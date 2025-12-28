วิจัยกสิกีฯคาดสินเชื่อแบงก์ปี69ติดลบ0.7%-เอสเอ็มอี-รายย่อยยังเปราะบาง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคงคาดการณ์สินเชื่อระบบแบงก์ไทยในปี 2569 ไว้ที่ -0.7% ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตามเศรษฐกิจปี 2569 ที่มีความเปราะบาง และยังต้องติดตามความสามารถในการชำระหนี้ของกลุ่ม SME และรายย่อยอย่างใกล้ชิด ขณะที่ คาดว่าสัดส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพหรือ NPL Ratio ในปี 2569 จะยังคงอยู่ในระดับสูงที่ประมาณ 2.80-2.97% ของสินเชื่อรวม อย่างไรก็ตาม ผลจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ผ่านมาช่วยลดภาระดอกเบี้ยธุรกิจ-รายย่อยต่อเนื่องในปี 69 อีกประมาณ 3,800-4,800 ล้านบาท จากประมาณ 17,000-19,500 ล้านบาทในปี 2568
นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ หรือระบบแบงก์ไทยในปี 2569 จะหดตัวลงติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ที่ -0.7% ต่อเนื่องจากที่คาดว่าจะปิดปี 2568 ที่ -2.3% สอดคล้องกับหลายปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ทั้งนี้ แม้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงจะสร้างสัญญาณเชิงบวกต่อภาระต้นทุนทางการเงิน แต่มองว่าแนวโน้มการฟื้นตัวของสินเชื่อในปี 2569 ยังคงเผชิญข้อจำกัดหลายประการ ทั้งจากพฤติกรรมผู้กู้ที่ยังก่อหนี้เพิ่มอย่างระมัดระวัง ความเปราะบางของภาวะเศรษฐกิจ และการปล่อยสินเชื่อตามแนวทางที่สอดคล้องกับศักยภาพลูกหนี้ของสถาบันการเงิน สะท้อนให้เห็นว่า ต้นทุนดอกเบี้ยเพียงปัจจัยเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะหนุนการฟื้นตัวของสินเชื่อ หากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงยังไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
โดยคาดการณ์สินเชื่อธุรกิจอาจกลับมาขยายตัวที่ 0.2% ในปี 2569 นำโดย สินเชื่อธุรกิจรายใหญ่ที่มีโอกาสฟื้นตัวได้เร็วกว่าสินเชื่อ SME โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า สินเชื่อธุรกิจรายใหญ่จะกลับมาขยายตัวที่ 2.0% ในปี 2569 ขณะที่สินเชื่อ SME อาจยังคงหดตัวต่อเนื่องที่ -4.0% ทั้งนี้แรงส่งสำคัญของสินเชื่อธุรกิจอาจเริ่มจากการทยอยเบิกใช้วงเงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและการลงทุนในบางกลุ่มอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีความพร้อมด้านแผนการขยายธุรกิจ ขณะที่ภาพรวมของสินเชื่อ SME ยังคงเผชิญข้อจำกัดจากการฟื้นตัวของกิจกรรมเศรษฐกิจที่ไม่ทั่วถึง รวมถึงแรงกดดันเฉพาะหน้า ทั้งจากกำลังซื้อในประเทศที่ยังไม่ฟื้นเต็มที่ และการแข่งขันทางธุรกิจที่เข้มข้นขึ้นในหลายภาคส่วน
ส่วนสินเชื่อรายย่อยปี 2569 คาดว่าจะหดตัวลงต่อเนื่องที่ -1.0% เนื่องจากข้อจำกัดด้านกำลังซื้อ รายได้และความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือนที่ยังเปราะบาง โดยคาดว่า สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ฯ จะหดตัวลง -0.5% และ -8.0% ตามลำดับ เนื่องจากการฟื้นตัวของสินเชื่อที่มีวงเงินต่อสัญญาสูง (Big-Ticket Items) กลุ่มนี้จะต้องอาศัยความเชื่อมั่นในรายได้ระยะยาวของผู้กู้ ขณะที่ แม้จะคาดว่า สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันและสินเชื่อบัตรเครดิต อาจขยายตัวที่ 0.7% และ 1.2% ในปี 2569 ตามลำดับ แต่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเทียบกับฐานที่ต่ำในปี 2568 ขณะที่ สินเชื่อบุคคลที่มีหลักประกัน (อาทิ บ้าน รถ และสินทรัพย์อื่น) ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า อาจประคองการเติบโตได้ดีกว่า โดยเฉพาะในบริบทที่สถาบันการเงินยังคงต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการดูแลความสามารถในการชำระคืนหนี้ของลูกหนี้
