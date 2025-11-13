กสิกรฯปล่อยกู้ SC Asset 2,500 ล้านบาท-ปักธงพัฒนาคลังสินค้า

กสิกรไทย หนุน SC Asset วงเงินกว่า 2,500 ล้านบาท เดินหน้าพัฒนาคลังสินค้า เพื่อรองรับการเติบโตของทั้งภาคโลจิสติกส์ ภาคการผลิต ตลอดจนอุตสาหกรรมใหม่ๆ ด้วยพื้นที่รวมกว่า 180,000 ตร.ม. โดย SC ตั้งเป้าสัดส่วนกำไรธุรกิจรายได้ประจำมากกว่า 20% ของกำไรทั้งหมดของบริษัทภายในปี 2572
นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)(KBank) เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทย มุ่งสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจใหม่ ที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเติบโตของอีคอมเมิร์ซ การค้าข้ามพรมแดน ตลอดจนการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการระบบจัดเก็บและกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูง ทันต่อความต้องการของลูกค้า
ล่าสุด ธนาคารให้การสนับสนุนสินเชื่อแก่กลุ่มบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย วงเงินกว่า 2,500 ล้านบาท เพื่อผลักดันการพัฒนาคลังสินค้า บนขนาดพื้นที่รวมกว่า 180,000 ตร.ม. ที่ไม่เพียงแต่จะอยู่บนทำเลศักยภาพที่เอื้อต่อการขยายตัวของธุรกิจต่างๆ ที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นทำเลบางนา-ตราด แหลมฉบัง และอมตะ ชลบุรี ศักยภาพของคลังสินค้าที่นอกจากจะออกแบบและใช้นวัตกรรมต่างๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจที่แตกต่างแล้ว ยังรวมไปถึงการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้คนไปพร้อมๆ กัน ขับเคลื่อนคลังสินค้าให้เป็นกลไกสำคัญที่มีประสิทธิภาพ สร้างระบบซัพพลายเชนที่ครบวงจรและยั่งยืน (Supply Chain Ecosystem)
นางสาวขัตติยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือระหว่าง SC Asset และธนาคารกสิกรไทยในครั้งนี้ จึงไม่ใช่แค่ความร่วมมือทางด้านการเงินเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการสร้างความแข็งแกร่งร่วมกัน ทั้งด้านเงินทุน นวัตกรรม และเครือข่ายพันธมิตร รวมทั้งสร้างแนวคิดกลยุทธ์ที่องค์กรหรือประเทศใช้เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างแหล่งรายได้ใหม่ๆ หรือการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ที่มีศักยภาพสูง (New Growth Engine) ให้กับประเทศในระยะยาว
ด้านนายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC Asset เปิดเผยว่า ยุทธศาสตร์การเติบโตของ SC ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความผันผวนสูง คือการมีเครื่องยนต์แห่งการเติบโต หรือ Engine ที่หลากหลาย และ Engine 2 ของเราคือ อสังหาฯ ที่สร้างรายได้ประจำ ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่เติบโต เราตั้งเป้าหมาย ภายใน 5 ปีนี้ มากกว่า 20% ของกำไรสุทธิ จะมาจาก Engine 2 ได้แก่ ออฟฟิศ โรงแรม และคลังสินค้าให้เช่า ภายใต้บริษัท เอสซีเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SCX Corporation)
“ปัจจุบันคลังสินค้าให้เช่า อยู่ในอุตสาหกรรมการขนส่ง (Logistics) ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2025 มีปริมาณความต้องการเช่ารวม 7.8 ล้านตร.ม. อัตราการเช่าสูงถึง 90% และเติบโตโดยเฉลี่ย 7% ต่อปีตลอดสิบปีที่ผ่านมา เราวาง Roadmap ลงทุนพัฒนาคลังสินค้ารวม 700,000 ตร.ม.ภายในปี 2029 พร้อมสร้างคุณค่าให้ผู้เช่า ด้วยคลังสินค้าคุณภาพสูง ฟังก์ชันครบตอบโจทย์ลูกค้าที่หลากหลาย และมีทำเลสะดวกต่อการขนส่ง ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ไม่เพียงช่วยผลักดันการเติบโตของ SC Asset ในธุรกิจโลจิสติกส์ แต่ยังตอกย้ำถึงความสัมพันธ์อันแข็งแกร่ง และบทบาทในฐานะพันธมิตรทางการเงินที่มีความสำคัญกับเราเสมอมา"
ที่ผ่านมา ธนาคารกสิกรไทย และ เอสซี แอสเสท มีความร่วมมือที่ยาวนานกว่า 20 ปี โดยธนาคารกสิกรไทยให้การสนับสนุน Pre-finance สะสมกว่า 19,500 ล้านบาท สำหรับพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย, โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างรายได้ประจำสม่ำเสมอ และวงเงินรองรับการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งสนับสนุน Post-finance เพื่อลูกค้าโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย รวมถึงโซลูชันทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการในมิติต่างๆ ความร่วมมือที่ต่อเนื่องและมั่นคงนี้เป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้การต่อยอดสู่ธุรกิจคลังสินค้า สามารถเดินหน้าได้อย่างแข็งแกร่ง