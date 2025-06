เมย์แบงก์ ร่วมงาน SET in the City 2025 จัดเต็มความรู้ ยืนหนึ่งเรื่อง DR พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับนักลงทุน

เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) เตรียมจัดเต็มกิจกรรมในงาน SET in the City 2025 ผ่านการให้ความรู้ด้านการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกระดับความเสี่ยง ตอบโจทย์ความต้องการนักลงทุนรายย่อยในทุกจังหวะของตลาด โดยหนึ่งในไฮไลท์สำคัญ คือ การแนะนำโอกาสการลงทุนในหุ้นต่างประเทศผ่านผลิตภัณฑ์ Depositary Receipt (DR) พร้อมแคมเปญพิเศษจัดเต็มเฉพาะภายในงาน• ลูกค้าใหม่ รับสิทธิเทรดฟรี 1 ปี ในผลิตภัณฑ์หุ้นไทยและ DR สูงสุด 100,000 บาท* และรับสิทธิเข้าร่วมสัมมนาสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากทีมผู้เชี่ยวชาญของเมย์แบงก์จำนวน 2 ครั้ง• ลูกค้าปัจจุบัน รับสิทธิเทรด DR ฟรี 1 เดือน สูงสุด 200,000 บาท* พร้อมรับบัตรของขวัญมูลค่า 100 บาท เพียงแสดงแอป Maybank Invest ที่บูธ*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด1. แคมเปญนี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีพอร์ตลงทุนกับบล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) และลูกค้าเมย์แบงก์ที่ยังไม่เคยลงทุนในหลักทรัพย์ DR และ DRx มาก่อนเท่านั้น2. ลูกค้าใหม่ต้องกรอกโค้ดเปิดบัญชี EVSETBK1 ในขั้นตอนการเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน Maybank Invest และเปิดบัญชีสำเร็จ ลูกค้าเมย์แบงก์แจ้งความประสงค์ผ่านแอปพลิเคชัน Maybank Invest ในระยะเวลาแคมเปญระหว่างวันที่ 14-15 มิ.ย. 25683. ลูกค้าใหม่ ฟรีค่าคอมมิชชั่นสำหรับการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ประเภท หุ้นไทย และ DR สำหรับยอดลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทแรก ตลอด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 68 – 14 มิ.ย. 69 (ฟรีค่าคอมมิชชั่นสูงสุดไม่เกิน 200 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ฯ 0.005% ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ 0.001% และค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล 0.001%) โดยมีค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน4. ลูกค้าเมย์แบงก์ ฟรีค่าคอมมิชชั่นสำหรับการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ประเภท DR สำหรับยอดลงทุนไม่เกิน 200,000 บาทแรก ตลอด 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 68 – 15 ก.ค. 68 (ฟรีค่าคอมมิชชั่นสูงสุดไม่เกิน 400 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ฯ 0.005% ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ 0.001% และค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล 0.001%) โดยมีค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำ 50 บาทต่อวันผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมบูธ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ได้ที่ บูธ S5 ภายในงาน SET in the City 2025 วันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2568 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เพื่อร่วมสัมผัสประสบการณ์การลงทุนแบบมืออาชีพ พร้อมรับสิทธิพิเศษและโอกาสในการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนโดยตรงตลอดทั้งงาน