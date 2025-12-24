EGCO Group คว้าผลประเมินความยั่งยืน ปี 2568 SET ESG Ratings

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO Group โชว์ศักยภาพ คว้าผลการประเมินความยั่งยืนในปี 2568 ทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ ผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ปี 2568 ระดับ “AA” และผลประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2568 (CGR 2025) ระดับ “ดีเลิศ 5 ดาว” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากกว่า 10,000 ล้านบาท ตลอดจนผลประเมิน ASEAN CG Scorecard ประจำปี 2567 (ACGS 2024) ประเภท ASEAN Asset Class PLCs ผลการประเมินทั้งหมดนี้สะท้อนแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามกรอบ ESG อย่างต่อเนื่อง จนได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ช่วยสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนต่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ที่ให้ความสำคัญและบูรณาการเรื่องความยั่งยืนให้อยู่ในทุกกระบวนการการทำงานและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และเดินหน้าสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่สอดคล้องกับยุคเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมพลังงาน
นายธวัชชัย สำราญวานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ EGCO Group เปิดเผยว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 33 ปี EGCO Group มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง ควบคู่กับการพัฒนาชุมชนและสังคม ตลอดจนการดูแลสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยได้ บูรณาการเรื่องความยั่งยืน (Environmental, Social, Governance - ESG) ไว้ในกระบวนการทำงานอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะพื้นที่ที่ดำเนินกิจการใน 7 ประเทศ และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ แนวทางดังกล่าวได้สร้างผลกระทบเชิงบวกจากภายในองค์กรสู่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนและสังคมภายนอก รวมถึงทำให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนเป็นรากฐานในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืนในระดับสากล”
ทั้งนี้ การประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2568 มีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประกาศผลประเมินรวมทั้งสิ้น 265 บริษัท และมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในมิติสิ่งแวดล้อมที่มีคะแนนเฉลี่ยเกิน 80 คะแนน เป็นครั้งแรก อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศผล SET ESG Ratings ในปีนี้เป็นปีสุดท้าย ก่อนเปลี่ยนเป็นการประกาศผลการประเมิน FTSE Russell ESG Scores ในปี 2569 ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของการยกระดับการประเมินความยั่งยืนในตลาดทุนไทยไปสู่มาตรฐานการประเมินระดับสากล
สำหรับโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อสำรวจและติดตามพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย และได้นำเสนอผลการประเมินในภาพรวม เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของตนเอง รวมทั้งเป็นแนวทางสำหรับองค์กรที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายและกฎระเบียบ เพื่อพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีในประเทศไทยต่อไป สำหรับในปี 2568 คะแนนเฉลี่ยรวมของ EGCO Group อยู่ที่ 105 คะแนน ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่ 83 คะแนน และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของดัชนี SET50 ที่ 103 คะแนน โดยในปีนี้มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินรวม 844 แห่ง
ขณะที่การประเมินโครงการ ASEAN CG Scorecard (ACGS) ดำเนินการโดย ASEAN Capital Market Forum (ACMF) ซึ่งเป็นการประเมินที่ทำต่อเนื่องแบบปีเว้นปี โดยผลการประเมินในปี 2568 เป็นการประเมินการดำเนินงานในรอบปี 2567 เพื่อเปิดเผยระดับคุณภาพการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ซึ่งพิจารณาจากแหล่งข้อมูลของบริษัทที่เผยแพร่สู่สาธารณชนเป็นภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ โดยรางวัลประเภท ASEAN Asset Class PLCs จะมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไป (คิดเป็น 75% ของคะแนนเต็ม 130 คะแนน) ซึ่งมีทั้งสิ้น 250 บริษัท และ EGCO Group เป็นหนึ่งใน 74 บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รางวัลประเภทนี้