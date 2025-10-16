หุ้นปรับขึ้นต่อ บาทแข็งค่าหนุน Fund Flow ไหลเข้า

นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน(บลป.) เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนียังลุ้นฟื้นตัวต่อได้ แม้ยังไม่มีประเด็นบวกใหม่จากปัจจัยต่างประเทศ แต่ได้แรงหนุนจากค่าเงิน ซึ่งดอลลาร์ยังอ่อนค่า และสกุลเงินเอเชียยังแกว่งค่อนไปทางแข็งค่า ทำให้ยังคาดหวังกระแสเงินทุนไหลเข้าเอเชียได้ ขณะที่เงินบาทปัจจุบันกลับมาแข็งค่าลงมาจึงคาดหวังดัชนีฟื้นตัว
ทั้งนี้เมื่อวานตลาดตอบรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไปแล้ว ในระยะ 3 เดือนข้างหน้ามาตรการต่าง ๆ ที่ออกมา ทั้งมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว และโครงการคนละครึ่งพลัส น่าจะหนุนการเติบโตของเศรษฐกิจได้ และหนุนกลุ่ม Domestic ฟื้นได้ ขณะเดียวกันแนะติดตามสถานการณ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีน ถ้ายังมีความตึงเครียด เม็ดเงินทั่วโลกจะไหลมายังกลุ่มปลอดภัยมากขึ้น กลยุทธ์การลงทุนแนะนำ กลุ่ม Domestic เป็นหลัก
โดยให้กรอบแนวรับ 1,268-1,265 จุด และแนวต้าน 1,295 จุด แนวต้านถัดไป 1,310 จุด
*ประเด็นพิจารณาการลงทุน
- ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (15 ต.ค.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 46,253.31 จุด ลดลง 17.15 จุด หรือ -0.04%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 6,671.06 จุด เพิ่มขึ้น 26.75 จุด หรือ +0.40% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 22,670.08 จุด เพิ่มขึ้น 148.38 จุด หรือ +0.66%
- ตลาดหุ้นเอเชียภาคเช้าเปิดบวก ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นที่ระดับ 48,107.44 จุด เพิ่มขึ้น 434.77 จุด หรือ +0.91%, ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดที่ระดับ 3,900.68 จุด ลดลง 11.53 จุด หรือ -0.29% และดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ระดับ 25,890.01 จุด ลดลง 20.59 จุด หรือ -0.08%
- ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (15 ต.ค.) 1,286.69 จุด เพิ่มขึ้น 20.31 จุด (+1.60%) มูลค่าซื้อขาย 46,484.63 ล้านบาท
- นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ (15 ต.ค.) 1,791.13 ล้านบาท
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. (15 ต.ค.)ลดลง 43 เซนต์ หรือ 0.73% ปิดที่ 58.27 ดอลลาร์/บาร์เรล
- ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (15 ต.ค.) อยู่ที่ 0.63 เหรียญ/บาร์เรล
- เงินบาทเปิด 32.50 ทรงตัวรอปัจจัยใหม่ คาดกรอบวันนี้ 32.40-32.65
- ครม.เศรษฐกิจนัดแรก "อนุทิน" ดันแผนเศรษฐกิจ 4 เดือน เสนอแพ็กเกจท่องเที่ยว เข้า ครม.สัปดาห์หน้า ลดหย่อนภาษีเที่ยวเมืองรอง 1.5 เท่า เร่งเบิกจ่ายงบสัมมนา ให้สิทธิ์โรงแรมเมืองรอง หักค่าใช้จ่ายปรับปรุง 2 เท่า คาดมาตรการหนุนเศรษฐกิจ 0.4% ททท.เปิดตัว 'ลิซ่า' Amazing Thailand Ambassador ดึงต่างชาติ 5-10 ล้านคน สร้างรายได้ 2.5-5.0 แสนล้านบาท หนุนฟื้นตัวเท่าปี 62 ก่อนโควิด
- "ไทยบีเอ็มเอ" เผยตลาดหุ้นกู้ ไตรมาส 4/68 ทะลัก 2.18 แสนล้าน มอง "กลุ่มไฮยีลด์" เสี่ยงสูงสุด 2.4 หมื่นล้าน ท่ามกลางเศรษฐกิจซบเซา จับตากลุ่มอสังหาฯ-วัสดุก่อสร้าง เปิด "4 บจ." จ่อเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หวัง "ขอยืดหนี้" เดือนต.ค.นี้ พร้อมชี้ทางออกรอให้ "รัฐบาลกระตุ้น"
- ธปท. ขับเคลื่อนนโยบาย "เจวี เอเอ็มซี" เปิดทาง "นอนแบงก์" ร่วมบริหาร "หนี้เสีย" คาดหนุน "กลุ่มนอนแบงก์" รับประโยชน์ชัดเจน "บล.เอเซีย พลัส" ชี้ช่วยกลไกบริหารจัดการหนี้ที่คล่องตัวขึ้น "บล.หยวนต้า" ยกกลุ่มนอนแบงก์ได้ประโยชน์ "บล.พาย" มองความท้าทายด้าน "เงินทุน-ต้นทุนสูง" แนะรัฐบาลต้องมีมาตรการชดเชย หากต้องการผลักดันสำเร็จ
- ก.ล.ต. เดินหน้าพร้อมให้ความร่วมมือหน่วยงานรัฐ หวังปิดช่องโหว่ "ทุนเทา" แฝงตัวผ่าน "ตลาดทุนและ คริปโทฯ" พร้อมย้ำระบบกำกับดูแลธุรกิจคริปโทฯที่ขึ้นทะเบียนมีมาตรฐานเทียบเท่า "ธนาคารพาณิชย์" ด้าน "รมว.คลัง" ขีดเส้นสรุปแหล่งที่มา-เส้นทาง "เงินเทา" ต้นตอทำบาทแข็งภายในเดือน ธ.ค.
- 'บัญชีกลาง' ปลดล็อกแนวทางเร่งรัดเบิกจ่ายงบปี 69-งบเหลื่อมปี กว่า 4 ล้านล้านบาท เปิดช่องลดเวลาประกาศ TOR และกำหนดระยะเวลา การตรวจรับงานที่ชัดเจน หวังเร่งอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
- ส.อ.ท. เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เดือน ก.ย. อยู่ที่ระดับ 87.8 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 86.4 เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 7 เดือน หรือเมื่อเทียบกับเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา เนื่องจากการจัดตั้งรัฐบาลเกิดขึ้นได้รวดเร็ว ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชน เอื้อต่อการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดำเนินไปต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ โดยเอสเอ็มอี ยังสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้สะดวกขึ้น หลังจากที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สามารถค้ำประกันสินเชื่อให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารให้เอสเอ็มอีได้ ส่งผลให้สภาพคล่องของเอสเอ็มอีดีขึ้น
- พาณิชย์เผย 9 เดือน ต่างชาติลงทุนไทย 2.5 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 88% เผยพบ 7,000 นิติบุคคลในสุราษฎร์ธานีเข้าข่ายนอมินี
*หุ้นเด่นวันนี้
- AOT (ลิเบอเรเตอร์) ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 45.00 บาท คาดหวังการปรับขึ้นค่า PSC ซึ่งอาจจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. นี้ ผสานกับตัวเลขนักท่องเที่ยวที่คาดจะค่อยๆฟื้นขึ้นจากการเข้าสู่ช่วง High Season ปลายปีแรงหนุนเพิ่มเติมจากมาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวในช่วงที่เหลือของปี ซึ่งคาดเข้า ครม.ในสัปดาห์หน้า เป็นโมเมนตัมเชิงบวก
- MTC (ฟินันเซีย ไซรัส) "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 56 บาท เบื้องต้นเราประเมินกำไรไตรมาส 3/68 ที่ราว 1.7 พันลบ. +4% q-q, +15% y-y ทำ New High ต่อเนื่อง หนุนจาก Loan Growth ที่ยังโตแกร่ง ขณะที่คุณภาพสินทรัพย์ยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ดี การตั้งสำรองคาดว่ายังลดลงจากปีก่อน เราคาดกำไรปี 2568-2569 ที่ 7.1 พันลบ. +21% y-y และ 8.3 พันลบ. +17% y-y ตามลำดับ คาดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี รวมถึงโอกาสที่กนง.จะเดินหน้าลดดอกเบี้ยในการประชุมนัดสุดท้ายของปี ยังมีโอกาสเป็น Sentiment หนุน
- CENTEL (กสิกรไทย) ราคาพื้นฐาน 42.09 บาทเรามีมุมมองเชิงบวกต่อ CENTEL จากความคาดหวังมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐบาลใหม่ อีกทั้งผู้ว่าการ ททท. ได้เสนอไอเดียผ่าน social media ให้มีโครงการ ทัวร์ไทยคนละครึ่ง เพื่อดึงดูดคนไทยออกมาเที่ยวภายในประเทศ ประกอบกับเราคาดหวังการฟื้นตัวใน 2H25 ที่เป็น high season เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก ในขณะที่ธุรกิจร้านอาหารยังสามารถเติบโตได้จากการขยายสาขาใหม่โดยเฉพาะธุรกิจอาหารที่ร่วมลงทุนเป็น JV อย่างไรก็ตามแม้จะมีผลกระทบจากการเปิดโรงแรมใหม่สองแห่งที่ Maldives แต่เรามองว่าเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนระยะยาวในการสะสมหุ้น เพื่อรอโรงแรมใหม่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์ในอนาคต