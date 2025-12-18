“DAP และ FinNet ร่วมกับ True Money เพิ่มบริการใหม่ชำระเงินซื้อขายกองทุนรวม โดยมี Yuanta เข้าร่วมเป็นรายแรก”

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย บจก. ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม (DAP) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม FundConnext และ บจก. ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค (FinNet) ผู้ให้บริการระบบการชำระเงินของตลาดทุน ร่วมกับ บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด (True Money) พัฒนาบริการใหม่ให้ผู้ลงทุนสามารถชำระเงินซื้อขายกองทุนรวมผ่าน True Money Wallet เพิ่มความสะดวกและมีทางเลือกที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็น Selling Agent เข้าร่วมเป็นรายแรก ทั้งนี้ DAP, FinNet และ True Money มีแผนขยาย Selling Agent ที่ให้บริการนี้ พร้อมพัฒนาบริการให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ True Money Wallet ทำธุรกรรมในตลาดทุนอื่นๆ ได้ในอนาคต ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ https://www.truemoney.com/finnet