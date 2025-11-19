Great Place To Work® เผย 30 สุดยอดองค์กรน่าทำงานแห่งปี 2025 จุดประกายยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

Great Place To Work® องค์กรชั้นนำระดับโลกด้านวัฒนธรรมองค์กร เผยรายชื่อ Best Workplaces™ in Thailand 2025 อย่างเป็นทางการภายในงานแถลงข่าวและพิธีมอบรางวัลสุดยิ่งใหญ่ ณ โรงแรม Millennium Hilton Bangkok เพื่อเฉลิมฉลองให้องค์กรที่เป็นแบบอย่างแห่งความไว้วางใจ ความเท่าเทียม และภาวะผู้นำที่ให้ความสำคัญกับ “คน” ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในทุกอุตสาหกรรม
Great Place To Work ได้เข้ามาจัดตั้งในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนที่กำลังเติบโตของประเทศ ในการสร้างองค์กรที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรและมีความเชื่อมั่นในระดับสูง (High-Trust Organizations) โดยการขยายเข้ามาในประเทศไทยนี้ Great Place To Work® มุ่งหวังที่จะเสริมศักยภาพให้กับบริษัทในท้องถิ่นด้วยมาตรฐานสากลและกระบวนการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจากทั่วโลกซึ่งจะช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ส่งเสริมความไว้วางใจและการมีส่วนร่วม และขับเคลื่อนความสำเร็จทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
ในปีแรกของการจัดอันดับในประเทศไทย เสียงจากพนักงานกว่า 59,000 คน ซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานเกือบ 97,000 คนทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมในการจัดอันดับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแรงผลักดันที่เพิ่มขึ้นขององค์กรต่าง ๆ ที่มุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นพื้นที่แห่งความไว้วางใจและมีประสิทธิภาพสูง
รายชื่อ Best Workplaces in Thailand 2025 ได้ยกย่ององค์กรที่โดดเด่นจำนวน 30 แห่ง จากสามประเภท ได้แก่ องค์กรขนาดใหญ่ (พนักงาน 1,000 คนขึ้นไป), องค์กรขนาดกลาง (พนักงาน 100-999 คน) และองค์กรขนาดเล็ก (พนักงาน 10-99 คน) ซึ่งองค์กรเหล่านี้ได้กำหนดมาตรฐานสำหรับการสร้างสรรค์สถานที่ทำงานที่มีพื้นฐานอยู่บนความไว้วางใจ, การทำงานร่วมกัน, และความใส่ใจ
ภายใต้แนวคิดของงานในปีนี้คือ “Change Happens Here” (การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นที่นี่) เป็นการยกย่ององค์กรที่กำลังกำหนดนิยามใหม่แห่งอนาคตของการทำงาน ด้วยความยืดหยุ่น ความสามารถในการปรับตัว และการให้ความสำคัญกับบุคลากรอย่างไม่เปลี่ยนแปลง (หรือ อย่างแน่วแน่) ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความไว้วางใจก็ยังคงเป็นรากฐานสำคัญของความสำเร็จ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้วยความไว้วางใจและภาวะผู้นำที่ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
ภายในงานมีผู้นำองค์กรระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล และผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงจากหลากหลายอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เข้าร่วมเพื่อเฉลิมฉลององค์กรที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วม การสร้างสรรค์นวัตกรรม และคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน
คุณเอเวลิน เควก (Evelyn Kwek) กรรมการผู้จัดการ Great Place To Work ประจำภูมิภาคอาเซียนและออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ กล่าวในสุนทรพจน์สำคัญ โดยเน้นย้ำถึงบทบาทของการสร้างความไว้วางใจในการสร้างองค์กรที่แข็งแกร่งว่า:
“การเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่เกิดจากผู้คนที่รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ได้รับการเคารพ และได้รับความไว้วางใจ องค์กรที่เราเฉลิมฉลองในวันนี้พิสูจน์ให้เห็นว่า เมื่อผู้นำให้ ‘คน’ อยู่ในหัวใจของทุกการตัดสินใจ องค์กรจะไม่เพียงปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น แต่จะเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงด้วย”
