GPI เตรียมงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่ 47

“กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล” เผยความคืบหน้าการเตรียมงานมหกรรมยานยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน “Bangkok International Motor Show ครั้งที่ 47” ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม - 5 เมษายน 2569 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โชว์ยอดจองพื้นที่ล่วงหน้าเต็มเกือบ 100% ผู้ประกอบการยานยนต์กว่า 50 ราย จากยุโรปและเอเชียตอบรับจองพื้นที่คึกคัก คาดสร้างรายได้จากการจัดงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่า 20 ล้านบาท
นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายกิจกรรมพิเศษ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ GPI เปิดเผยว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมการจัดงาน “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 47” หรือ THE 47th BANGKOK INTERNATIONAL MOTOR SHOW ซึ่งเป็นงานจัดแสดงยานยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยมีกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม-5 เมษายน 2569 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 47 จะจัดขึ้นภายใต้ธีม “THE ICONIC SYNCHRONICITY” หรือ “บริบทแห่งการขับเคลื่อนไร้ที่ติ” ล่าสุด มีผู้ประกอบการยานยนต์จากยุโรปและเอเชีย ตอบรับจองพื้นที่จัดแสดงยานยนต์ล่วงหน้าแล้วกว่า 50 ราย และมีผู้แสดงความสนใจติดต่อเข้ามาอย่างคึกคัก ส่งผลให้มียอดจองพื้นที่ล่วงหน้าเต็มเกือบ 100% ทั้งนี้ ในจำนวนดังกล่าวมีบริษัทอย่างน้อย 7 บริษัทที่เข้าร่วมงานฯ เป็นครั้งแรก และยังมีลูกค้าอีก 4 แบรนด์ที่แสดงความประสงค์ขอใช้พื้นที่จัดแสดงสินค้า ซึ่งอยู่ระหว่างรอการจัดสรรพื้นที่จากผู้จัดงานฯ
นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการยานยนต์ส่วนหนึ่ง แจ้งความต้องการจองพื้นที่จัดแสดงรถและลานทดสอบเพิ่มขึ้นจากปีก่อน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่มีต่องานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อบรรยากาศการจัดงานที่มีความคึกคัก จึงมั่นใจว่าจะมีสีสันไม่แพ้ทุกปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ จากความต้องการจองพื้นที่ล่วงหน้าภายในงานฯ คาดว่ารายได้จากการจัดงานฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่า 20 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2569
“ผู้จัดงานประเมินว่า การจัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 47 จะเป็นแพลตฟอร์มเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ ในการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่และนวัตกรรมเทคโนโลยียานยนต์ล่าสุด สะท้อนพัฒนาการและทิศทางของอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ภายในงานฯ ยังมีกิจกรรมทางการตลาดที่หลากหลายและเข้มข้น เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริโภค ซึ่งสอดรับกับภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ที่คาดว่าจะทยอยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง และอุปสงค์ในการซื้อรถยนต์ที่ยังคงมีเสถียรภาพ ส่งผลให้งานฯ มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางธุรกิจและโอกาสการลงทุนในระยะต่อไป” นายจาตุรนต์ กล่าว