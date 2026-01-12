TFEX ตั้ง "ตรีวิทย์ วังวรวุฒิ" เป็นกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) หรือ TFEX เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง นายตรีวิทย์ วังวรวุฒิ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2569 เป็นต้นไป
นายตรีวิทย์ วังวรวุฒิ เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์รอบด้านกว่า 20 ปี ครอบคลุมทั้ง Financial Markets, Investment Banking และการพัฒนาโซลูชันเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับตลาดทุน มีความเข้าใจโครงสร้างระบบนิเวศตลาดทุน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หลักของ TFEX ทั้งการรุกขยายฐานผู้ลงทุนให้กว้างขวางขึ้น การพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ที่ตอบโจทย์โลกการลงทุนยุคใหม่ ตลอดจนการยกระดับสภาพคล่องและประสิทธิภาพของตลาดโดยรวม
นายตรีวิทย์ร่วมงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2563 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานการตลาด นอกจากนี้ ยังเคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด (Settrade) และบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่สำคัญของตลาดทุนไทย