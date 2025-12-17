PROUD กวาดยอดขายทะลุ 20%

พราว เรียล เอสเตท ตอกย้ำความสำเร็จ The Residences at InterContinental Phuket Resort กวาดยอดขายทะลุ 20% หลังเปิดชมห้องตัวอย่างอย่างเป็นทางการเพียง 2 สัปดาห์ เดินหน้าก่อสร้างโครงการลักชัวรีแห่งปี มูลค่ารวม 2,500 ล้านบาท ชูจุดเด่น Branded Residences แห่งแรกของโลกภายใต้แบรนด์ระดับโลก InterContinental ที่เชื่อมต่อกับโรงแรม InterContinental Phuket Resort สร้างปรากฏการณ์ใหม่ของที่อยู่อาศัยที่มาพร้อมบริการระดับโลก บนทำเลติดหาดกมลา จังหวัดภูเก็ต สามารถเข้าเยี่ยมชมห้องตัวอย่างและเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้
นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ PROUD เปิดเผยว่า โครงการ The Residences at InterContinental Phuket Resort หนึ่งในโปรเจกต์ไฮไลต์สำคัญแห่งปีที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง นับตั้งแต่เปิดชมห้องตัวอย่างอย่างเป็นทางการเพียง 2 สัปดาห์ ปัจจุบันสามารถทำยอดขายได้แล้วกว่า 20% สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของลูกค้าต่อศักยภาพของโครงการและแบรนด์ระดับโลก InterContinental
ล่าสุดได้จัดพิธีปฐมฤกษ์ลงเสาเข็ม เดินหน้างานก่อสร้างอย่างเป็นทางการ โดยมีนายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) นายบียอนด์ คอราจน์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรม InterContinental Phuket Resort พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมประกอบพิธี ซึ่งโครงการได้รับการอนุมัติผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Approved) เรียบร้อยแล้ว เดินหน้าก่อสร้างตั้งแต่พฤศจิกายน 2568 และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบห้องชุดพักอาศัยได้ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2570
โครงการ The Residences at InterContinental Phuket Resort มีมูลค่ารวม 2,500 ล้านบาท ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพติดหาดกมลา จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นทำเลที่โดดเด่นด้านความสงบและเป็นส่วนตัว ออกแบบภายใต้แนวคิด ‘Live Beyond Boundaries in Paradise’ โดยมีจุดเด่นที่เหนือกว่าโครงการอื่นคือ Branded Residences แห่งแรกของโลกภายใต้แบรนด์ InterContinental เป็นโครงการที่พักอาศัยที่เชื่อมต่อกับโรงแรม InterContinental Phuket Resort ซึ่งเป็นโรงแรมที่ได้รับรางวัลระดับสูงสุด Michelin 2 Keys เป็นเครื่องการันตีถึงประสบการณ์การอยู่อาศัยระดับลักชัวรี ผ่านพื้นที่ของโรงแรมและส่วนพักอาศัยของโครงการที่เชื่อมต่อ พร้อมเอกสิทธิ์พิเศษในการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก และการบริการมากมาย เช่น บริการคอนเซียร์จตลอด 24 ชั่วโมง ร้านอาหารระดับ มิชลิน สปา และบริการเรือยอชต์ผ่านทางโรงแรม InterContinental Phuket Resort และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ สถานะสมาชิก IHG One Rewards และสิทธิประโยชน์ของ Proud Privilege ที่คัดสรรมาเพื่อยกระดับไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัย
สำหรับโครงการ The Residences at InterContinental Phuket Resort ยังมีพื้นที่ส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวกกว่า 2,000 ตารางเมตร ที่เน้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยผ่านการพักผ่อนสูงสุดอย่างเป็นส่วนตัว เช่น สระว่ายน้ำยาว 25 เมตร พร้อมระบบ Hydro Massage ฟิตเนสสตูดิโอมาตรฐาน Technogym และ Grohe AquaSymphony เป็นต้น
ทั้งนี้ โครงการมีจำนวนเพียง 111 ยูนิต มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ 1 ห้องนอนขนาด 58 ตร.ม. จนถึงเพนต์เฮาส์หรู 5 ห้องนอน ขนาด 425 ตร.ม. ส่งมอบพร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบครันในราคาเริ่มต้น 15 ล้านบาท