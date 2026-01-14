ตระกูลทรัมป์รุกตลาดสินเชื่อคริปโต ส่ง "World Liberty Markets" ชิงเค้ก หวังกินรวบตลาด

จักรวาลการเงินตระกูลทรัมป์ขยับตัวแรง! ‘World Liberty Financial’ โปรเจกต์ DeFi ที่หนุนหลังโดยครอบครัวประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศเปิดตัวแพลตฟอร์มสินเชื่อ ‘World Liberty Markets’ อย่างเป็นทางการ ปูพรมแดงนำเหรียญ Stablecoin ‘USD1’ มูลค่า 3.4 พันล้านดอลลาร์เข้าสู่ตลาดปล่อยกู้ หวังกินรวบตลาดสินเชื่อบนบล็อกเชน (On-chain Credit) ที่กำลังฟื้นคืนชีพ เล็งขยายอาณาจักรขอใบอนุญาตธนาคารเต็มรูปแบบ พร้อมงัดโมเดลโปร่งใสท้าชนบทเรียนล้มละลายในอดีต
กลายเป็นความเคลื่อนไหวที่สั่นสะเทือนทั้งวอลล์สตรีทและโลกคริปโตฯ เมื่อ World Liberty Financial โครงการการเงินแบบไร้ศูนย์กลาง (DeFi) ที่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับครอบครัวของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ได้กระโดดเข้าสู่สมรภูมิ “ตลาดสินเชื่อคริปโตฯ” (Crypto Lending Market) อย่างเต็มตัวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ผ่านการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในชื่อ “World Liberty Markets”
ปั้นฮับสินเชื่อ ชู USD1 เป็นแกนหลัก
หัวใจสำคัญของแพลตฟอร์มนี้คือการสร้างระบบนิเวศการกู้ยืมที่มี “USD1” สเตเบิลคอยน์ที่มีสินทรัพย์หนุนหลังเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ ของทางค่าย และโทเคนเพื่อการกำกับดูแล (Governance Token) อย่าง WLFI เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก
นักลงทุนสามารถนำสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำมาวางเป็นหลักประกัน (Collateral) เพื่อกู้ยืมสภาพคล่องได้ ไม่ว่าจะเป็น Ether (ETH) , Wrapped Bitcoin (WBTC) รวมถึงคู่แข่งในตลาดสเตเบิลคอยน์อย่าง USDC และ Tether (USDT) ซึ่งถือเป็นการเปิดหน้าชกเพื่อดึงส่วนแบ่งการตลาดสินเชื่อกลับมาอยู่ในมือ
วิสัยทัศน์ไกล "เล็ง RWA และใบอนุญาตแบงก์"
Zak Folkman ผู้ร่วมก่อตั้ง World Liberty เปิดเผยผ่าน Bloomberg ว่า นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น โดยในอนาคตแพลตฟอร์มจะขยายขอบเขตหลักประกันไปสู่เทรนด์ที่กำลังมาแรงอย่าง “สินทรัพย์ในโลกจริง” (Real-World Assets - RWA) และกำลังซุ่มเจรจาพันธมิตรข้ามสายพันธุ์ ทั้งตลาดทำนายผล (Prediction Markets), เว็บเทรดคริปโตฯ และแพลตฟอร์มอสังหาริมทรัพย์
ที่น่าจับตามองที่สุดคือ ความพยายามอย่างเร่งด่วนในการยื่นขอใบอนุญาตจัดตั้ง “ธนาคารทรัสต์แห่งชาติ” (National Trust Bank Charter) ต่อสำนักงานบัญชีกลางสหรัฐฯ (OCC) ซึ่งหากสำเร็จ จะเป็นการยกระดับ USD1 ให้กลายเป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีความน่าเชื่อถือระดับสถาบัน รองรับการชำระเงินข้ามพรมแดนและการบริหารเงินคงคลัง (Treasury Operations) ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ชุบชีวิตตลาดสินเชื่อ "บทเรียนจากเลือดและน้ำตา"
การเปิดตัวครั้งนี้สอดรับกับจังหวะที่ตลาดสินเชื่อคริปโทฯ กำลังฟื้นตัว (Recovery) หลังจากผ่านพ้นวิกฤตความเชื่อมั่นครั้งใหญ่ นักลงทุนเริ่มมองหาช่องทางปลดล็อกสภาพคล่อง (Unlock Liquidity) โดยไม่ต้องขายสินทรัพย์ทิ้ง
ผู้เล่นในตลาดต่างเรียนรู้จากบทเรียนราคาแพงของการล่มสลายของ BlockFi และ Celsius ซึ่งเกิดจากโมเดลธุรกิจแบบรวมศูนย์ (Centralized) ที่ขาดธรรมาภิบาลและมีการบริหารความเสี่ยงที่ดำมืด (Opaque) ในทางกลับกัน World Liberty Markets ชูจุดขายความเป็น DeFi บนโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อลบภาพจำอันเลวร้ายในอดีต
สงครามแข่งขันเดือด "สนามนี้ไม่มีที่ว่างให้คนอ่อนแอ"
World Liberty ไม่ได้เดินเดียวดายในสนามนี้ แต่ต้องเผชิญกับคู่แข่งที่กำลังเร่งเครื่องเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น Nexo ที่งัดผลิตภัณฑ์กู้ยืมดอกเบี้ย 0% มาล่อใจ หรือ Babylon ที่เพิ่งระดมทุน 15 ล้านดอลลาร์จาก a16z Crypto เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานการปล่อยกู้บนบิทคอยน์โดยเฉพาะ
ทั้งนี้การขยับตัวของ World Liberty Financial ไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจ แต่มีนัยทางการเมืองและเศรษฐกิจแฝงอยู่ การที่ตระกูลผู้นำสหรัฐฯ ลงมาเล่นในสนาม DeFi ด้วยตัวเอง อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่า ยุคทองของ "สินเชื่อคริปโตฯ" ภายใต้กฎระเบียบที่ชัดเจน กำลังจะกลับมาเบ่งบานอีกครั้งในเร็ววันนี้