SC ติดTop25องค์กรที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วย

SC Asset ตอกย้ำความแข็งแกร่งด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ขยับคว้าอันดับ 23 องค์กรที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วย จากการจัดอันดับ Top 50 Companies in Thailand 2026 โดย WorkVenture เผยจุดเด่นองค์กรวัฒนธรรมทันสมัย เป็นมิตรกับคนรุ่นใหม่ บรรยากาศทำงานเปิดกว้าง ผู้นำองค์กรเข้าถึงได้ สวัสดิการตอบโจทย์คนหลากหลาย ชูจุดยืนสร้างพลังงานบวกในองค์กรด้วย Gratitude Mindset สร้างคุณค่าให้คนทำงานผ่านการขอบคุณ
นางสาวโฉมชฎา กุลดิลก รองกรรมการผู้จัดการ สายงานแบรนด์องค์กร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC Asset กล่าวว่า บริษัทได้รับการจัดอันดับในฐานะองค์กรที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด จากการสำรวจ Top 50 Companies in Thailand 2026 โดย WorkVenture พบว่า SC Asset ก้าวขึ้นมาเป็นอันดับที่ 23 ที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วย ขยับขึ้นมาจากการสำรวจปีก่อนหน้าถึง 7 อันดับ สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของบริษัทในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร รูปแบบการทำงาน ตลอดจนบรรยากาศการทำงาน ที่ตอบโจทย์ความคาดหวังของคนทำงานรุ่นใหม่ และตอกย้ำปรัชญาของบริษัท “For Good Mornings” ที่มุ่งสร้างเช้าที่ดีให้แก่ทุกคน
“เราเชื่อว่าที่ทำงานที่ดี ไม่ใช่แค่เรื่องตำแหน่งหรือผลตอบแทน แต่คือพื้นที่ที่ทำให้คนรู้สึกปลอดภัย ได้เป็นตัวเอง และกล้าเติบโต SC Asset จึงให้ความสำคัญกับการออกแบบประสบการณ์การทำงานในทุกวัน ตั้งแต่ผู้นำ วัฒนธรรม ไปจนถึงสวัสดิการที่สอดคล้องกับชีวิตจริงของพนักงาน” นางสาวโฉมชฎา กล่าว
ข้อมูลจากการสำรวจของ WorkVenture ระบุว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ SC Asset ได้รับคะแนนโหวตจากผู้สมัครและผู้ตอบแบบสำรวจในฐานะองค์กรที่อยากร่วมงานด้วย ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กรที่ทันสมัย เป็นมิตรกับคนรุ่นใหม่ การทำงานแบบยืดหยุ่นที่ช่วยสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน รวมถึงบรรยากาศการทำงานที่เปิดกว้างและสนับสนุนกันภายใต้ผู้นำองค์กรที่เข้าถึงได้ ซึ่งช่วยเสริมความมั่นใจและแรงบันดาลใจในการทำงาน
นางสาวโฉมชฎา กล่าวว่า แนวคิดการสร้างสถานที่ทำงาน หรือ Workplace ของ SC Asset ยังถูกขับเคลื่อนผ่านวัฒนธรรมการทำงานที่เห็นคุณค่าในกันและกัน โดยใช้แนวคิด Gratitude Mindset เป็นแกนกลาง เพื่อให้การขอบคุณ การรับฟัง และการสนับสนุนเพื่อนร่วมงานเกิดขึ้นจริงในทุกวันทำงาน จนกลายเป็น Safe Zone ของคนทำงานในองค์กร ซึ่งพนักงานสามารถ “ส่งดาวขอบคุณ” ผ่านแอปพลิเคชัน SC in One โดยพนักงานทุกคนจะได้รับดาว 4 ดวงต่อวัน สามารถใช้ส่งให้แก่เพื่อนร่วมงานพร้อมเขียนโน้ตขอบคุณเล็กๆ เพื่อเติมกำลังใจให้แก่กันได้ทุกวัน
“เมื่อคนรู้สึกว่าที่ทำงานคือพื้นที่ปลอดภัย เขาจะกล้าคิด กล้าลอง และกล้าเติบโต เราจึงพยายามสร้างวัฒนธรรมที่ทุกคนรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหน และสามารถเดินไปข้างหน้าพร้อมกันได้ในระยะยาว” นางสาวโฉมชฎา กล่าว
สำหรับการสำรวจ Top 50 Companies in Thailand 2026 โดย WorkVenture ถือเป็นการสำรวจอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยจัดทำการสำรวจออนไลน์ครั้งใหญ่เพื่อสอบถามความคิดเห็นของเหล่าคนรุ่นใหม่ ทั้งกลุ่มนิสิต-นักศึกษาจบใหม่ และกลุ่มคนทำงานที่มีประสบการณ์ ในช่วงอายุระหว่าง 22-35 ปี จำนวนมากกว่า 12,167 คน ด้วยคำถามปลายเปิดว่า “บริษัทที่คุณอยากร่วมงานด้วยมากที่สุดคือ?” และ “เหตุผลอะไรจึงเลือกบริษัทนั้นๆ?” เพื่อให้อิสระในการตอบคำถามอย่างเต็มที่ โดยไม่มีตัวเลือกชื่อบริษัทมาเป็นตัวชี้นำ โดยที่ผ่านมา SC Asset ติดโผดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องแล้วถึง 5 ปี