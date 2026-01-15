กลยุทธ์ 'เส้นทางดิจิทัลสีเขียว' พา ZTE ขึ้นกลุ่มองค์กรชั้นนำรักษาสิ่งแวดล้อม

ZTE เปิด 4 กลยุทธ์ ‘เส้นทางดิจิทัลสีเขียว’ หลังได้รับการจัดอันดับระดับสูงสุด “A” ในกลุ่ม CDP Climate A List เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ส่งผลให้บริษัทก้าวขึ้นสู่กลุ่มผู้นำ Top 4% ขององค์กรชั้นนำทั่วโลก และเป็นบริษัทจากจีนแผ่นดินใหญ่เพียงรายเดียวที่สามารถรักษาสถานะนี้ไว้ได้ต่อเนื่องถึง 3 ปี
สำหรับกลยุทธ์ “เส้นทางดิจิทัลสีเขียว” (Green Digital Pathway) ZTE ได้เดินหน้าผสานแนวคิดคาร์บอนต่ำเข้าสู่หัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจ ผ่าน 4 กลยุทธ์สำคัญ ได้แก่ 1. Green Operation ลดการปล่อยคาร์บอนในองค์กร ZTE มุ่งเน้นการประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปีที่ผ่านมาสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้ถึง 13.4% และประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้รวม 45 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง นอกจากนี้ ในปี 2024 บริษัทยังสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่ ได้รวมกว่า 14.317 ล้านตัน
2. Green Supply Chain สร้างมาตรฐานซัพพลายเออร์ ด้วยการตรวจสอบความรับผิดชอบต่อสังคมของซัพพลายเออร์ด้านการผลิตกว่า 450 ราย พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ซัพพลายเออร์ 152 รายในการทำบัญชีคาร์บอน และช่วยกำหนดเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนให้กับคู่ค้าอีก 51 ราย
3. Green Digital Infrastructure นวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจุบัน ZTE ถือครองสิทธิบัตรเทคโนโลยีสีเขียวกว่า 800 รายการ และได้ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นต์ในผลิตภัณฑ์แล้วกว่า 240 รายการ โซลูชันของ ZTE ช่วยให้ผู้ให้บริการเครือข่ายทั่วโลกประหยัดไฟฟ้าได้มากกว่า 1 หมื่นล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี
4. Green Empowerment ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วย 5G ZTE นำเทคโนโลยี 5G, AI, IoT และ Big Data เข้าไปช่วยภาคอุตสาหกรรมดั้งเดิมลดการปล่อยคาร์บอน โดยร่วมมือกับพันธมิตรกว่า 2,000 ราย บุกเบิกการใช้งานจริงใน 18 อุตสาหกรรมหลัก อาทิ เหมืองแร่ พลังงาน การขนส่ง และโลหการ
นอกเหนือจากการจัดอันดับของ CDP แล้ว เป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศของ ZTE ยังได้รับการรับรองจาก Science-Based Targets initiative (SBTi) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Net Zero) รวมถึงได้รับรางวัล EcoVadis Gold Medal ซึ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทในฐานะ "ผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล" ที่เติบโตควบคู่ไปกับความยั่งยืนของโลก