WASHยกอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานOlympic ตั้งเป้าเติบโต 25%

ลอนดรี้ ยู ประกาศทิศทางธุรกิจปี 69 เดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานอินเตอร์ระดับโอลิมปิก ชูความพร้อมของ Ecosystem สร้างมาตรฐานใหม่ของ ร้านสะดวกซัก ที่ตอบสนอง ทุกความต้องการผู้บริโภค พร้อมกางแผนขยายเพิ่ม 100 สาขา ทั่วประเทศ ตั้งเป้าสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 25% ชี้ตลาดร้านสะดวกซักที่ได้มาตรฐานสากลเท่านั้น ที่จะเติบโตได้อีกมาก
นายธนา เธียรอัจฉริยะ ประธานกรรมการ บริษัท ลอนดรี้ ยู จำกัด (มหาชน) หรือ WASH เปิดเผยว่า “จากความสำเร็จในปี 2568 ซึ่งเป็นปีแห่งการวางรากฐานธุรกิจให้แข็งแรง ปีนี้เป็นปีแห่งการ ส่งมอบประสบการณ์ที่ประทับใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น (Customer Experience) โดยบริษัทฯ ได้ยกระดับมาตรฐานการให้บริการในทุกมิติ เปรียบเสมือนเป็น Olympics Standard หรือมาตรฐานระดับโอลิมปิก สำหรับร้านสะดวกซัก ที่ตอบสนองทุกความคาดหวังของลูกค้า
" เราจะยกมาตรฐานร้านสะดวกซักด้วยประสบการณ์ที่ดีทั้งในรูปแบบบริการตนเองและบริการซัก-อบ-พับ ครบวงจรในร้าน WashXpress ที่ติดแอร์ เย็น ทันสมัย สะอาด ปลอดภัยด้วยระบบกล้องวงจรปิด 24 ชั่วโมง สะดวกสบายด้วยแอปพลิเคชันที่ใช้ง่าย มีเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูง และคุณภาพการซักผ้า-อบผ้า ที่สะอาดกว่าด้วย เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า ระดับอุตสาหกรรมของอเมริกา และยังมีระบบสะสมแต้ม ผ่าน Application: WashXpress ที่พัฒนาเองซึ่งพร้อมมอบส่วนลดและสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกกว่า 1,800,000 ผู้ใช้งานทั่วประเทศ และจากความเป็นผู้นำด้านมาตรฐานต่างๆ อย่างครบครัน ทำให้การแข่งขันของร้านสะดวกซักจะต้องยกระดับขึ้นตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป"
ทั้งนี้ คาดการณ์แนวโน้มของตลาดธุรกิจร้านสะดวกซักในประเทศไทย จะเติบโตต่อเนื่อง ประมาณ 10% ต่อปี หลังจากการยกระดับมาตรฐานนี้ จะมีข่าวว่าร้านขนาดเล็กจำนวนหนึ่งได้ปิดตัวเพิ่มขึ้นถ้าไม่สามารถปรับตัวตามมาตรฐานใหม่ได้ หรือไม่คุ้มทุนที่จะทำ ในอนาคตธุรกิจร้านสะดวกซัก ยังคงเติบโตอยู่มาก แต่ผ่านการเติบโตของแบรนด์ใหญ่ ที่มีมาตรฐานการให้บริการที่ดีเท่านั้น ซึ่งในปี 2569 นี้ WashXpress จะดำเนินกลยุทธ์แผนเชิงรุกอย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด Olympics Standard หรือมาตรฐานระดับโอลิมปิก ที่เราคาดว่าจะเป็นมาตรฐานใหม่ของร้านสะดวกซัก
นายกวิน กลองกระโทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง WASH เปิดเผยว่า “สำหรับกลยุทธ์ธุรกิจปี 2569 ของบริษัทฯ จะมุ่งเน้นสร้างการเติบโต อย่างยั่งยืน ด้วยการดำเนินกลยุทธ์เชิงรุกมากยิ่งขึ้น คือ ขยายธุรกิจด้วยการเปิดร้าน WashXpress 100 สาขาใหม่ ครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศไทย ในปีนี้ จากปัจจุบันเรามี 591 สาขาใน 21 จังหวัดหลัก เราวางแผนว่า 50-60% ของสาขาใหม่จะเปิดใน 21 จังหวัดเดิม เพื่อขยายพื้นที่ให้บริการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และเสริมความแข็งแกร่ง ของเครือข่าย บริการ และเดินหน้ารุกสู่ภูมิภาคสำคัญ อย่างภาคเหนือ และภาคใต้ เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรฐาน Olympics Standard จะเข้าถึงผู้บริโภคในทุกจุดยุทธศาสตร์
