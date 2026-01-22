GCAP GOLD ชี้ทองไทยลุ้นแตะ 72,500 "ทรัมป์" ป่วนโลกปมสงครามการค้ายุโรป-แทรกแซงเฟด

น.ส.อารีรัตน์ มุราชัย หัวหน้านักวิเคราะห์ บริษัท จีแคป จำกัด (GCAP GOLD) เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดทองคำในช่วงนี้ ยังคงให้น้ำหนักเชิงบวก ตลาดยังมีแรงซื้อ นักลงทุนสามารถถือทองคำไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยง ท่ามกลางความไม่แน่นอน ทั้งด้านเศรษฐกิจ และการเมืองระหว่างประเทศ
สำหรับปัจจัยสำคัญที่น่าจับตาในขณะนี้ ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นความต้องการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำ คือความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และยุโรป หลังประธานาธิบดี ทรัมป์ ระบุว่าอาจปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจาก 8 ประเทศยุโรปสูงสุดถึง 25% หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับกรีนแลนด์ได้ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป พร้อมทั้งขู่ว่า อัตราภาษีดังกล่าวจะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 25% ในวันที่ 1 มิถุนายน และจะคงมาตรการนี้จนกว่าจะบรรลุข้อตกลงที่สหรัฐฯ สามารถเข้าซื้อกรีนแลนด์ได้สำเร็จ ซึ่งประเด็นดังกล่าวเพิ่มความเสี่ยงต่อการยกระดับความขัดแย้งทางการค้า และอาจกระทบต่อความสัมพันธ์ของประเทศพันธมิตรในกลุ่ม NATO
"เร็วๆ นี้ ตลาดยังมีปัจจัยสำคัญที่อาจสร้างความผันผวนได้ โดยวันที่ 21 ม.ค. มีเหตุการณ์ที่ยังคงน่าจับตา อาทิ การพิจารณาคดีของศาลสูงสุดสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับความพยายามปลด ลิซา คุก กรรมการเฟด ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นอิสระของเฟด ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดี ทรัมป์ มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ บนเวที World Economic Forum ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นเวทีระดับโลก โดยถ้อยแถลงเกี่ยวกับนโยบายการค้าและภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน รวมถึงการประกาศ ตัวเลข GDP ของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดีนี้ ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญในการประเมินภาพรวมเศรษฐกิจ และทิศทางตลาดในระยะถัดไป"
สำหรับคำแนะนำ ทางฝ่ายวิจัย มีมุมมองกลยุทธ์เชิงบวกว่า ราคาทองคำกำลังเคลื่อนไหวมุ่งหน้าขึ้นทำ All Time High ใหม่ โดยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ 4,770/4,650 เหรียญ (ราคาทองคำไทย 70,500/69,400 บาท) ขณะที่แนวต้าน อยู่ที่ 4,900/4,980 เหรียญ (ราคาทองคำไทย 71,700/72,500 บาท) โดยแนะนำให้นักลงทุนรอจังหวะเข้าซื้อ เมื่อราคาอ่อนตัวใกล้แนวรับมากกว่าการไล่ราคาเข้าซื้อ
อย่างไรก็ตาม ควรบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เนื่องจากในระยะนี้ ยังมีปัจจัยด้านการเมือง และข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญที่อาจเข้ามาเพิ่มความผันผวนให้กับตลาดทองคำ