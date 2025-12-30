แม่ทัพ Dragonfly ชี้ชะตาคริปโตปี 69 Bitcoin แตะ 1.5 แสนดอลล์ Big Tech ลุยกระเป๋าเงิน

‘Haseeb Qureshi’ แม่ทัพใหญ่ Dragonfly กางลูกแก้วทำนายอนาคตปี 2569 มั่นใจวงการคริปโตฯ เตรียมรับแรงสะเทือนครั้งใหญ่! ชี้โอกาสเห็น ‘Big Tech’ ยักษ์ใหญ่ระดับโลกเปิดตัว ‘กระเป๋าเงินคริปโตฯ’ กวาดผู้ใช้งานพันล้านรายเข้าสู่ระบบ พร้อมสับเละโปรเจกต์ ‘บล็อกเชนส่วนตัว’ ของกลุ่มฟินเทคและธนาคารว่าเป็นได้แค่ ‘เสือกระดาษ’ ที่ไร้คนใช้งาน เชื่อท้ายที่สุดผู้ชนะตัวจริงยังเป็นเจ้าถิ่นอย่าง Ethereum และ Solana ส่วนราคา Bitcoin เตรียมติดปีกบินทะลุ 1.5 แสนดอลลาร์!
ฮาซีบ คูเรชิ (Haseeb Qureshi) พาร์ทเนอร์ผู้จัดการแห่ง Dragonfly กองทุนคริปโตฯ แถวหน้าของโลก ได้ออกมาโพสต์วิเคราะห์ทิศทางตลาดผ่าน X (Twitter) โดยวาดภาพภูมิทัศน์ของปี 2569 ไว้อย่างดุเดือด โดยเฉพาะการปะทะกันระหว่าง “โลกเก่า” (ธนาคาร-ฟินเทค) และ “โลกใหม่” (Crypto-native) ที่กำลังจะถึงจุดแตกหัก
จุดเปลี่ยนพันล้านยูสเซอร์ "Big Tech ตื่นจากจำศีล"
คูเรชิ มั่นใจว่าในปี 2569 เราจะได้เห็นหนึ่งในผู้เล่นระดับ Big Tech (ซึ่งอาจเป็น Apple, Google หรือ Meta) ตัดสินใจกระโจนเข้าสู่สมรภูมิด้วยการ “เปิดตัว” หรือ “เข้าซื้อกิจการ” เพื่อทำ Crypto Wallet ของตัวเอง
การขยับตัวของยักษ์ใหญ่เหล่านี้ จะเปรียบเสมือนการเปิดประตูเขื่อน (Floodgate) ที่จะทำให้ผู้ใช้งานกว่า “พันล้านคน” เข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลได้ในชั่วข้ามคืน ซึ่งเป็นสเกลที่แอปฯ คริปโตฯ ทั่วไปทำได้แค่ฝันถึง และนี่จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ Mass Adoption เกิดขึ้นจริง
‘บล็อกเชนแบงก์’ อาจกลายเป็นเมืองร้าง
ในฝั่งของสถาบันการเงิน คูเรชิมองว่า แม้ธนาคารระดับ Fortune 100 และบริษัทฟินเทค จะแห่กันเปิดตัวบล็อกเชนของตัวเอง (Private/Permissioned Blockchains) โดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานอย่าง Avalanche, OP Stack หรือ ZK Stack เพื่อหวังสร้างอาณาจักรของตัวเอง แต่บทสรุปสุดท้ายอาจจบลงด้วยความว่างเปล่า
“แม้จะมีความตื่นเต้นเกี่ยวกับบล็อกเชนของกลุ่มฟินเทค แต่ตัวเลขชี้วัดจะออกมา ‘น่าผิดหวัง’ (Underwhelm)” คูเรชิ ระบุชัดเจน
เหตุผลสำคัญคือ บล็อกเชนเหล่านี้จะขาดแคลนสิ่งที่สำคัญที่สุด นั่นคือ “นักพัฒนา” และ “ผู้ใช้งานจริง” ตัวเลข Active Addresses รายวันจะต่ำเตี้ยเรี่ยดิน สภาพคล่องของ Stablecoin จะแห้งเหือด และธุรกรรมสินทรัพย์ในโลกจริง (RWA) จะไม่เกิดขึ้นจริงตามที่คุยโว สอดคล้องกับความเห็นของ Galaxy Digital ที่มองว่าส่วนใหญ่จะเป็นเพียงโครงการนำร่อง (Pilots) ในวงจำกัดเท่านั้น
Ethereum & Solana กระแสนิยมนำโด่ง
เมื่อ “เชนแบงก์” ล้มเหลวในการดึงดูดผู้คน คูเรชิฟันธงว่า Layer-1 ที่เป็นเจ้าตลาดอย่าง Ethereum และ Solana จะยังคงรักษาบัลลังก์ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น เพราะนักพัฒนาส่วนใหญ่ยังคงต้องการสร้างนวัตกรรมบนโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นกลาง (Neutral) และมีความเป็นคริปโตฯ โดยกำเนิด (Crypto-native) มากกว่าจะไปอยู่ใต้ปีกของธนาคารใดธนาคารหนึ่ง
Bitcoin เป้า 1.5 แสนดอลล์ เพิ่มอุณหภูมิสงคราม Stablecoin
สำหรับทิศทางราคา คูเรชิพยากรณ์ว่า Bitcoin จะทะยานยืนเหนือ 150,000 ดอลลาร์ (ราว 5.2 ล้านบาท) ภายในสิ้นปี 2569 แต่ความโดดเด่น (Dominance) ของ Bitcoin อาจลดลง เนื่องจากเม็ดเงินจะเริ่มไหลเวียน (Rotate) ไปสู่ภาคส่วนอื่นๆ ของตลาดมากขึ้น
นอกจากนี้ ตลาด Stablecoin ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 3.12 แสนล้านดอลลาร์ จะขยายตัวอีก 60% แต่เจ้าตลาดอย่าง Tether (USDT) อาจต้องเผชิญกับแรงเสียดทานจนส่วนแบ่งตลาดลดลงจาก 60% เหลือ 55% จากการแข่งขันที่ดุเดือดขึ้น
ปี 2569 จะเป็นปีแห่งการคัดกรอง “ของจริง” ออกจาก “ของปลอม” บล็อกเชนที่สร้างขึ้นมาเพื่อแค่เป็นกิมมิคการตลาดขององค์กรจะล้มหายตายจากไป ในขณะที่โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะที่แข็งแกร่งและเปิดกว้าง จะเป็นผู้ชนะในสงครามครั้งนี้