ญี่ปุ่นรวบแกนนำ Prince Group โยงสแกมเมอร์กัมพูชา-ฟอกเงินคริปโตข้ามชาติ

ตำรวจญี่ปุ่นเข้าจับกุม หู ซือ (Hu Shi) ผู้บริหารระดับสูงของ Prince Group เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งพัวพันกับศูนย์หลอกลวงลงทุนในกัมพูชาเมื่อกลางเดือนมิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา ปฏิบัติการทลายเครือข่ายครั้งนี้ตอกย้ำถึงการเอาจริงเอาจังของทางการทั่วโลก หลังสหรัฐฯ เพิ่งอายัดบิทคอยน์มูลค่ามหาศาลเพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงกลุ่มทุนสีเทา
สำนักข่าวอาซาฮีระบุว่า หู ซือ ซึ่งถือสัญชาติไซปรัส โดนตั้งข้อหาปลอมแปลงเอกสารราชการในนครโอซากา โดยเขาพยายามยื่นเอกสารแจ้งเปลี่ยนที่อยู่เท็จไปยังกรุงโตเกียวเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพื่อปูทางสู่การขอสิทธิ์พำนักถาวร อย่างไรก็ตามในการสืบสวนเชิงลึกของตำรวจพบประเด็นน่าสงสัยทางการเงิน เมื่อเขานั่งแท่นกรรมการตัวแทนของบริษัทแห่งหนึ่งในโตเกียว ซึ่งทุนจดทะเบียนพุ่งพรวดถึง 6 เท่าภายในเวลาเพียงสามปี
นอกจากนี้ทางการญี่ปุ่นประเมินว่าเขาคือเป้าหมายสำคัญที่สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐฯ (OFAC) ขึ้นบัญชีดำเมื่อเดือนตุลาคม 2568 OFAC ประกาศให้ Prince Group เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติควบคู่กับเป้าหมายอื่นอีก 145 ราย มาตรการคว่ำบาตรยังครอบคลุมถึง Huione Group แพลตฟอร์มการเงินในกัมพูชา สก็อตต์ เบสเซนต์ (Scott Bessent) รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ชี้เป้าว่าแพลตฟอร์มนี้กลายเป็นแหล่งฟอกเงินยอดนิยมสำหรับแฮกเกอร์เกาหลีเหนือและมิจฉาชีพไซเบอร์
ขณะที่ก่อนหน้าการจับกุมครั้งนี้ เฉิน จื้อ (Chen Zhi) หัวหน้าใหญ่ของ Prince Group จบเส้นทางลงหลังตำรวจกัมพูชาเข้าคุมตัวและส่งผู้ร้ายข้ามแดนกลับจีนเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ สั่งฟ้องเขาในข้อหาฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์และสมรู้ร่วมคิดฟอกเงิน พร้อมยึดของกลางเป็นบิทคอยน์ 127,271 เหรียญ มูลค่าเกือบ 15 พันล้านดอลลาร์ นับเป็นการยึดทรัพย์สินคริปโตครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวง
ทั้งนี้การกวาดล้างแกนนำไม่ได้แปลว่าภัยคุกคามทางการเงินจะจบลง โดยคาช พาเทล (Kash Patel) ผู้อำนวยการ FBI กล่าวว่าจะตามล่าเครือข่ายต้มตุ๋นหลอกลงทุน (Pig Butchering) ให้ถึงที่สุด สัญญาณรุกฆาตจากฝั่งสหรัฐฯ และญี่ปุ่นชี้ชัดว่าหน่วยงานกำกับดูแลกำลังจัดระเบียบเส้นทางการเงินดิจิทัลขั้นเด็ดขาด ภาคธุรกิจและสถาบันการเงินในไทยตลอดจนภูมิภาคอาเซียนต้องยกระดับการตรวจสอบธุรกรรมข้ามแดนให้เข้มงวดขึ้น เพื่อสกัดกั้นความเสี่ยงจากการตกเป็นเครื่องมือฟอกเงินของกลุ่มทุนข้ามชาติ