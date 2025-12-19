xs
ออมสิน รับลูกมติ กนง. ประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท สูงสุด 0.25% ต่อปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ออมสิน รับลูกมติ กนง. ประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท สูงสุด 0.25% ต่อปี สนับสนุนนโยบายลดค่าครองชีพเป็นของขวัญปีใหม่ ด้านเงินฝากยังตรึงอัตราดอกเบี้ยเดิม เพื่อประโยชน์ของผู้ออมเงิน อ่านต่อ >> https://www.gsb.or.th/news/gsbpr-64/