อย่างไรก็ตาม จากภาพรวมตลอดทั้งปี 2568 ธนาคารพาณิชย์ทยอยประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR, MOR, MRR ลงมาแล้วประมาณ 0.40-0.90% ตาม 4 รอบการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) โดยการลดดอกเบี้ยเงินกู้ของแบงก์รอบล่าสุด เริ่มมีผลแล้วตั้งแต่ช่วงวันที่ 22-24 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา แต่อานิสงส์จากดอกเบี้ยที่ลดที่จะส่งผ่านไปให้ลูกหนี้ในปี 2568 ยังคงจำกัด เนื่องจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นในช่วงปลายปี จึงมีระยะเวลาไม่มากพอที่จะส่งผลบวกต่อลูกหนี้เพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญ แต่ผลบวกจากการลดดอกเบี้ยจะค่อย ๆ ปรากฏชัดเจนและขยายวงกว้างมากขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 ซึ่งเป็นช่วงที่รอบการปรับดอกเบี้ยของลูกหนี้หลายกลุ่มจะเริ่มมีผลตามรอบกำหนดของสัญญาเงินกู้ โดยเฉพาะในกลุ่มสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อรายย่อยที่มียอดคงค้างสินเชื่อรวมกันประมาณ 12.5 ล้านล้านบาท ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าประมาณ 67% ของวงเงินดังกล่าวจะเข้าสู่ช่วงการปรับอัตราดอกเบี้ยภายในครึ่งแรกของปี 2569 ซึ่งทำให้ภาระดอกเบี้ยของลูกหนี้ธุรกิจและลูกหนี้รายย่อยลดลงอีกประมาณ 3,800-4,800 ล้านบาท เพิ่มเติมจากผลของการลดดอกเบี้ยที่ช่วยแบ่งเบาภาระลูกหนี้ประมาณ 17,000-19,500 ล้านบาทในปี 2568
โดยสรุป ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า แม้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะช่วยลดต้นทุนทางการเงินและหนุนความสามารถในการชำระคืนหนี้ของลูกหนี้ อย่างไรก็ดี คงต้องยอมรับว่าสินเชื่อในปี 2569 จะยังคงมีโอกาสหดตัวลง -0.7% (นับเป็นการหดตัวของสินเชื่อติดต่อกันเป็นปีที่ 3) เพราะการเบิกใช้สินเชื่อไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านต้นทุนดอกเบี้ยเพียงปัจจัยเดียว แต่สถานการณ์เศรษฐกิจ รายได้ ความเสี่ยงด้านเครดิต ตลอดจนความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ ก็ล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะมีผลต่อแนวโน้มของสินเชื่อด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้ คาดว่า สัดส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพหรือ NPL Ratio ในปี 2569 จะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องที่กรอบ 2.80-2.97% ของสินเชื่อรวม โดยต้องติดตามความสามารถในการชำระหนี้และคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อ SME และรายย่อยอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน ขณะที่ การลดดอกเบี้ยอาจช่วยเพิ่มโอกาสในการชำระหนี้ให้กับลูกหนี้ แต่คงต้องเดินควบคู่ไปกับการประคองทิศทางเศรษฐกิจ การดูแลปรับโครงสร้างเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ และเร่งผลักดันกลไกการค้ำประกันเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการปล่อยสินเชื่อเพื่อหนุนให้สินเชื่อทยอยฟื้นตัวกลับมา