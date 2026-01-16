Google Play คุมเข้มคริปโตเกาหลีใต้ สั่งถอดแอป Binance - OKX เหตุไร้ใบอนุญาต

วงการคริปโตฯ แดนโสมระส่ำ! Google Play ประกาศใช้นโยบายสุดโหด ดีเดย์ 28 ม.ค. นี้ บังคับแอปพลิเคชันกระดานเทรดและกระเป๋าเงินดิจิทัลทุกรายในเกาหลีใต้ ต้องอัปโหลดหลักฐานการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน (FIU) หากฝ่าฝืนเตรียมเจอมาตรการขั้นเด็ดขาด ‘ถอดแอปฯ ออกจากสโตร์’ ส่งผลให้ยักษ์ใหญ่อย่าง Binance และ OKX ที่ไร้ใบอนุญาตในพื้นที่ส่อแวว ‘จอดำ’ ถูกตัดขาดจากฐานลูกค้าเกาหลีใต้ทันที บีบให้ผู้ใช้งานต้องดิ้นรนหาทางรอดท่ามกลางการจัดระเบียบครั้งใหญ่
กลายเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่กำลังซัดถล่มผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลข้ามชาติ เมื่อ Google ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี ตัดสินใจยกระดับมาตรการคัดกรองแอปพลิเคชันบน Google Play Store ในประเทศเกาหลีใต้ โดยพุ่งเป้าไปที่หมวดหมู่คริปโทเคอร์เรนซีโดยเฉพาะ
รายงานจากสื่อท้องถิ่น News1 ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม เป็นต้นไป นักพัฒนาแอปฯ กระดานเทรด (Exchange) และกระเป๋าเงิน (Wallet) จะต้องอัปโหลดเอกสารยืนยันว่า “ได้รับการตอบรับการขึ้นทะเบียน VASP” จาก หน่วยงานข่าวกรองทางการเงินของเกาหลีใต้ (FIU) ผ่านระบบ Developer Console หากไม่สามารถแสดงหลักฐานดังกล่าวได้ แอปพลิเคชันนั้นจะถูกบล็อก ห้ามดาวน์โหลดใหม่ และอาจถูกตัดการเข้าถึงในระยะยาว
ชะตากรรมยักษ์ใหญ่ "Binance-OKX ไร้ที่ยืน?"
มาตรการนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อแพลตฟอร์มระดับโลกอย่าง Binance และ OKX ซึ่งให้บริการลูกค้าเกาหลีใต้แบบ “Offshore” (ไม่มีสำนักงานในประเทศ) โดยตามกฎหมายเกาหลีใต้ การจะคว้าใบอนุญาต VASP จาก FIU นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมีการจดทะเบียนนิติบุคคลในท้องถิ่น, วางระบบป้องกันการฟอกเงิน (AML) ที่เข้มงวด, ผ่านการตรวจสอบหน้างาน และต้องได้รับใบรับรองความปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) ซึ่งเป็นกำแพงที่สูงลิ่วสำหรับบริษัทต่างชาติ
- Binance : แม้จะถือหุ้น 10% ในกระดานเทรดท้องถิ่นอย่าง Gopax แต่ตัว Binance เองกลับไม่มีนิติบุคคลอย่างเป็นทางการในเกาหลีใต้
- OKX : เคยเผชิญข้อกล่าวหาว่าลักลอบให้บริการโดยไม่จดทะเบียนมาก่อนหน้านี้
เสียงจาก Binance ยอมรับกระทบจริง เร่งเจรจา
โฆษกของ Binance ยอมรับกับ Cointelegraph ว่ารับทราบถึงนโยบายใหม่นี้แล้ว และเตือนผู้ใช้งานว่า หากมีการ “ลบแอปฯ, รีเซ็ตเครื่อง หรืออัปเดตระบบปฏิบัติการครั้งใหญ่” อาจจะไม่สามารถดาวน์โหลดแอปฯ กลับมาได้อีกเป็นการชั่วคราวเมื่อกฎใหม่มีผลบังคับใช้
“เรากำลังหารือกับ Google อย่างแข็งขันเพื่อหาทางออกที่สร้างสรรค์” โฆษก Binance ระบุ พร้อมย้ำจุดยืนในการให้บริการที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบ
จัดระเบียบคริปโตโลก "ไม่ใช่แค่เกาหลี แต่คือนโยบาย Global"
ความเคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่คำสั่งโดยตรงจากรัฐบาลเกาหลีใต้ แต่เป็นส่วนหนึ่งของ “นโยบายความปลอดภัยระดับโลก” ของ Google ที่เริ่มประกาศใช้มาตั้งแต่ 14 สิงหาคม 2567 ที่ต้องการกวาดล้างแอปฯ เถื่อน โดยกำหนดให้ผู้พัฒนาต้องปฏิบัติตามกฎหมายการเงินในแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัด เช่น ในสหรัฐฯ ต้องขึ้นทะเบียนกับ FinCEN หรือในยุโรปต้องมีใบอนุญาต MiCA
ย้อนแย้งแต่ชัดเจน ปิดประตูเทรดเถื่อน เปิดประตู STO
สิ่งที่น่าสนใจคือ ในขณะที่ประตูกำลังปิดใส่หน้าเว็บเทรดต่างชาติ รัฐสภาเกาหลีใต้กลับเพิ่งผ่านร่างกฎหมายแก้ไข พ.ร.บ.หลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ และ พ.ร.บ.ตลาดทุน เพื่อรองรับ “หลักทรัพย์โทเคน” (Tokenized Securities) อย่างเป็นทางการ
ภาพที่เห็นจึงชัดเจนว่า เกาหลีใต้ไม่ได้ปฏิเสธเทคโนโลยีบล็อกเชน แต่ต้องการดึงทุกอย่างเข้ามาอยู่ใน “ระบบที่ควบคุมได้” โดยเลือกสนับสนุนเฉพาะแพลตฟอร์มที่ยอมก้มหัวให้กฎระเบียบ และกำจัดผู้เล่นนอกกติกาให้พ้นทาง ไม่ว่ารายนั้นจะใหญ่คับโลกแค่ไหนก็ตาม