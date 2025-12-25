บิทคอยน์ Flash Crash บน Binance ทุบราคาร่วงแตะ 24,111 ดอลลาร์ในพริบตา

ตลาดคริปโตฯ ใจหายวาบ! เกิดเหตุการณ์ ‘Flash Crash’ ทุบราคา Bitcoin ร่วงระนาวเหลือ 24,111 ดอลลาร์ ในชั่วพริบตาบนกระดานเทรดเบอร์หนึ่งโลก ‘Binance’ แต่เกิดเฉพาะคู่เหรียญ ‘USD1’ Stablecoin น้องใหม่จากค่าย World Liberty Financial ที่มีตระกูล ‘ทรัมป์’ หนุนหลัง ก่อนดีดกลับสู่สภาวะปกติที่ 87,000 ดอลลาร์ในไม่กี่วินาที เผยสาเหตุมาจาก ‘สภาพคล่องเทียม’ และ Order Book ที่บางเบาในช่วงตลาดวาย ทำเอาเทรดเดอร์ขวัญผวา กูรูเตือนนักซิ่งระวัง ‘Leverage’ ในยุคความผันผวนสูง ส่วนภาพรวมราคายังซึมลึกรอเลือกทาง
กลายเป็นประเด็นร้อนที่ทำเอาเทรดเดอร์ตาค้าง เมื่อราคา Bitcoin (BTC) บนกระดานเทรด Binance เกิดปรากฏการณ์ราคาดิ่งลงอย่างรุนแรงและรวดเร็ว หรือที่เรียกว่า “Flash Crash” โดยร่วงลงไปแตะจุดต่ำสุดที่ระดับ 24,111 ดอลลาร์ ก่อนจะดีดตัวกลับขึ้นมาซื้อขายที่ระดับปกติราว 87,000 ดอลลาร์แทบจะในทันที
เหตุการณ์ระทึกขวัญนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับทั้งตลาด แต่จำกัดวงอยู่เฉพาะคู่เทรด BTC/USD1 เท่านั้น ซึ่ง USD1 คือเหรียญ Stablecoin ที่เพิ่งเปิดตัวโดย World Liberty Financial โปรเจกต์คริปโตฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในขณะที่คู่เทรดหลักอย่าง BTC/USDT ยังคงเคลื่อนไหวปกติและมีเสถียรภาพ
เบื้องหลัง ‘ไส้เทียนมรณะ’ เมื่อสภาพคล่องเหือดหาย
ปรากฏการณ์ “Flash Wicks” หรือไส้เทียนยาวผิดปกตินี้ มักเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ “สภาพคล่องเหือดแห้ง” (Liquidity Thins) และสมุดคำสั่งซื้อขาย (Order Book) ขาดความลึก โดยเฉพาะในช่วงเวลานอกเวลาทำการ (Non-peak hours) ที่ Market Makers มักจะถอนคำสั่งออกไปพัก
เมื่อมีคำสั่งซื้อหรือขายขนาดใหญ่ (Big Lot) โยนเข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าว มันจะกวาด (Sweep) คำสั่งในกระดานไปจนเกลี้ยงทุกระดับราคา ส่งผลให้เกิดกราฟแท่งเทียนที่ทิ้งไส้ยาวลงมาเหมือนตลาดพังทลาย ก่อนที่ราคาจะดีดกลับทันทีเมื่อมีแรงซื้อกลับเข้ามา ซึ่งสะท้อนว่าการร่วงลงนี้ไม่ได้เกิดจากปัจจัยพื้นฐานหรือข่าวร้ายใดๆ
บทเรียนนักซิ่งระวัง ‘Leverage’ ในตลาดที่เปราะบาง
Nic Puckrin นักวิเคราะห์และผู้ร่วมก่อตั้ง The Coin Bureau ให้ความเห็นกับสื่อ Cryptonews ว่า เหตุการณ์นี้เป็นเครื่องเตือนใจชั้นดีสำหรับนักลงทุนที่ชอบใช้ “เงินกู้มาเทรด” (Leverage) ที่สูงเกินตัว
“เหตุการณ์นี้เป็นข้อโต้แย้งที่ชัดเจนต่อการใช้ Leverage ที่มากเกินไป ในตลาดที่สภาพคล่องผันผวนและสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ไม่แน่นอนเช่นนี้ นักลงทุนสปอต (Spot) หลายคนอาจแค่ตกใจแล้วกลับมายืนที่เดิม แต่คนที่เปิดสัญญาฟิวเจอร์สไว้อาจพอร์ตแตกได้”
นอกจากนี้ ความผิดปกติของราคาชั่วคราวยังอาจเกิดจากความผิดพลาดของระบบเสนอราคา (Faulty Quotes) หรือปฏิกิริยาลูกโซ่ของ Trading Bots ที่ทำงานผิดพลาดได้เช่นกัน ผู้เชี่ยวชาญย้ำว่า การปรับตัวขึ้นหรือลงของราคาที่แท้จริง ต้องมีแรงซื้อขาย (Volume) ที่หนาแน่นสนับสนุน ไม่ใช่แค่โวลุ่มบางๆ แล้วราคากระชาก
บิทคอยน์ยัง ‘ซึม’ รอเลือกทาง
ตัดภาพมาที่สภาวะตลาดจริง ปัจจุบันบิทคอยน์เคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 87,773 ดอลลาร์ (ณ เวลาที่รายงาน) แม้จะปรับตัวขึ้น 0.89% ในรอบ 24 ชั่วโมง แต่ภาพรวมยังคงเป็น “ขาลง” (Bearish) เมื่อเทียบกับจุดสูงสุดในเดือนตุลาคมที่ทำไว้เหนือระดับ 126,000 ดอลลาร์
ในทางเทคนิค กราฟราคากำลังบีบตัวอยู่ในรูปแบบ “สามเหลี่ยมขาลง” (Descending Triangle) โดยเคลื่อนไหวอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน (21MA) ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญ นักลงทุนต้องจับตาอย่างใกล้ชิดว่าราคาจะ “Breakout” ทะลุขึ้น หรือ “Breakdown” หลุดลงเพื่อยืนยันทิศทางครั้งต่อไปที่ชัดเจนกว่านี้