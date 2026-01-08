หลักทรัพย์บัวหลวง ส่ง DR01 ชุดใหม่ อิงหุ้นเทคฯ สหรัฐฯ และฮ่องกง-จีน

หลักทรัพย์บัวหลวง เดินหน้าต่อยอดกระแสการเติบโตของเทคโนโลยี เปิดตัว DR01 อ้างอิงหุ้นรายตัวชุดใหม่พร้อมกัน 8 หลักทรัพย์ ครอบคลุม 3 ธีมเด่น ได้แก่ Tech AI, Tech Lifestyle และ Tech Healthcare เพื่อขยายโอกาสให้นักลงทุนไทยเข้าถึงหุ้นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากตลาดสหรัฐฯ และฮ่องกง-จีน ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเริ่มซื้อขายในวันศุกร์ ที่ 9 มกราคม 2569
นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าในฐานะผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) เจ้าแรกของไทย และปัจจุบันเป็นผู้ออก DR ที่มี Coverage ครอบคลุมตลาดหุ้นทั่วโลกมากที่สุด และมีมูลค่าตลาด DR อันดับต้น ๆ ในอุตสาหกรรม บริษัทยังคงมุ่งมั่นเพิ่มทางเลือกการลงทุนต่างประเทศให้กับนักลงทุนไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านผลิตภัณฑ์ DR01 ของหลักทรัพย์บัวหลวง
ล่าสุดได้ขยายโอกาสการเข้าถึงหุ้นเมกะเทรนด์ระดับโลกจากตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ และฮ่องกง-จีน เพิ่มเติมอีก 8 หลักทรัพย์ ครอบคลุม 3 ธีมเด่น ได้แก่ Tech AI, Tech Lifestyle และ Tech Healthcare ส่งผลให้หลักทรัพย์บัวหลวง มี DR01 ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) รวมทั้งสิ้น 35 หลักทรัพย์ ครอบคลุมดัชนีหุ้นสหรัฐฯ จีน ฮ่องกง เวียดนาม อินเดีย ญี่ปุ่น รวมถึงหุ้นสามัญในสหรัฐฯ ฮ่องกง และยุโรป โดย DR01 ชุดใหม่ 8 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย
1. กลุ่มธุรกิจ Tech AI
• ฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐฯ จำนวน 4 หลักทรัพย์ ได้แก่
- MICRON01 อ้างอิงหุ้นสามัญ Micron Technology, Inc. (MU) ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำ
รายใหญ่ของสหรัฐฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงถึง 2.9 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และยังเป็นผู้นำตลาดชิปหน่วยความจำความเร็วสูง High Bandwidth Memory (HBM)ที่ใช้สำหรับระบบ AI
- CRM01 อ้างอิงหุ้นสามัญ Salesforce Inc.(CRM) ผู้พัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์
ด้านการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์อันดับหนึ่งของโลก โดดเด่นด้วยการมีแพลตฟอร์มที่ครบวงจรอย่าง Customer 360 ที่รวมฟังก์ชันการจัดการข้อมูลลูกค้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียวและมีฐานะการเงินมั่นคง โดยรายได้กว่า 90% มาจากค่าสมาชิกทำให้สามารถคาดการณ์รายได้ได้ต่อเนื่อง
- ORCL01 อ้างอิงหุ้นสามัญ Oracle Corporation (ORCL) บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับโลกที่ให้บริการโซลูชันครบวงจร ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าความต้องการใช้ Oracle Cloud Infrastructure ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต
- PLTR01 อ้างอิงหุ้นสามัญ Palantir Technologies Inc. (PLTR) ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้วยระบบ AI ให้ทั้งหน่วยงานรัฐบาลและภาคเอกชน ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ เชื่อมโยงข้อมูลจำนวนมากเพื่อใช้ในการตัดสินใจสำคัญ
• ฝั่งตลาดหุ้นฮ่องกง-จีน จำนวน 1 หลักทรัพย์ ได้แก่
- SMIC01 อ้างอิงหุ้นสามัญ Semiconductor Manufacturing International Corporation (981) บริษัทผลิตชิป (Foundry) ที่เซมิคอนดักเตอร์โลก
2. กลุ่มธุรกิจ Tech Lifestyle
• ฝั่งตลาดหุ้นฮ่องกง-จีน จำนวน 2 หลักทรัพย์ ได้แก่
- BILIBILI01 อ้างอิงหุ้นสามัญ Bilibili Inc. (9626) แพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์ยักษ์ใหญ่ที่ได้รับความนิยมในหมู่คนรุ่นใหม่ของจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่มี Brand Loyalty
สูงในประเทศจีน
- KUAISH01 อ้างอิงหุ้นสามัญ Kuaishou Technology (1024) บริษัทเทคโนโลยีสัญชาติจีน ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียวิดีโอสั้นและไลฟ์สดชื่อดังอย่าง Kuaishou ซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญของ TikTok ในจีน
3. กลุ่มธุรกิจ Tech Healthcare ฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐฯ จำนวน 1 หลักทรัพย์ ได้แก่
• ISRG01 อ้างอิงหุ้นสามัญ Intuitive Surgical Inc. (ISRG) ผู้นำด้านการพัฒนาและผลิตหุ่นยนต์
ช่วยผ่าตัดในชื่อ “Da Vinci” ที่ช่วยให้แพทย์ทำการผ่าตัดแบบแผลเล็กได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปัจจุบันมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในตลาดหุ่นยนต์ผ่าตัดโลก
สำหรับความโดดเด่นของ DR ชุดนี้ คือ การนำ 4หลักทรัพย์ใหม่ ได้แก่ MICRON01, CRM01, ISRG01และ BILIBILI01 ออกสู่ตลาดเป็นรายแรกของไทย เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของเทคโนโลยี AI ตั้งแต่ชิป หน่วยความจำ ซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มคอนเทนต์ ไปจนถึงหุ่นยนต์การแพทย์อัจฉริยะ ซึ่งล้วนเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตในระยะยาว
“การผลักดัน DR อ้างอิงหุ้นเมกะเทรนด์ชั้นนำจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ และฮ่องกง-จีน สู่ตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตแบบก้าวกระโดดของเทคโนโลยี AI ซึ่งองค์กรทั่วโลกเริ่มนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงาน ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีใหม่อย่าง AI Chatbot เช่น ChatGPT ยังเป็นตัวเร่งสำคัญที่ผลักดันให้เกิดนวัตกรรม และเปลี่ยนแปลงวิถีการใช้ชีวิตและการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ” นายพิเชษฐ กล่าว
นายพิเชษฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า นักลงทุนไทยเริ่มใช้ประโยชน์จาก DR มากขึ้น เพื่อกระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนในช่วงตลาดผันผวน โดยปี 2568 ที่ผ่านมา มูลค่าตลาด DR ทั้งอุตสาหกรรมอยู่ที่ประมาณ 5.3 หมื่นล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30ธ.ค. 2568) เติบโตกว่า 80% เทียบกับปลายปี 2567 ขณะที่ DR01 ที่ออกโดยหลักทรัพย์บัวหลวง ซึ่งเป็นบริษัทในเครือธนาคารกรุงเทพ และได้รับการจัดอันดับเครดิตระดับ “AA” จาก TRIS Rating (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2568) มีจำนวน 27 หลักทรัพย์ มูลค่าตลาดรวมประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30ธ.ค. 2568) และสร้างผลตอบแทนรวมเฉลี่ย +17.3% สูงกว่า SET Index ที่ติดลบราว -6.4% ในปี 2568
ทั้งนี้ DR อ้างอิงหุ้นรายตัวชุดใหม่ 8 หลักทรัพย์ จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันศุกร์ ที่ 9 มกราคม 2569 ด้วยกระบวนการ Direct Listing โดยไม่ต้องจองซื้อล่วงหน้าเหมือนกรณี IPO ทำให้นักลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ในวันดังกล่าว ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได้จากหนังสือชี้ชวนและข้อกำหนดสิทธิ์ได้ที่ https://www.bualuang.co.th/dr