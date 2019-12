กระหึ่มพัทยา ททท.จัดใหญ่เทศกาลดนตรี “Thailand Cultural Music Festival” ชมฟรีตลอดงาน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ร่วมกับเมืองพัทยาสร้างปรากฏการณ์ดนตรีครั้งยิ่งใหญ่กับเทศกาลดนตรี Thailand Cultural Music Festival ด้วยการผสมผสานวัฒนธรรมทางดนตรีท้องถิ่นกับดนตรีร่วมสมัย กับการรวมตัวของ 15 ศิลปินไทยที่โด่งดังระดับนานาชาติร่วมงานคับคั่ง อาทิ รัสมี อีสานโซล กับดนตรีโซลกลิ่นอายอีสานที่โด่งดังไกลไปทั่วโลก พาราไดซ์ แบงค็อกฯ หมอลำอินเตอร์แห่งศวรรษที่ 21 แซ็ค ชุมแพ นักร้องดังจากเพลง คำแพง ที่มียอดวิวในยูทูปสูงถึง 400 ล้านวิว ปะทะ เจมส์ จิรายุ ดารานักแสดงชื่อดัง วงอินฟินิตี้ สุดยอดวงดนตรีแจ๊ส ระดับตำนาน และโชว์พิเศษจากนักแสดงละครบุพเพสันนิวาส นำโดย โป๊ป ธนวรรธน์, หลุยส์ สก็อตต์ คาด มีคนร่วมงานกว่า 10,000 คน เงินสะพัดกว่า 300 ล้านบาทนางสุจิตรา จงชาณสิทโธ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท. ร่วมกับเมืองพัทยาจัดงานเทศกาล Thailand Cultural Music Festival ครั้งแรกกับปรากฏการณ์ทางดนตรีครั้งยิ่งใหญ่ของเมืองไทย ที่รวบรวมศิลปินท้องถิ่นไทยที่มีชื่อเสียงในระดับโลกบนเวทีเดียวกันมากที่สุด พบกับการผสมผสานวัฒนธรรมทางดนตรีอย่างลงตัว กำหนดจัดงานในวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 - 24.45 น. ณ แหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวพร้อมทั้งเรียนรู้และสัมผัสวิถีไทย ผ่านการแสดงดนตรีไทย สร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่พื้นที่และก่อให้เกิดภาพลักษณ์การท่องเที่ยววิถีไทยแบบร่วมสมัยกับกลุ่มคนรุ่นใหม่และกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทั้งนี้ คาดว่า จะมีคนมาร่วมงานไม่ต่ำกว่า 10,000 คน มีเงินหมุนเวียนกว่า 300 ล้านบาททั้งนี้ งานเทศกาลดนตรี “Thailand Cultural Music Festival” ได้มีการรวบรวมศิลปินท้องถิ่นไทยที่โด่งดังไกลระดับนานาชาติจะมารวมตัวบนเวทีเดียวกัน ซึ่งแต่ละศิลปินจะมียอดเข้าชมใน Youtube รวมกันกว่าหลายพันล้านวิว พร้อมทั้งยังได้รวบรวมร้านอาหารท้องถิ่นเมืองพัทยากว่า 20 ร้านดัง มีกิจกรรมเพ้นท์หน้า และ sticker tattoo ให้ร่วมสนุกก่อนเริ่มงาน พร้อมจุดถ่ายรูปเก๋ๆ ซึ่งหากถ่ายรูป และ hashtag #thailandculturalmusic festival #amazingthailand #amazingไทยเท่ รับรางวัลเสื้อกันฝนสีสันสดใส limitedสำหรับศิลปินดาราชั้นนำที่ยกขบวนมาร่วมกันสร้างสุขสนุกสนานกันอย่างเต็มอิ่ม ได้แก่ รัสมี อีสานโซล วงดนตรีอีสานที่ผสมผสานดนตรีตะวันตกทั้ง แจ๊ส ร็อค โซล, เดอะ พาราไดซ์ แบงค็อก หมอลำ อินเตอร์เนชันแนล แบนด์ (The Paradise Bangkok Molam International Band) หมอลำอินเตอร์แห่งศตวรรษที่ 21 ที่โด่งดังอย่างมากในระดับโลกด้วยรางวัลการันตีมากมาย, แซ็ค ชุมแพ เจ้าของเพลงดัง 400 ล้านวิว “คำแพง” featuring พระเอกดัง เจมส์ จิรายุ, ก้อง ห้วยไร่ featuring เบลล์ ขนิษฐาMOCCA GARDEN เร้กเก้สัญชาติไทย featuring บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ เจ้าพ่อเพลงดิสโก้ พร้อมโชว์พิเศษในสไตล์ Reggae Disco, วงพัทลุง เจ้าของบทเพลง “มหาลัยวัวชน” featuring มโนราห์ ไข่เหลี้ยม สุดยอดศิลปินจากทางภาคใต้, GAPI and Thai dub mafia นำโดย แก๊ป ทีโบน ในสไตล์ดนตรีอิเล็คทรอนิคส์ เรกเก้ ผสานเครื่องดนตรีไทยพื้นบ้านร่วมสมัย, ลานนา คัมมินส์ กับโชว์ล้านนาสุดอลังการ featuring หนึ่ง ETC, วงดิอินฟินิตี้ สุดยอดวงดนตรีแจ๊สระดับตำนานของเมืองไทย พร้อมนักแสดงและศิลปินสุดพิเศษจากละครโทรทัศน์เรื่อง บุพเพสันนิวาส ได้แก่ โป๊ป ธนวรรธน์, หลุยส์ สก็อตต์, นุ่น รมิดา, แนน วาทิยา ปิดท้ายด้วย บทเพลงพิเศษจากแร๊ปเปอร์สัญชาติไทยแห่งยุค Urboy TJ & เดย์ ไทเทเนียม นอกจากนี้ ยังได้มีจุดแสดง 3 เวทีย่อยที่รวบรวมการแสดงดนตรี การแสดงเปิดหมวกแบบท้องถิ่นจากถนนคนเดินทั่วประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมก่อนเริ่มงาน ณ บริเวณถนนเลียบชายหาดพัทยาอีกด้วยด้าน พลตำรวจตรี บัณฑิต คุณจักร รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า การจัดงานเทศกาลดนตรี Thailand Cultural Music Festival ครั้งนี้ ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งของเมืองพัทยาให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วง Green Season ตอกย้ำศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ผ่านการแสดงดนตรี รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นภาพลักษณ์ประเทศไทย โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้มีการบูรณาการความร่วมมือในทุกภาคส่วน ทั้งเรื่องการรักษาความปลอดภัย ตำรวจจราจร เทศกิจ สำนักงานสาธารณสุข สำนักงานสิ่งแวดล้อม เพื่อดูแลความเรียบร้อยตลอดการจัดงาน พร้อมทั้งประสานความร่วมมือในการให้บริการจุดจอดรถ จำนวนกว่า 1,500 คัน ได้แก่ บริเวณใต้สะพานยกระดับแหลมบาลีฮาย, ทางลงเขาพระตำหนัก, โรงเรียนเมืองพัทยาเทศบาล 8 และ เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีชสำหรับผู้รักในเสียงดนตรี พลาดไม่ได้ กับงานเทศกาลดนตรี Thailand Cultural Music Festival ในวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 - 23.45 น. ณ แหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ชมฟรีตลอดงาน สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1672 เพื่อนร่วมทาง และ www.tourismthailand.org/thaifest