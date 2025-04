ยามาฮ่า คว้ารางวัลออกแบบและดีไซน์บูทยอดเยี่ยมต่อเนื่องปีที่ 19 ภายใต้คอนเซปต์ที่สะท้อนความเป็นตัวตนของยามาฮ่าอย่างชัดเจน

นายอุกฤษณ์ ภาควิวรรธ รองผู้จัดการใหญ่ด้านวางแผนการค้า และการตลาด บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับ ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธานการจัดงาน จาตุรนต์ โกมลมิศร์ รองประธานจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ในพิธีมอบรางวัล EXHIBIT DESIGN Award ออกแบบ และดีไซน์บูทยอดเยี่ยม โดยยามาฮ่าได้ออกแบบบูท YAMAHA “Feel The Unique Experience…สุดทุกทาง ต่างทุกฟีล” ภายใต้คอนเซปต์ "Reflect Your Unique Identity" ที่สะท้อนความเป็นตัวตนของยามาฮ่าได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้ง การจัดงานการแสดงสินค้าได้อย่างลงตัว และสวยงาม จากการนำเสนอรูปแบบการเปิดบูทที่ทันสมัย และได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยยามาฮ่าได้คว้ารางวัลการออกแบบ และดีไซน์บูทยอดเยี่ยมต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 ติดต่อกันโดยการมอบรางวัล EXHIBIT DESIGN Award ในครั้งนี้มีขึ้นในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 46 ณ บูทยามาฮ่า YAMAHA “Feel The Unique Experience…สุดทุกทาง ต่างทุกฟีล” อิมแพค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้