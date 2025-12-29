“โกลเบล็ก” ชี้ SET ส่งท้ายปีแกว่งกรอบแคบ 1,250-1,280 จุด

บล. โกลเบล็ก (GBS) ประเมินหุ้นไทยโค้งสุดท้ายปี 2568 เคลื่อนไหวในกรอบ 1,250-1,280 จุด ท่ามกลางบรรยากาศซื้อขายเบาบางช่วงหยุดยาวปีใหม่ และตลาดขาดปัจจัยใหม่ๆหนุน แนะกลยุทธ์ลงทุนหุ้นได้อานิสงส์จากเงินบาทแข็งค่า
นางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด หรือ GBS ประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2568 ยังคงเคลื่อนไหวจำกัด โดยคาดว่า ดัชนี SET แกว่งตัวผันผวนในลักษณะ Sideway ออกข้างในกรอบ 1,250–1,280 จุด ท่ามกลางบรรยากาศการซื้อขายที่เบาบาง เนื่องจากตลาดยังขาดปัจจัยใหม่หนุน ประกอบกับนักลงทุนจำนวนมากเข้าสู่ช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่
ขณะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้รายงานผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ว่า จะมีเงินสะพัด 111,609.37 ล้านบาท ขยายตัว 2.1% นับเป็นมูลค่าการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสูงสุดในรอบ 6 ปีนับตั้งแต่ปี 2564 ด้านกระทรวงการคลังเปิดตัวเลขการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2569 ตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ย.2568 มีรายได้รวม 492,177 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 12,288 ล้านบาท หรือ 2.6% และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.4%
ด้านเศรษฐกิจสหรัฐฯ โตเหนือความคาดหมายสะท้อนความแข็งแกร่งของการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ โดยตัวเลข GDP ในไตรมาส 3/2568 มีการขยายตัวถึง 4.3% ซึ่งถือเป็นอัตราการเติบโตที่โดดเด่นและสูงกว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจ สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ในช่วงเวลาเดียวกัน
ส่วนปัจจัยลบที่อาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนและเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะปัญหาทางการเมืองในประเทศของสหรัฐฯ ล่าสุด ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยืนยันว่า สหรัฐฯ เตรียมเปิดฉากโจมตีภาคพื้นดินเพื่อถล่มเป้าหมายขบวนการค้ายาเสพติดในลาตินอเมริกา โดยกล่าวระหว่างส่งคำอวยพรคริสต์มาสแก่เหล่าทัพ ประกอบกับตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ลดลง 10,000 ราย สู่ระดับ 214,000 ราย ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 232,000 ราย สะท้อนตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง
ขณะเดียวกันทางคิม จองอึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ เข้าควบคุมการทดสอบยิงขีปนาวุธพิสัยไกลพื้นสู่อากาศ ณ ฐานยิงชายฝั่งตะวันออก พร้อมตรวจงานก่อสร้างเรือดำน้ำนิวเคลียร์ขนาด 8,700 ตัน ที่สามารถติดตั้งขีปนาวุธได้
นอกจากนี้เศรษฐกิจไทยยังประสบปัญหา NPL ที่อยู่ในระดับสูงมานานต่อเนื่อง โดยทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่าจากข้อมูลเครดิตบูโรมีหนี้ค้างชำระเกินกว่า 90 วันของบัญชีสินเชื่อธุรกิจ (NPL) ขยับขึ้นจาก 3.72% ในไตรมาส 1 ปี 2568 เป็น 3.94% ในไตรมาส 2 ปี 2568 ซึ่งยังถือว่าเป็นระดับที่แย่กว่าจุดที่ดีที่สุดในรอบ 1 ปีหลังโควิด-19
อีกทั้งยังคงต้องเฝ้าระวังปัจจัยในประเทศที่อาจจะส่งผลต่อการลงทุนได้เช่นกัน อาทิ สัปดาห์ที่ 4 สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค สศอ. แถลงดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม, วันที่ 29 ธ.ค. กระทรวงการคลัง รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง วันที่ 30 ธ.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจและการเงินไทย ส่วนปัจจัยต่างประเทศ วันที่ 29 ธ.ค. ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยรายงาน Summary of Opinions สหรัฐ รายงานยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales) เดือนพ.ย. และสต๊อกน้ำมันรายสัปดาห์ วันที่ 30 ธ.ค. สหรัฐ รายงานราคาบ้านเดือนต.ค. เช้าวันที่ 31 ธ.ค. คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) เปิดเผยรายงานการประชุม วันที่ 9-10 ธ.ค. วันที่ 31 ธ.ค. จีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและบริการเดือนธ.ค. สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
นายวัชเรนทร์ จงยรรยง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก แนะนำกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทแข็งค่าส่งท้ายปี 2568 โดยหุ้นที่ถูกจับตามอง ได้แก่ ADVICE, COM7, SYNEX, SIS, GULF, BGRIM และ GPSC