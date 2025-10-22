ชี้เป้า ชำระค่าไฟ แบบไม่มีค่าธรรมเนียม
- หักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต (หมดปัญหา ลืมจ่ายค่าไฟ)
- Mobile Banking ทุกธนาคาร
- แอปฯ True Money (ถึง 31 ม.ค. 69)
หักบัญชีเงินฝากธนาคาร : แจ้งความประสงค์ที่ธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่ ได้ทั้งประเภทออมทรัพย์ และกระแสรายวัน พร้อมแนบเอกสารใบแจ้งค่าไฟฟ้า หรือใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าเดือนล่าสุด และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก
หักบัญชีบัตรเครดิต : แจ้งความประสงค์ที่ธนาคารหรือบริษัทบัตรเครดิตที่ท่านมีบัตรอยู่ โดยแนบเอกสารสำเนาใบแจ้งค่าไฟฟ้าหรือใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าเดือนล่าสุด
นอกจากนี้ ยังมีทางเลือกอื่นในการจ่ายค่าไฟออนไลน์ ไม่ต้องไปที่ทำการ พร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง
1. แอปพลิเคชัน MEA Smart Life (ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store เท่านั้น) >> วิธีลงทะเบียนเข้าใช้งานเวอร์ชันใหม่ https://www.mea.or.th/public-relations/press-media/infographics/measmartlife-howto-faq22082025
2. LINE OA "MEA Connect" (@meathailand ของแท้ต้องมีโล่เขียว)
3. ตู้ ATM
4. Internet Banking
5. Shopee Pay
6. LINE Pay
7. ตัวแทนรับชำระอื่น ๆ
"การไฟฟ้านครหลวง ในมือคุณ"