เลิก HFT...ยุติความเหลื่อมล้ำการซื้อขายหุ้น / สุนันท์ ศรีจันทรา

ข่าวรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ใช้มาตรการเด็ดขาด จัดการจับการซื้อขายหุ้นด้วยระบบ QUANT หรือการสร้างโปรแกรมทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อประเมินแนวโน้มตลาด และ High-Frequency Trading (HFT) หรือการซื้อขายหุ้นที่มีความเร็วสูง กำลังปลุกกระแสการต่อการใช้โปรแกรมการซื้อขายหุ้นและ HFT มาอีกครั้ง
ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา จีนประกาศใช้มาตรการเด็ดขาด เพื่อจัดการกับความเหลื่อมล้ำในตลาดหุ้น โดยสั่งให้ย้ายเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท HFT ออกจาก Data Center ของตลาดหลักทรัพย์ทันที
นอกจากนั้น จีนยังมีแผน เพิ่มความหน่วงของคำสั่งซื้อขาย HFT อีก 2 มิลลิวินาที ซึ่งนักลงทุนรายย่อยทั่วไป อาจไม่รู้สึกถึงความช้าเร็วในการส่งคำสั่งซื้อขาย แต่สำหรับ HFT จะถูกกระทบมาก เพราะแผนการใช้ความเร็วในการกอบโกยกำไรจะพังลงทันที
นักลงทุนรายใหญ่และกองทุนขนาดใหญ่ ขนกำไรจากตลาดหุ้น โดยใช้ระบบ QUANT และ HFT มานานแล้ว การอาศัยความได้เปรียบเพียงเศษเสี้ยววินาที ในการส่งคำสั่งซื้อหรือขายที่รวดเร็วกว่า
และการทำกำไรจากส่วนต่างราคาหุ้นเพียงเศษเสี้ยวสตางค์ แต่ส่งผ่านคำสั่งซื้อขายวันละหลายหมื่นหรือหลายแสนคำสั่ง ก็สามารถโกยกำไรได้เป็นกอบเป็นกำ ก่อนที่ต่างชาติจะหอบเงินกลับบ้าน
นักลงทุนจีน ถูกโปรแกรมการซื้อขายหุ่นยนต์ เล่นเอาเปรียบมานานแล้ว จนรัฐบาลจีนเห็นว่า ความเสมอภาค ความเท่าเทียม ความยุติธรรมในการซื้อขาย มีความสำคัญมากกว่าผลประโยชน์จากการซื้อขายหุ้น
เพราะเมื่อใช้มาตรการเด็ดขาดควบคุมโปรแกรมการซื้อขายหุ่นยนต์และ HFT แล้ว มูลค่าการซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้นจีนอาจลดลง แต่นักลงทุนจีนจะไม่ถูกสังหารจากโปรแกรมการซื้อขายหุ่นยนต์และระบบ HFT
โปรแกรมการซื้อขายหุ่นยนต์หรือ ROBOT TRADE เข้ามาโจมตีตลาดหุ้นไทยประมาณ 7 ปีแล้ว โดยการประมวลผลแนวโน้มตลาดหุ้น และส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นได้รวดเร็วกว่าโดยเฉพาะคำสั่ง HFT
ไม่มีการรวบรวมตัวเลขว่า ต่างชาติที่ใช้โปรแกรมหุ่นยนต์ซื้อขาย โกยกำไรจากตลาดหุ้นไทยไปปีละกี่หมื่นล้านบาท
แต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา นักลงทุนรายใหญ่ เจ้ามือหรือเจ้าของหุ้น และนักลงทุนรายย่อย เสียหายขายตัวกันถ้วนหน้า
นักลงทุนรายใหญ่ เจ้ามือหรือเจ้าของหุ้น ต้องถูก FORCE SELLหรือถูกบังคับขายหุ้น เพราะถูก ROBOT โจมตีจนสู้ไม่ไหว
นักลงทุนรายย่อย ถูก ROBOT กินจนหมดตัว ติดหุ้นยอดดอยกันเป็นแถว และหมดกำลังซื้อ ทำให้ตลาดหุนเงียบเหงาซบเซายาวนานหลายปีติดต่อ
นักลงทุนเคยลุกฮือ เรียกร้องให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทบทวนโปรแกรมการซื้อขายหุ้น โดยเสนอให้ยกเลิก เช่นเดียวกับตลาดหุ้นในบางปาะเทศ ที่ห้ามใช้โปรแกรมเทรด และห้ามส่งคำสั่งซื้อขาย HFT
ข้อเรียกร้องของนักลงทุนไม่เคยได้รับการตอบสนอง โดย ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพียงแต่ปรับมาตรการกำกับการซื้อขายด้วย ROBOT และคำสั่ง HFT ที่มีความเข้มข้นขึ้นเท่านั้น
แต่ยังไม่กล้าใช้มาตรการเด็ดขาด เพื่อตัดวงจรความเหลื่อมล้ำการลงทุนในตลาดหุ้นอย่างเบ็ดเสร็จเหมือนจีน
ทุกวันนี้ การใช้ QUANT การส่งคำสั่งซื้อขาย HFT ยังดำเนินต่อไป และทำให้นักลงทุนรายย่อยในประเทศ ตกอยู่ในฐานะกลุ่มผู้ที่เสียเปรียบในตลาดหุ้น
มาตรการเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ในการจัดการกับการซื้อขายด้วยหุ่นยนต์ เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมในการซื้อขายหุ้นของจีนในครั้งนี้ คงไม่เพียงปลุกกระแสเรียกร้องของนักลงทุน ในการขจัดความเปรียบของ ROBOT และ HFT เท่านั้น
แต่น่าจะกระตุ้นให้ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ ฯ กลับมาให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมและความไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหุ้นอย่างจริงจังอีกด้วย
มาตรการดี ๆ ที่ตลาดหุ้นในหลายประเทศนำมาแก้ปัญหา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการซื้อขายหุ้น ไม่มีเหตุผลว่า ทำไม ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์จึงไม่นำมาใช้เป็นแบบอย่างบ้าง