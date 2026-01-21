Ripple ฟันธง! ปี 69 จุดเปลี่ยนโลกการเงิน Fortune 500 เข้าสู่สินทรัพย์ดิจิทัล

โลกการเงินเก่ากำลังจะถูกกลืนกิน! ‘Monica Long’ ประธานหญิงแกร่งแห่ง Ripple ออกโรงทำนายอนาคต ปี 69 จะเป็นจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์ เมื่อบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับ Fortune 500 กว่า 250 แห่ง เตรียมตบเท้าเข้าสู่โลกสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ คาดเม็ดเงินในงบดุลทั่วโลกจะพุ่งแตะ 1 ล้านล้านดอลลาร์ ชี้ Blockchain ไม่ใช่แค่ทางเลือก แต่กำลังจะกลายเป็น “ระบบปฏิบัติการหลัก” (Operating Layer) ของโลกการเงินยุคใหม่
ในขณะที่หลายคนยังมองว่าคริปโทเคอร์เรนซีเป็นเพียงสินทรัพย์เก็งกำไร Monica Long ประธานของ Ripple กลับมองข้ามช็อตไปไกลกว่านั้น โดยในบล็อกโพสต์ล่าสุดเมื่อวันจันทร์ เธอได้ฉายภาพอนาคตที่กลุ่มทุนระดับสถาบันกำลังจะเข้ามาเปลี่ยนเกม โดยระบุว่าช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคือการ “วางรากฐานทางเทคนิคและกฎระเบียบ” และปี 2569 คือปีแห่งการเก็บเกี่ยวผลผลิตในระดับ Mass Adoption
Fortune 500 จาก ‘ทดลอง’ สู่ ‘ยุทธศาสตร์หลัก’
Long คาดการณ์ว่าภายในสิ้นปี 2569 บริษัทในทำเนียบ Fortune 500 ราวครึ่งหนึ่ง (หรือประมาณ 250 บริษัท) จะไม่ได้แค่ถือครองบิตคอยน์แบบฉาบฉวยเหมือนที่ Tesla หรือ Block Inc. ทำ แต่จะมี “ยุทธศาสตร์สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเป็นทางการ”
“มันจะไม่ใช่แค่การถือครองเพื่อเก็งกำไร (Exposure) แต่คือการเข้าไปมีส่วนร่วมเชิงรุก ทั้งในสินทรัพย์โทเคน (Tokenized Assets), การบริหารคลังด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Treasuries), Stablecoins ไปจนถึงพันธบัตรรัฐบาลบนเชน (Onchain T-bills)” Long กล่าว
สอดคล้องกับข้อมูลจาก Coinbase ที่พบว่า 6 ใน 10 ของผู้บริหารระดับสูงยอมรับว่าบริษัทของตนกำลังซุ่มทำโปรเจกต์บล็อกเชนอยู่ และที่น่าจับตาคือการเติบโตของบริษัทที่บริหารคลังด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล (DAT) ที่พุ่งพรวดจากเพียง 4 แห่งในปี 2563 เป็นกว่า 200 แห่งในปัจจุบัน
มอง Stablecoin ทางด่วนสายใหม่ของการชำระเงินโลก
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคืออนาคตของ Stablecoin ที่ Long มั่นใจว่าภายใน 5 ปีข้างหน้า มันจะกลายเป็นเครื่องมือหลักในการชำระดุลระดับโลก (Global Settlement) โดยได้รับแรงหนุนจากยักษ์ใหญ่อย่าง Visa และ Mastercard
“Stablecoin จะถูกผนวกเข้ากับระบบการชำระเงินโลกอย่างสมบูรณ์ ไม่ใช่ในฐานะทางเลือก (Alternative Rail) แต่ในฐานะ ‘โครงสร้างพื้นฐาน’ (Foundational Rail)” เธอย้ำ
AI + Blockchain คู่หูติดปีกการเงิน
นอกจากนี้ Long ยังมองเห็นการบรรจบกันของเทคโนโลยี (Convergence) ระหว่าง AI และ Blockchain ที่จะเข้ามาปฏิวัติวงการ โดยเฉพาะการใช้ Zero-knowledge proofs เพื่อให้ AI ประเมินความเสี่ยงและเครดิตได้โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ซึ่งจะช่วยลดแรงเสียดทานในตลาดสินเชื่อและปลดล็อกการใช้งานในตลาดที่มีการกำกับดูแลเข้มงวด
อย่างไรก็ตามวิสัยทัศน์ของ Ripple สะท้อนให้เห็นว่า ปี 2569 อาจไม่ใช่ปีของ “ราคาเหรียญ” ที่หวือหวา แต่เป็นปีของ “การใช้งานจริง” (Utility) ในระดับโครงสร้างพื้นฐาน ที่ซึ่งธนาคารและบริษัทยักษ์ใหญ่จะขาด Blockchain ไม่ได้อีกต่อไป