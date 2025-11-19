xs
xsm
sm
md
lg

Great Place To Work® เผย 30 สุดยอดองค์กรน่าทำงานแห่งปี 2025 จุดประกายยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Great Place To Work® องค์กรชั้นนำระดับโลกด้านวัฒนธรรมองค์กร เผยรายชื่อ Best Workplaces™ in Thailand 2025 อย่างเป็นทางการภายในงานแถลงข่าวและพิธีมอบรางวัลสุดยิ่งใหญ่ ณ โรงแรม Millennium Hilton Bangkok เพื่อเฉลิมฉลองให้องค์กรที่เป็นแบบอย่างแห่งความไว้วางใจ ความเท่าเทียม และภาวะผู้นำที่ให้ความสำคัญกับ “คน” ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในทุกอุตสาหกรรม

Great Place To Work ได้เข้ามาจัดตั้งในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนที่กำลังเติบโตของประเทศ ในการสร้างองค์กรที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรและมีความเชื่อมั่นในระดับสูง (High-Trust Organizations) โดยการขยายเข้ามาในประเทศไทยนี้ Great Place To Work® มุ่งหวังที่จะเสริมศักยภาพให้กับบริษัทในท้องถิ่นด้วยมาตรฐานสากลและกระบวนการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจากทั่วโลกซึ่งจะช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ส่งเสริมความไว้วางใจและการมีส่วนร่วม และขับเคลื่อนความสำเร็จทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

ในปีแรกของการจัดอันดับในประเทศไทย เสียงจากพนักงานกว่า 59,000 คน ซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานเกือบ 97,000 คนทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมในการจัดอันดับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแรงผลักดันที่เพิ่มขึ้นขององค์กรต่าง ๆ ที่มุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นพื้นที่แห่งความไว้วางใจและมีประสิทธิภาพสูง

รายชื่อ Best Workplaces in Thailand 2025 ได้ยกย่ององค์กรที่โดดเด่นจำนวน 30 แห่ง จากสามประเภท ได้แก่ องค์กรขนาดใหญ่ (พนักงาน 1,000 คนขึ้นไป), องค์กรขนาดกลาง (พนักงาน 100-999 คน) และองค์กรขนาดเล็ก (พนักงาน 10-99 คน) ซึ่งองค์กรเหล่านี้ได้กำหนดมาตรฐานสำหรับการสร้างสรรค์สถานที่ทำงานที่มีพื้นฐานอยู่บนความไว้วางใจ, การทำงานร่วมกัน, และความใส่ใจ

ภายใต้แนวคิดของงานในปีนี้คือ “Change Happens Here” (การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นที่นี่) เป็นการยกย่ององค์กรที่กำลังกำหนดนิยามใหม่แห่งอนาคตของการทำงาน ด้วยความยืดหยุ่น ความสามารถในการปรับตัว และการให้ความสำคัญกับบุคลากรอย่างไม่เปลี่ยนแปลง (หรือ อย่างแน่วแน่) ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความไว้วางใจก็ยังคงเป็นรากฐานสำคัญของความสำเร็จ


ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้วยความไว้วางใจและภาวะผู้นำที่ยึดคนเป็นศูนย์กลาง

ภายในงานมีผู้นำองค์กรระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล และผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงจากหลากหลายอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เข้าร่วมเพื่อเฉลิมฉลององค์กรที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วม การสร้างสรรค์นวัตกรรม และคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน

คุณเอเวลิน เควก (Evelyn Kwek) กรรมการผู้จัดการ Great Place To Work ประจำภูมิภาคอาเซียนและออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ กล่าวในสุนทรพจน์สำคัญ โดยเน้นย้ำถึงบทบาทของการสร้างความไว้วางใจในการสร้างองค์กรที่แข็งแกร่งว่า:

“การเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่เกิดจากผู้คนที่รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ได้รับการเคารพ และได้รับความไว้วางใจ องค์กรที่เราเฉลิมฉลองในวันนี้พิสูจน์ให้เห็นว่า เมื่อผู้นำให้ ‘คน’ อยู่ในหัวใจของทุกการตัดสินใจ องค์กรจะไม่เพียงปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น แต่จะเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงด้วย”

แนวคิดนี้ยังสะท้อนผ่านการเสวนาแบบเป็นกันเอง (Fireside Chat) ซึ่งมีผู้นำจากองค์กรที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน Best Workplaces มาร่วมแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและแนวทางปฏิบัติในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดโอกาสให้พนักงานรู้สึกมีพลังในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเติบโตท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

คุณเอเวลิน เควก (Evelyn Kwek), Managing Director, Great Place To Work ASEAN & ANZ
การคัดเลือกที่อิงจากการวิจัยผ่านการประเมินผลอย่างเป็นระบบ

รายชื่อ Best Workplaces in Thailand 2025 ได้มาจากการประเมินผลตอบรับลับของพนักงานผ่านแบบสำรวจ Trust Index™ ของ Great Place To Work® ซึ่งวัดองค์ประกอบหลักของวัฒนธรรมองค์กร ความไว้วางใจในฝ่ายบริหาร, ความภาคภูมิใจในงาน, และความผูกพันกับเพื่อนร่วมงาน

