล, เซ็นทรัล ภูเก็ต และ เซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรี่ เอาท์เล็ต ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 63- 10 ม.ค. 64