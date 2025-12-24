7 อสังหาฯไทย คว้าสุดยอดอสังหาฯเอเชีย

พร็อพเพอร์ตี้กูรู กรุ๊ป บริษัทเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดงานกาล่าดินเนอร์และพิธีประกาศรางวัล PropertyGuru Asia Property Awards Grand Final ครั้งที่ 20 ต้อนรับผู้เข้าชิงรางวัล “Best in Asia” ในรอบสุดท้ายกว่า 13 ประเทศ ยกย่องนักพัฒนาด้านอสังหาฯ และโครงการที่มีความเป็นเลิศแห่งภูมิภาคเอเชียมากกว่า 90 รางวัล ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล อะ ลักซ์ชัวรี คอลเล็คชัน โฮเทล กรุงเทพฯ
นายจูลส์ เคย์ ผู้จัดการทั่วไป พร็อพเพอร์ตี้กูรู เอเชีย พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์ แอนด์ อีเวนต์ เปิดเผยว่า เราฉลองการจัดงาน PropertyGuru Asia Property Awards ปีที่ 20 ด้วยผลลัพธ์ที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ความสำเร็จนี้สะท้อนให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของวงการอสังหาริมทรัพย์ ที่เผชิญความท้าทายต่างๆ และใช้กลยุทธ์กับทุกโอกาสในสถานการณ์ปัจจุบัน กับรางวัลกว่า 600 รางวัล ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ครอบคลุม 13 ตลาดอสังหาริมทรัพย์
โดยผู้ชนะเลิศ Best in Asia ในปีนี้ ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนของอาคารระฟ้าที่สูงเป็นประวัติการณ์ โครงการพัฒนาเมืองขนาดใหญ่ โครงการที่เชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐาน บ้านพักระดับพรีเมียมและราคาที่เข้าถึงได้ รวมถึงพื้นที่ที่มีความยืดหยุ่นและแลนด์มาร์คในเมืองที่ออกแบบด้วยแรงบันดาลใจและทรงคุณค่าต่อด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เรากำลังสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการพัฒนาอสังหาฯอย่างยั่งยืนของเอเชียและในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า
งานประกาศรางวัลสุดยอดแห่งวงการอสังหาฯ ระดับเอเชีย PropertyGuru Asia Property Awards มีการจัดงานมายาวนานที่สุด ปีนี้ได้มอบรางวัลอันทรงเกียรติกว่า 90 รางวัลให้กับผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั่วเอเชียทั้ง 13 ตลาด ชิงความเป็นสุดยอดแห่งเอเชียในด้านต่างๆ อย่าง โครงการอสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม และการออกแบบ
สำหรับปีนี้ บริษัทอสังหาริมทรัพย์จากประเทศไทยคว้า 7 รางวัลยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ได้แก่ เรนวูด กรุ๊ป คว้ารางวัล Best Luxury Mega Township Development (Asia) สำหรับ Reignwood Park ซึ่งเน้นย้ำถึงนวัตกรรมการพัฒนาและความเป็นเลิศด้านสถาปัตยกรรม นอกจากนั้น บ้านหรูและบ้านพักตากอากาศโดยบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน), บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน), บริษัท Triya และ บริษัท ทรอปิคอล ไลฟ์ เรียล เอสเตท จำกัด รวมถึง บริษัท Lead8 รางวัลยอดเยี่ยมในการออกแบบ Parade at One Bangkok
และอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ นางศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้รับรางวัล PropertyGuru Icon Award ซึ่งจากการคัดเลือกโดยกองบรรณาธิการนิตยสาร Property Report by PropertyGuru ในการยกย่องความสำเร็จอันโดดเด่นของโครงการพัฒนาแบบผสมผสานและการพัฒนาศูนย์การค้า รวมถึง EM District ในกรุงเทพฯ ซึ่งก่อนหน้าคุณศุภลักษณ์เคยคว้ารางวัล Thailand Real Estate Personality of the Year ในปี 2017 อีกด้วย
ด้านไฮไลท์อื่นๆ อินโดนีเซียคว้า 15 รางวัล, เวียดนาม 14 รางวัล, สิงคโปร์ 11 รางวัล รวมรางวัลอย่าง Best Residential Developer (Asia) สำหรับ UOL Group Limited, และ ฟิลิปปินส์คว้าไป 10 รางวัล ด้าน Eterno Property Group โดยโครงการ Munro House และ The Newlands จากออสเตรเลียคว้า 2 รางวัล ด้าน JY Suites Tsutenkaku by Jean Yip Developments คว้า Best Affordable Condo Development (Asia) ด้าน Home Lands Group of Companies จากศรีลังกา คว้า Best Lifestyle Developer (Asia) และ The Chedi Private Residences, Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates by Chedi Hospitality คว้า Best Branded Residential Development (Asia).