กระบวนการประเมินพิจารณา จากเอกสารอธิบายโครงการและนโยบายของบริษัทรวมถึงมาตรการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เท่าเทียม ครอบคลุม และเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันภายในองค์กร

องค์กรที่ได้รับการคัดเลือกไม่เพียงมีคะแนนความไว้วางใจสูงเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึง “ความสม่ำเสมอของประสบการณ์เชิงบวก” ในกลุ่มพนักงานที่หลากหลาย ซึ่งพิสูจน์ว่าองค์กรที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงคือองค์กรที่เป็น “Great Place To Work For All™” ในการคัดเลือกว่าองค์กรแบบไหนคือ “สถานที่ทำงานยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศไทย” ทาง Great Place To Work® ได้นำกระบวนการประเมินที่เข้มงวดและได้มาตรฐานเดียวกันกับที่ใช้ในการจัดอันดับชื่อดังระดับโลกอย่าง “Fortune 100 Best Companies to Work For®” ในสหรัฐอเมริกา และ “Fortune World’s 25 Best Workplaces” ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 1998 มาใช้

ไฟร์ไซด์แชทกับคุณเอเวลิน เควก (Evelyn Kwek), Managing Director, Great Place To Work ASEAN & ANZ และคุณเจฟฟรีย์ มารก์พล (Jeffrey Markpol), Area Director of HR, Capella Hotels & Resorts ผู้ได้รับอันดับ #1 Best Workplace in Thailand 2025 (Medium Category)
ก้าวสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ภายใต้แนวคิด “Change Happens Here”

แนวคิดของปีนี้สะท้อนความจริงที่ทรงพลังว่า “อนาคตของการทำงาน” ไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อม แต่มันกำลังเกิดขึ้นแล้วในวันนี้ องค์กรที่ได้รับรางวัลในปี 2025 ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า การเปิดรับการเปลี่ยนแปลงและให้ “คน” อยู่ในศูนย์กลางของทุกการตัดสินใจ คือปัจจัยสำคัญที่ผลักดันนวัตกรรม ความคล่องตัว และการเติบโตอย่างยั่งยืน

คุณ Evelyn Kwek กล่าวเสริมว่า องค์กรที่ได้รับการยกย่องในปีนี้แสดงให้เห็นว่าความสำเร็จในโลกยุคใหม่ไม่ได้วัดจากตัวเลขผลประกอบการเพียงอย่างเดียว หากแต่มาจากความไว้วางใจ ความเห็นอกเห็นใจ และเป้าหมายร่วมกัน “พวกเขาตอกย้ำให้เราเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นที่นี่ ที่ซึ่งผู้นำเลือกที่จะนำด้วยการคำนึงถึงบุคลากรเป็นสำคัญ”

Hilton, ผู้ได้รับอันดับ #1 Best Workplace in Thailand 2025 (Large Category)






เกี่ยวกับ Great Place To Work®
Great Place To Work® คือผู้นำระดับโลกด้านวัฒนธรรมองค์กร มีพันธกิจในการช่วยให้องค์กรทุกแห่งกลายเป็น “สถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคน” (For All™) เรามอบการรับรองและเครื่องมือให้กับผู้นำและองค์กรในการสร้างประสบการณ์การทำงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนธุรกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างสังคมที่ดีขึ้น

นับตั้งแต่ปี 1992 เป็นต้นมา Great Place To Work® ได้ทำการสำรวจพนักงานมากกว่า 100 ล้านคน ในกว่า 150 ประเทศทั่วโลก ผ่านดัชนี Trust Index™ เพื่อวัดพฤติกรรมหลักที่นิยามคำว่า “องค์กรที่ยอดเยี่ยม” เครื่องหมายรับรอง Certification™, รายชื่อ Best Workplaces™, และมาตรฐานการประเมินระดับโลกของเรา ได้กลายเป็นเกณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับ “คน” อย่างแท้จริง
Great Place To Work&amp;#174; เผย 30 สุดยอดองค์กรน่าทำงานแห่งปี 2025 จุดประกายยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
Great Place To Work&amp;#174; เผย 30 สุดยอดองค์กรน่าทำงานแห่งปี 2025 จุดประกายยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
คุณเอเวลิน เควก (Evelyn Kwek), Managing Director, Great Place To Work ASEAN & ANZ
ไฟร์ไซด์แชทกับคุณเอเวลิน เควก (Evelyn Kwek), Managing Director, Great Place To Work ASEAN & ANZ และคุณเจฟฟรีย์ มารก์พล (Jeffrey Markpol), Area Director of HR, Capella Hotels & Resorts ผู้ได้รับอันดับ #1 Best Workplace in Thailand 2025 (Medium Category)
Hilton, ผู้ได้รับอันดับ #1 Best Workplace in Thailand 2025 (Large Category)
+3
กำลังโหลดความคิดเห็น