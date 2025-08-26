สานสัมพันธ์กับ2เกาหลี!ทรัมป์บอกอยากพบ'ท่านคิม'ในปีนี้ เปิดกว้างคุยการค้าเพิ่มเติมกับโซล

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เปิดเผยในวันจันทร์(25ส.ค.) อยากพบปะกับ คิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ในปีนี้ และบอกว่าเขาเปิดกว้างสำหรับการเจรจาการค้าเพิ่มเติมกับเกาหลีใต้ แม้ขณะเดียวกันเขาส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์โซลอีกครั้ง ระหว่างการเดินทางมาเยือนของประธานาธิบดีเกาหลีใต้
"ผมอยากพบกับเขาในปีนี้" ทรัมป์ บอกกับพวกผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ ระหว่างให้การต้อนรับ อี แจ-มย็อง ประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้ ที่ทำเนียบขาว "ผมตั้งตาคอยประชุมกับคิม จองอึน ในอนาคต ตามเวลาที่เหมาะสม"
ทรัมป์ และ อี พบปะกันเป็นครั้งแรกท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเคร่งเครียด โดยประธานาธิบดีสหรัฐฯส่งเสียงคร่ำครวญบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการ "ล้างบางหรือปฏิวัติ" ในเกาหลีใต้ ก่อนจะกลับลำ บอกว่าดูเหมือนจะเป็นความเข้าใจผิดระหว่าง 2 พันธมิตร
แม้บรรลุข้อตกลงการค้ากันเมื่อเดือนกรกฏาคม ที่ช่วยให้สินค้าส่งออกของเกาหลีใต้รอดพ้นจากเพดานภาษีสูงลิ่วของสหรัฐฯ แต่ทั้ง 2 ฝ่ายยังคงถกเถียงกันในเรื่องพลังงานนิวเคลียร์, การใช้จ่ายทางการทหาร และรายละเอียดปลีกย่อยของข้อตกลงการค้า ในนั้นรวมถึงคำสัญญาของเกาหลีใต้ ที่จะลงทุนในสหรัฐฯ กว่า 350,000 ล้านดอลลาร์
ในส่วนของเกาหลีเหนือ ก็ได้ยกระดับวาทกรรมดุเดือดขึ้น โดย คิม จองอึน ประกาศกร้าวว่าจะเร่งโครงการนิวเคลียร์และประณามการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐฯกับเกาหลีใต้ ทั้งนี้เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา คิม เดินทางไปตรวจตราการทดสอบยิงขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศใหม่ของเกาหลีเหนือ
นับตั้งแต่ ทรัมป์ สาบานตนเข้ารับตำแหน่งในเดือนมกราคม คิม เพิกเฉยต่อเสียงเรียกร้องซ้ำๆของผู้นำสหรัฐฯ ในการฟื้นฟูการติดต่อทางการทูตโดยตรง แนวทางที่เขาเสาะหาทางมาตั้งแต่ครั้งดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยแรกในปี 2017-2021 ทว่ามันไม่ก่อข้อตกลงใดๆสำหรับหยุดยั้งโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ
ภายในห้องทำงานรูปไข่ อี หลีกเลี่ยงฉากแห่งการเผชิญหน้า แบบเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน เดินทางมาเยือน และกรามาเยือนของ ซีริล รามาโฟซา ประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ในเดือนพฤษภาคม
ระหว่งพบปะกัน ทางผู้นำเกาหลีใต้ส่งเสียงสนับสนุนทรัมป์ ในความพยายามพูดคุยกับเกาหลีเหนือ "ผมหวังว่าคุณจะนำพาสันติภาพมาสู่คาบสมุทรเกาหลี ประเทศเดียวที่ถูกแบ่งแยกในโลกใบนี้ เพื่อที่คุณจะสามารถพบปะกับคิม จองอึน และสร้างทรัมป์เวิลด์(อสังหาริมทรัพย์ครบวงจร) ในเกาหลีเหนือ เพื่อที่ผมจะสามารถไปเล่นกอล์ฟที่นั่น และเพื่อที่คุณจะสามารถแสดงบทบาทที่แท้จริง ในฐานะผู้สร้างสันติภาพในประวัติศาสตร์โลก" อี กล่าวเป็นภาษาเกาหลี
เศรษฐกิจของเกาหลีใต้พึ่งพิงสหรัฐฯเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันวอชิงตันก็เป็นผู้รับประกันความมั่นคงแก่โซล ทั้งในแง่กองกำลังทหารและการป้องปรามทางนิวเคลียร์ อย่างไรก็ตามเมื่อเร็วๆนี้ ทรัมป์ เรียกโซลว่า "เครื่องจักรทำเงิน" ที่เอาเปรียบจากการคุ้มครองทางทหารของอเมริกา และเรียกร้องให้จ่ายเงินแก่กองทัพสหรัฐฯเพิ่มเติม
ทรัมป์ พยายามกดดันในด้านข้อตกลงการค้าที่ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องกันไปแล้วก่อนหน้านี้ และในอีกหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพันธมิตรทางทหารระหว่างทั้ง 2 ชาติ ในนั้นรวมถึงกดดันให้ อี รับปากเพิ่มการใช้จ่ายด้านการทหาร ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับกำลังพลสหรัฐฯ 28,500 นาย ที่ประจำการในเกาหลีใต้
ก่อนหน้าการประชุม อี บอกว่าเป็นเรื่องยากที่โซลจะตอบรับข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการ "ยืดหยุ่น" ให้กองทัพอเมริกาที่ประจำการอยู่ในเกาหลีใต้ อ้างถึงกรณีการใช้กำลังทหารสหรัฐฯในปฏิบัติการต่างๆที่ครอบคลุมกว่าเดิม ในนั้นรวมถึงจัดการกับภัยคุกคามทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับจีน
ประธานาธิบดีอี ต้องการวางกรอบเส้นทางที่สมดุลในความร่วมมือกับสหรัฐฯ เพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นศัตรูกับจีน ทั้งนี้แม้ว่าเขาจะเดินทางมายังกรุงวอชิงตัน แต่ขณะเดียวกันก็ส่งผู้แทนทูตพิเศษไปยังปักกิ่ง เพื่อส่งสารเรียกร้องความสัมพันธ์อันปกติสุข
