"เอเซียพลัส"ชี้หุ้นไทยยืนหนึ่งน่าลงทุนสุดเทียบชั้นโลก Yield Gap พุ่งเกือบ 5%

บล.เอเซียพลัส ระบุว่า ในสภาวะที่ตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลกเต็มไปด้วยความผันผวน การตัดสินใจว่าควรเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตลาดใดนั้น นักลงทุนมืออาชีพมักไม่ได้มองเพียงแค่การปรับตัวขึ้นลงของดัชนี แต่เครื่องมือสำคัญที่เป็นเสมือนเข็มทิศชี้วัดความคุ้มค่าคือ MARKET EARNING YIELD GAP (MEYG) หรือส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนคาดหวังจากกำไรของตลาดหุ้นเทียบกับผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี
จากข้อมูลล่าสุด พบว่าตลาดหุ้นไทยมีความโดดเด่นเรื่องนี้โดยมีค่า MEYG สูงถึง 4.87% ซึ่งถือเป็นระดับที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ หากมองฝั่งตลาดที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา หรือเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซีย จะเห็นภาพที่ย้อนแย้งกันอย่างสิ้นเชิง โดยทั้งสองตลาดนี้มีค่า MEYG ที่ติดลบ โดยสหรัฐฯ อยู่ที่ -0.35% และอินโดนีเซียอยู่ที่ -0.38% สาเหตุหลักเกิดจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (BOND YIELD) 10 ปี ของทั้งสองประเทศพุ่งสูงขึ้นไปแตะระดับ 4.25% และ 6.33% ตามลำดับ
สาเหตุที่ทำให้ MEYG ของไทยทรงตัวอยู่ในระดับสูงและมีความโดดเด่น มาจากสองปัจจัย 1. อัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนพันธบัตรในประเทศไทยที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำกว่าหลายประเทศทั่วโลก 2. ระดับราคาหุ้นไทย (SET INDEX) ในปัจจุบันที่ยังไม่ได้ปรับตัวขึ้นแรงจนเกินไปเมื่อเทียบกับกำไรของบริษัทจดทะเบียน (LOW P/E) สภาพการณ์เช่นนี้มักจะเป็นสัญญาณดึงดูดกระแสเงินทุนไหลเข้า (FUND FLOW) ในระยะกลางถึงยาว เนื่องจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนต่างชาติมักจะมองหาตลาดที่มีมูลค่า (VALUATION) ถูกและมีส่วนต่างผลตอบแทนที่กว้างพอที่จะรองรับความผันผวนได้
*ส่วน PRIME PICK วันนี้เลือก SIRI, DELTA, BANPU
SIRI เป็นหนึ่งในหุ้นที่มีอัตราการจ่ายเงินปันผล (DIVIDEND YIELD) สูงที่สุดในกลุ่มอสังหาฯ โดยคาดการณ์ในปี 69 อาจสูงถึง 9-10% อีกทั้งแผนธุรกิจปี 69 ยังเน้นความสมดุล โดยตั้งเป้ายอดโอนที่ 39,000 ล้านบาท และเปิดโครงการใหม่กว่า 33 โครงการ เน้นเจาะกลุ่ม PREMIUM และ MEDIUM ที่มีกำลังซื้อจริง มอง EPS GROWTH ปีนี้โตระดับ 5% YOY
DELTA แม้ว่า VALUATION (ค่า P/E) จะอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับกลุ่ม แต่ด้วยศักยภาพในการเป็นผู้นำด้านอิเล็กทรอนิกส์ในไทย ทำให้ยังเป็นที่ต้องการของนักลงทุนสถาบันและกองทุนต่างชาติ อีกทั้งได้ SENTIMENT เชิงบวกจากความผ่อนคลายเชิงภูมิรัฐศาสตร์คืนที่ผ่านมา
BANPU มีโอกาสกลับมาทำกำไรเติบโตสูงในช่วง 1-3 ปีข้างหน้า หลังจากผ่านพ้นช่วงการปรับโครงสร้างกับ BPP ส่วนช่วงสั้นได้แรงเก็งกำไรจากราคาก๊าซฯ HENRY HUB ปรับตัวเพิ่มขึ้น 24.31% DOD จากสาเหตุสภาพอากาศหนาวเย็นจัดในสหรัฐฯ ที่คาดจะส่งผลกระทบตั้งแต่ช่วงกลางไปจนถึงปลายเดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ทำให้ความต้องการใช้ก๊าซเพื่อให้ความร้อนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว