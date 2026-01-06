TIDLOR ได้รับจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “A-” แนวโน้ม “คงที่”

ติดล้อ โฮลดิ้งส์ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “A-” แนวโน้ม “คงที่” จาก JCR ครั้งแรกของกลุ่ม Non-Bank ประเทศไทย ตอกย้ำความแข็งแกร่งฐานะทางการเงิน
นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ Tidlor Holdings (TIDLOR) ประกาศความสำเร็จอีกก้าวสำคัญ หลังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวของผู้ออกตราสารทั้งในสกุลเงินต่างประเทศและในประเทศที่ระดับ “A-” แนวโน้ม “คงที่” (Stable) จาก Japan Credit Rating Agency (JCR) สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น นับเป็นกลุ่มสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตจาก JCR สะท้อนถึงพื้นฐานทางธุรกิจที่มั่นคง ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และศักยภาพของกลุ่มบริษัทในระดับสากล
การจัดอันดับดังกล่าว พิจารณาจากสถานะที่แข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขันในตลาดสินเชื่อทะเบียนรถ ความสามารถในการทำกำไร ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากความสามารถด้านการพิจารณาสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพและระบบติดตามหนี้ที่เข้มแข็ง ตลอดจนระดับเงินสำรองที่อยู่ในระดับสูงเพียงพอ รวมถึงกรอบการกำกับดูแลกิจการที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ ยังสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทจากการสนับสนุนของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งมีกลุ่ม MUFG สถาบันการเงินญี่ปุ่นชั้นนำระดับโลก เป็นผู้ถือหุ้น
"การได้รับการจัดอันดับเครดิต “A-” ในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่ยืนยันถึงเสถียรภาพและศักยภาพของกลุ่มบริษัทในระดับสากล และอันดับเครดิตที่ได้รับยังอยู่ในระดับ Investment Grade ส่งผลดีต่อโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ สนับสนุนการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนในอนาคตได้เป็นอย่างดี" นายปิยะศักดิ์กล่าว
ทั้งนี้ JCR ได้คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Sovereign Credit Rating) ในระดับ “A” ขณะที่ TIDLOR ได้รับการจัดอันดับเครดิตในระดับ “A-” ซึ่งถือว่าต่ำกว่าความน่าเชื่อถือของประเทศไทยเพียงหนึ่งอันดับ สะท้อนถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและความพร้อมของกลุ่มบริษัทในการเติบโตอย่างมีคุณภาพระยะยาว
สำหรับ Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) เป็นสถาบันจัดอันดับเครดิตชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ได้รับการรับรองจากสำนักงานบริการทางการเงินของญี่ปุ่น (Financial Services Agency: FSA) และเป็นสถาบันจัดอันดับจากญี่ปุ่นเพียงรายเดียวที่ขึ้นทะเบียนในสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร โดยได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาดการเงินระดับสากล