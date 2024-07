PropertyGuru Thailand Property Awards รางวัลแห่งมาตรฐานอสังหาฯ ไทย

"พร็อพเพอร์ตี้กูรู" มองอสังหาฯ ไทยมีการเติบโต กระจายทำเลออกสู่จังหวัดต่างๆ สร้างความหลากหลาย ที่พัฒนาโครงการในระดับเวิลด์คลาสทั่วประเทศ เผยเส้นทาง 19 ปี การจัดงานประกาศรางวัล PropertyGuru Thailand Property Awards เป็นผลงานแห่งมาตรฐานธุรกิจอสังหาฯ ไทย&เอเชีย กับไฮไลต์ถึง 246 รางวัล และยังได้ขยายหมวดหมู่ ESG อสังหาฯ ที่มุ่งสู่ความยั่งยืน



ผู้จัดการทั่วไป พร็อพเพอร์ตี้กูรู เอเชีย พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์ แอนด์ อีเวนต์ กล่าวถึงตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยว่า ในช่วงปีที่ผ่านมา เผชิญกับความท้าทายตลอด โดยเฉพาะความท้าทายทางเศรษฐกิจ ในฐานะผู้จัดงานประกาศรางวัล PropertyGuru Thailand Property Awards มีบทบาทสำคัญในการเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ และสนับสนุนการเติบโตของอสังหาฯ ไทย อย่างไรก็ตาม 19 ปีที่ผ่านมา ถือเป็นช่วงที่ท้าทายสำหรับธุรกิจอสังหาฯ ของไทย"เรามองเห็นว่าตลาดอสังหาฯ ได้เติบโตและมีความหลากหลายมากขึ้น จากเดิมที่มีเพียงตลาดอสังหาฯ ในกรุงเทพฯ หรือเมืองท่องเที่ยวบางแห่ง เช่น จังหวัดภูเก็ต พัทยา และสมุย ปัจจุบันตลาดอสังหาฯ ได้ขยายไปในจังหวัดต่างๆ มากขึ้น พร้อมกับความเป็นมืออาชีพ รวมถึงการพัฒนาโครงการในระดับเวิลด์คลาสทั่วประเทศ"งานประกาศรางวัล PropertyGuru Thailand Property Awards ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 และเป็นส่วนหนึ่งของการประกาศรางวัล PropertyGuru Asia Property Awards ครอบคลุมตลาดอสังหาฯ ชั้นนำทั่วภูมิภาค ให้ได้แสดงศักยภาพทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียใต้ และออสเตรเลีย ซึ่งตัวแทนของประเทศต่างๆ ที่ชนะเลิศระดับภูมิภาคจะมาคว้ารางวัลที่ดีที่สุดในเอเชีย จากงาน PropertyGuru Asia Property Awards Grand Finalโดยรางวัลต่างๆ ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรับมือกับวิกฤตการเงินโลก การแพร่ระบาดของโควิด ตลอดจนความท้าทายทางเศรษฐกิจของไทย ของผู้พัฒนาอสังหาฯ ได้อย่างดีเยี่ยม และยังคงเติบโตขึ้นอย่างมากในช่วงเวลานี้อีกด้วย รางวัลนี้ถือเป็น Gold Standard ของผู้พัฒนาอสังหาฯ และการก้าวเข้าสู่ปีที่ 19 เรายังคงรักษามาตรฐานความเป็นเลิศและยกย่องผู้พัฒนาอสังหาฯ ในขณะเดียวกัน ช่วยยกระดับความเป็นเลิศให้อสังหาฯ ของไทยPropertyGuru Thailand Property Awards ได้รับการยอมรับว่าเป็นรางวัลที่ยุติธรรม โปร่งใส และน่าเชื่อถือ ผ่านการตัดสินรางวัล โดยคณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่างๆของวงการอสังหาฯ เช่น สาขาการให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ สถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน และสาขาการพัฒนาโครงการอสังหาฯ อย่างยั่งยืน เป็นต้น ซึ่งการดูแลกระบวนการคัดเลือกทั้งหมดดำเนินการโดย HLB สำนักงานบัญชีและที่ปรึกษาชั้นนำระดับนานาชาติ ด้วยประสบการณ์และชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับในด้านความยุติธรรม และความโปร่งใสในการติดตามระบบการให้รางวัลทั่วโลก ทำให้เวทีประกาศรางวัลนี้มีความโปร่งใสอย่างมากสำหรับไฮไลต์ของงานประกาศรางวัลในปีนี้ได้มีหมวดหมู่รางวัลมากถึง 246 รางวัล โดยรางวัล The Best Developer ถือเป็นรางวัลที่ผู้พัฒนาอสังหาฯ ต้องการมากที่สุด อย่างไรก็ตาม เวทีประกาศรางวัลนี้ได้มีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกับการเติบโตของอสังหาฯ ไทย และสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของวงการอสังหาฯ รวมถึงความต้องการของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไปในช่วง 19 ปีที่ผ่านมา และยังได้ขยายหมวดหมู่ ESG ซึ่งเป็นรางวัลใหม่ในปีนี้ ทั้งนี้หลายบริษัทอสังหาริมทรัพย์ต่างมุ่งทำงานเพื่อสังคมและด้านความยั่งยืนมากขึ้นอีกทั้งหมวดหมู่ใหม่อื่นๆ ในปีนี้ ได้แก่ Best Ultra Luxury Developer (กรุงเทพฯ) Best Ultra Luxury Developer (ภูเก็ต) Best Luxury Developer (กรุงเทพฯ) และ Best Mega Mixed Use Developerนอกจากรางวัลด้านการพัฒนาอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยในกรุงเทพฯ อยุธยา เชียงใหม่ เขาใหญ่ แถบอีสเทิร์นซีบอร์ด หัวหิน ภูเก็ต สมุย พังงา และกระบี่แล้ว เรายังมีรางวัลเฉพาะกลุ่ม อย่างรางวัล Best Senior Development เพื่อเป็นการตระหนักถึงการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทย รางวัล Best Pet Friendly Residential Development ที่สะท้อนถึงกระแสการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น ยังมีรางวัลยกย่องให้กับผู้พัฒนาอสังหาฯ ในหมวดหมู่อื่นๆ อย่าง โครงการมิกซ์ยูส โครงการสำนักงาน พื้นที่ร้านค้าปลีก และโรงแรมและพื้นที่เชิงพาณิชย์อีกด้วย"PropertyGuru Thailand Property Awards เติบโตไปพร้อมกับวงการอสังหาฯ ไทย และเป็นภาพสะท้อนของวงการอสังหาฯ นี้เหมือนเป็นกระจกเงาที่สะท้อนภาพของอสังหาฯ ของประเทศไทย ซึ่งไม่เพียงแต่สะท้อนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้น แต่เรายังนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและแนวโน้มต่างๆ ของแต่ละตลาดในเอเชียแปซิฟิกอีกด้วย ซึ่งรางวัลมีบทบาท 2 ประการ คือ ตั้งเป้าที่จะสร้างเกณฑ์มาตรฐานในอสังหาฯ สำหรับทุกคน รวมไปถึงสร้างแรงบันดาลใจให้นักพัฒนาอสังหาฯ สถาปนิก การออกแบบตกแต่งภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ที่มุ่งมั่นจะยกระดับมาตรฐานของตนต่อไป และประการที่สอง เราเชื่อว่ารางวัลเหล่านี้การันตีความน่าเชื่อถือให้แก่โครงการ นักพัฒนา สถาปนิก และยังให้ความรู้สึกมั่นใจแก่ผู้ซื้อและนักลงทุนในอสังหาฯ ในประเทศไทยด้วย"