แนวคิดนี้ยังสะท้อนผ่านการเสวนาแบบเป็นกันเอง (Fireside Chat) ซึ่งมีผู้นำจากองค์กรที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน Best Workplaces มาร่วมแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและแนวทางปฏิบัติในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดโอกาสให้พนักงานรู้สึกมีพลังในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเติบโตท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
การคัดเลือกที่อิงจากการวิจัยผ่านการประเมินผลอย่างเป็นระบบ
รายชื่อ Best Workplaces in Thailand 2025 ได้มาจากการประเมินผลตอบรับลับของพนักงานผ่านแบบสำรวจ Trust Index™ ของ Great Place To Work® ซึ่งวัดองค์ประกอบหลักของวัฒนธรรมองค์กร ความไว้วางใจในฝ่ายบริหาร, ความภาคภูมิใจในงาน, และความผูกพันกับเพื่อนร่วมงาน
กระบวนการประเมินพิจารณา จากเอกสารอธิบายโครงการและนโยบายของบริษัทรวมถึงมาตรการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เท่าเทียม ครอบคลุม และเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันภายในองค์กร
องค์กรที่ได้รับการคัดเลือกไม่เพียงมีคะแนนความไว้วางใจสูงเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึง “ความสม่ำเสมอของประสบการณ์เชิงบวก” ในกลุ่มพนักงานที่หลากหลาย ซึ่งพิสูจน์ว่าองค์กรที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงคือองค์กรที่เป็น “Great Place To Work For All™” ในการคัดเลือกว่าองค์กรแบบไหนคือ “สถานที่ทำงานยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศไทย” ทาง Great Place To Work® ได้นำกระบวนการประเมินที่เข้มงวดและได้มาตรฐานเดียวกันกับที่ใช้ในการจัดอันดับชื่อดังระดับโลกอย่าง “Fortune 100 Best Companies to Work For®” ในสหรัฐอเมริกา และ “Fortune World’s 25 Best Workplaces” ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 1998 มาใช้
ก้าวสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ภายใต้แนวคิด “Change Happens Here”
แนวคิดของปีนี้สะท้อนความจริงที่ทรงพลังว่า “อนาคตของการทำงาน” ไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อม แต่มันกำลังเกิดขึ้นแล้วในวันนี้ องค์กรที่ได้รับรางวัลในปี 2025 ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า การเปิดรับการเปลี่ยนแปลงและให้ “คน” อยู่ในศูนย์กลางของทุกการตัดสินใจ คือปัจจัยสำคัญที่ผลักดันนวัตกรรม ความคล่องตัว และการเติบโตอย่างยั่งยืน
คุณ Evelyn Kwek กล่าวเสริมว่า องค์กรที่ได้รับการยกย่องในปีนี้แสดงให้เห็นว่าความสำเร็จในโลกยุคใหม่ไม่ได้วัดจากตัวเลขผลประกอบการเพียงอย่างเดียว หากแต่มาจากความไว้วางใจ ความเห็นอกเห็นใจ และเป้าหมายร่วมกัน “พวกเขาตอกย้ำให้เราเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นที่นี่ ที่ซึ่งผู้นำเลือกที่จะนำด้วยการคำนึงถึงบุคลากรเป็นสำคัญ”
เกี่ยวกับ Great Place To Work®
Great Place To Work® คือผู้นำระดับโลกด้านวัฒนธรรมองค์กร มีพันธกิจในการช่วยให้องค์กรทุกแห่งกลายเป็น “สถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคน” (For All™) เรามอบการรับรองและเครื่องมือให้กับผู้นำและองค์กรในการสร้างประสบการณ์การทำงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนธุรกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างสังคมที่ดีขึ้น
นับตั้งแต่ปี 1992 เป็นต้นมา Great Place To Work® ได้ทำการสำรวจพนักงานมากกว่า 100 ล้านคน ในกว่า 150 ประเทศทั่วโลก ผ่านดัชนี Trust Index™ เพื่อวัดพฤติกรรมหลักที่นิยามคำว่า “องค์กรที่ยอดเยี่ยม” เครื่องหมายรับรอง Certification™, รายชื่อ Best Workplaces™, และมาตรฐานการประเมินระดับโลกของเรา ได้กลายเป็นเกณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับ “คน” อย่างแท้จริง