พร้อมกับ ตอกย้ำ 7 เสาหลัก “Olympics Standard” ซึ่งเป็นมาตรฐานคุณภาพของร้าน WashXpress ในทุกสาขา ยกระดับสู่การสร้างมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมร้านสะดวกซัก เพื่อการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้บริการสะดวกซัก ประกอบด้วย
Hygiene Standard: ความสะอาดของถังซักระบบอัตโนมัติ และการดูแลร้านโดยพนักงาน ตลอดวัน
Service Standard: บริการระดับมืออาชีพ ทั้งซัก-อบ-พับ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกที่
Environmental Standard: ติดแอร์ในร้านให้เย็นสบายในช่วงกลางวัน ใน 100 สาขาใหม่
Support Standard: มั่นใจด้วยทีม Call Center ตัวจริงที่แสตนด์บายดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
Digital Standard: แอปพลิเคชันอัจฉริยะที่ใช้ง่ายปลอดภัย พัฒนาจากข้อมูลการใช้งานจริงของลูกค้า
Safety Standard: ร้านสว่าง โปร่ง ปลอดภัย พร้อมระบบ CCTV รอบทิศทาง 24 ชั่วโมง
Quality Consistency: การบริหารร้านเองด้วยทีมงานของบริษัท เพื่อรักษาคุณภาพการให้บริการ ที่สมบูรณ์ที่สุดในทุกสาขาแก่ลูกค้า
พร้อมกับชูโมเดลการเป็นแบรนด์ร้านสะดวกซักที่บริษัทบริหารเอง (Own Store) ที่ไม่ขายแฟรนไชส์ ซึ่งทำให้มีจุดเด่นในการควบคุมมาตรฐานของร้านทุกสาขาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
สุดท้่ายคือ สร้างภาพลักษณ์แบรนด์ “ร้านพี่วัว WashXpress” ให้เด่นชัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ ขยายฐานกลุ่มลูกค้า เป็นการช่วยการสร้างยอดขาย และต่อยอดไปสู่การทำ แคมเปญสื่อสารทางการตลาดที่มีความน่าสนใจ เข้าถึงไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ ที่ในปีนี้จะมี แคมเปญต่างๆ ตลอดทั้งปี
สำหรับเป้าหมายในปี 2569 ในปีนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้รวมเติบโต 25 % และตั้งเป้ายอดขายในสาขาเดิม (SSSG) เติบโต 10% เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการมอบบริการ และประสบการณ์ในการใช้งาน ร้านสะดวกซักที่ดีที่สุด
ทั้งนี้ผลประกอบการในปี 2568 งวด 9 เดือนแรก WASH มีรายได้รวม 745.82 ล้านบาท เติบโต 24.79% และมีกำไรสุทธิ 87.29 ล้านบาท เติบโต 50.60% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน อัตรากำไรสุทธิ 11.70% และประกาศปันผลระหว่างกาล (งวด ม.ค.-มิ.ย. 68) จ่าย 0.0722 บาท/หุ้น ตามนโยบายของ บริษัทฯ ในการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิ
“เราเชื่อว่าปี 2569 จะเป็นปีที่ท้าทายของธุรกิจร้านสะดวกซัก ที่ผู้บริโภคจะเลือกใช้บริการร้านที่รักษา มาตรฐานได้สม่ำเสมอที่สุด การที่เราเลือกลงทุนในระบบและบริหารจัดการด้วยตัวเอง 100% เพราะไม่ได้ ต้องการแข่งขันด้านราคา แต่แข่งกันด้านการมอบประสบการณ์ที่ดีสุดให้กับลูกค้า และสมาชิกร่วม 2 ล้านคน รวมถึงสามารถมอบความไว้วางใจ ซึ่งต้องการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมให้ดียิ่งขึ้น ทำให้ผู้บริโภคชาวไทยได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งนับว่าเป็นพันธกิจสำคัญของ WashXpress ในปีนี้” นายกวินกล่าว