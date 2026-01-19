GGC คว้าผลCDPระดับ B"บริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"

นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการประเมินระดับ B (Management Level) ด้านการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ภายใต้กรอบการประเมินของ Carbon Disclosure Project (CDP) สถาบันประเมินความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ประจำปี 2025 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่งผลการประเมินดังกล่าว สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ GGC ในการเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการบูรณาการประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศควบคู่กับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ อย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสตามกรอบการประเมินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
โดย GGC ตั้งเป้าหมายด้านการบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขต 1 และ 2) ลงร้อยละ 20 ภายในปี 2030 (พ.ศ.2573) เมื่อเทียบกับปีฐาน ปี 2020 (พ.ศ.2563) และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050 (พ.ศ. 2593) และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 3 ลงร้อยละ 50 ภายในปี 2050 ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
“การได้รับการประเมินจาก CDP ในระดับ B สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ GGC ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเดินหน้าบริหารจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่อง และขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย Net Zero 2050 ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวม” นายกฤษฎากล่าว
CDP (Carbon Disclosure Project) เป็นองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สำคัญต่อโลก อีกทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์ด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ขององค์กรที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีนักลงทุนจำนวนมากให้ความเชื่อมั่นในข้อมูลของ CDP เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน โดย CDP มีการแบ่งผลการประเมินออกเป็น 8 ระดับ ตั้งแต่ A ถึง D โดยในปีนี้มีบริษัทกว่า 22,100 ทั่วโลก ที่เข้ารับการประเมิน