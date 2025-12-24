xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต. ผนึก ธปท. เปิด Sandbox ตลาดทุนสินทรัพย์ดิจิทัลครบวงจร เชื่อมชำระเงินอัตโนมัติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ก.ล.ต. ผนึก ธปท. เดินเกมรุก เปิดพื้นที่ทดสอบนวัตกรรมตลาดทุน–สินทรัพย์ดิจิทัล เชื่อมระบบชำระเงินอัจฉริยะ ยกระดับ Regulatory Sandbox สู่ “Full loop” ตั้งแต่การลงทุนถึงการจ่ายเงินรองรับ programmable payment ภายใต้ Enhanced Regulatory Sandbox เอกชนแห่จับตา โอกาสใหม่ของโครงสร้างพื้นฐานการเงินดิจิทัล หมากนี้ไม่ใช่แค่ทดลอง แต่คือการวางรากฐานตลาดทุนยุคถัดไป คำถามคือ ไทยจะเร่งเครื่องได้ทันโลก หรือยังเดินแบบระวังจนช้าเกมนี้ชนะได้ ต้องเร็ว แม่น และกล้าพอตลาดทุนดิจิทัล ไม่รอใคร

การขยับตัวร่วมกันของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการ “เปิดรับสมัครโครงการทดลอง” ตามปกติ หากแต่เป็นการส่งสัญญาณเชิงนโยบายที่ชัดเจนว่า โครงสร้างตลาดทุนไทยกำลังถูกออกแบบใหม่ เพื่อรองรับระบบนิเวศดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

ก.ล.ต. ประกาศสนับสนุนการทดสอบนวัตกรรมการให้บริการทางการเงินที่ครอบคลุมทั้งธุรกิจตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล ควบคู่กับระบบชำระเงิน โดยผนึกกำลังกับ ธปท. เพื่อผลักดันกระบวนการทางการเงินให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร หรือ “Full loop” ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ นับเป็นก้าวสำคัญของการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนไทย จากระบบแยกส่วน ไปสู่ระบบเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ

ที่ผ่านมา ก.ล.ต. เปิดพื้นที่ Regulatory Sandbox ให้ภาคเอกชนเข้าทดสอบนวัตกรรมที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบกฎหมายปกติ ครอบคลุมทั้งธุรกิจหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินทรัพย์ดิจิทัล เป้าหมายไม่ใช่เพียงการ “อนุญาตให้ลอง” แต่คือการเปิดทางให้เกิดโมเดลธุรกิจใหม่ เพิ่มทางเลือกให้ผู้ใช้บริการ และสร้างแรงกระเพื่อมเชิงโครงสร้างในระยะยาว

สัญญาณที่น่าสนใจคือ ปัจจุบันผู้ประกอบการไม่ได้มองนวัตกรรมตลาดทุนแยกขาดจากระบบชำระเงินอีกต่อไป แต่ต้องการโซลูชันที่เชื่อมการลงทุน การชำระราคา และเงื่อนไขทางธุรกรรมเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของ ธปท. ที่ได้ขยายกรอบการทดสอบ “programmable payment” หรือระบบชำระเงินที่กำหนดเงื่อนไขอัตโนมัติ ภายใต้ Enhanced Regulatory Sandbox

การเปิดรับสมัครการทดสอบ programmable payment รอบใหม่ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป (ต่อเนื่องจากการเปิดรับช่วงมิถุนายน–กันยายน 2567) จึงไม่ใช่เพียงการขยายขอบเขตเทคนิค แต่เป็นการเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ของธุรกรรมตลาดทุน ไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินแบบอัตโนมัติเมื่อเงื่อนไขครบ การลดความเสี่ยงด้านการส่งมอบหลักทรัพย์ หรือการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลแบบเรียลไทม์

อย่างไรก็ตาม เกมนี้ไม่ได้ง่าย ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมการทดสอบจำเป็นต้องสมัครกับทั้ง ก.ล.ต. และ ธปท. ควบคู่กัน เพื่อให้การทดสอบครอบคลุมทั้งมิติของตลาดทุนและระบบการชำระเงิน โดย ก.ล.ต. จะทำหน้าที่ประสานและพิจารณาร่วมกับ ธปท. ตามกรอบอำนาจและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ในเชิงลึก นี่คือการทดสอบ “ความเร็วและความกล้า” ของระบบกำกับดูแลไทย ว่าจะสามารถเดินเกมนำหน้าการเปลี่ยนแปลงได้มากเพียงใด ในโลกที่ตลาดทุนดิจิทัลไม่ได้แข่งกันแค่เทคโนโลยี แต่แข่งกันที่โครงสร้าง กติกา และวิสัยทัศน์ของผู้กำกับดูแล

หาก Sandbox ครั้งนี้ต่อยอดได้จริง ไทยอาจไม่ได้เป็นเพียงผู้ตามในสมรภูมิการเงินดิจิทัล แต่มีโอกาสก้าวขึ้นเป็น “สนามทดลองมาตรฐาน” ของภูมิภาค ทว่าหากยังติดกับดักความระมัดระวังเกินจำเป็น โอกาสก็อาจหลุดมือไปอย่างเงียบ ๆ

ตลาดทุนดิจิทัลกำลังเดินหน้า และมันไม่รอใคร คำถามสุดท้ายคือ เราจะกล้าเร่งเครื่องแค่ไหน

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ ก.ล.ต. และ ธปท.ตามช่องทางที่ประกาศอย่างเป็นทางการ

กำลังโหลดความคิดเห็น