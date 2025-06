'หัวหิน' Luxury Lifestyle Destination ระดับนานาชาติ 'PROUD' พร้อมอวดโฉม “เวหา หัวหิน” คอนโดวิวทะเลสูงที่สุด

PROUD อวดโฉม "เวหา หัวหิน" (VEHHA Hua Hin) คอนโดมิเนียมสไตล์รีสอร์ตวิวทะเลสูงสุดในหัวหิน สร้างเสร็จ 100% พร้อมเข้าอยู่ ชูจุดเด่นความ "Rare" ในทุกมิติ ทั้งทำเลหายากใจกลางพื้นที่ Mixed-Use ใกล้ทะเลหัวหิน มอบวิวทะเลไร้สิ่งบดบัง เปิดมุมมองสู่ท้องฟ้าและผืนน้ำสีครามตลอดวัน ห้องตกแต่งพร้อมอยู่หลากหลายรูปแบบรองรับการอยู่อาศัยทั้งระยะสั้น-ยาว สิ่งอำนวยความสะดวกกว่า 2,700 ตร.ม. พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการดูแลประสบการณ์การอยู่อาศัยภายใต้แนวคิด "ALL IS WELL Experiences" ตามมาตรฐานสุขภาวะที่ดีของ Fitwel Certification ผ่าน Prompt Solution Management, Proud Privilege และ Proud Living Platform ตอบโจทย์ทั้งการอยู่อาศัยและการลงทุนในหัวหินสู่ Luxury Lifestyle Destination คาดภายในปี 2568 หัวหินทวีความคึกคักหลังมอเตอร์เวย์สาย 82 สร้างเสร็จ

หัวหินถือเป็น Luxury Lifestyle Destination ระดับนานาชาติ

กรรมการบริหาร บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ PROUD ประกาศความพร้อม โครงการ เวหา หัวหิน (VEHHA Hua Hin) คอนโดฯวิวทะเลสไตล์รีสอร์ตที่สูงที่สุดในหัวหิน สร้างเสร็จสมบูรณ์ 100% พร้อมโอนกรรมสิทธิ์และทยอยส่งมอบห้องชุดให้ลูกบ้านเข้าอยู่อาศัยแล้วโครงการ เวหา หัวหิน ชูจุดแข็งความเป็น "Rare Item" ที่หาได้ยากในหัวหิน หากใครมีโอกาสได้มาหัวหินในช่วงนี้ เราอยากเชิญให้ได้มาเยี่ยมชมก่อน Sold out ด้วยทำเลพิเศษห่างจากชายฝั่งเพียง 700 เมตร มอบวิวทะเลพาโนรามาไร้สิ่งบดบังทุกยูนิต ให้คุณได้สัมผัสความงดงามของผืนฟ้าและท้องทะเลที่ทอดยาวสุดสายตาในทุกช่วงเวลาควรค่าแก่การเป็นเจ้าของ นอกจากนี้โครงการยัง ตั้งอยู่บนพื้นที่ Mixed-Use ใหญ่ที่สุดในหัวหิน รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันทั้งการพักผ่อนและเอ็นเตอร์เทน ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ สวนน้ำวานา นาวา สถานีรถไฟหนองแก และเส้นทางเชื่อมต่อใจกลางเมืองและชายหาด ให้การใช้ชีวิตแต่ละวันเต็มไปด้วยกิจกรรมหลากหลายที่เปลี่ยนไปได้ไม่รู้จบอีกทั้งห้องพักตกแต่งพร้อมอยู่หลากหลายรูปแบบ รองรับการอยู่อาศัยระยะสั้น-ยาว พร้อม Semi-Outdoor Balcony เชื่อมต่อพื้นที่ภายในกับธรรมชาติรอบตัว และกระจก Full Height เต็มบานที่เปลี่ยนทุกมุมห้องให้กลายเป็นเฟรมภาพวิวทะเลส่วนตัว ขณะที่ส่วนกลางกว่า 2,700 ตร.ม. ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น Garden Theater, Co-Kitchen, Private & Family Cabana with Hot Tub, บริการ A La Carte จาก Holiday Inn Hua Hin ที่ให้คุณสัมผัสความสะดวกสบายสไตล์รีสอร์ตได้ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นบริการทำความสะอาดห้อง, บริการจัดเตรียมอาหารถึงห้องพัก, บริการรูมเซอร์วิสในวันพักผ่อน, หรือแม้แต่บริการดูแลซักรีด ให้ทุกวันของคุณเหมือนพักอยู่ในรีสอร์ตลักชัวรี แต่เป็นบ้านของคุณเอง และพิเศษเฉพาะลูกบ้านเวหา หัวหิน ยังได้รับสิทธิ์เข้าใช้สวนน้ำ วานา นาวา ฟรี 3 ปีอีกด้วยนอกจากนี้ PROUD ยังยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัยภายใต้แนวคิด "ALL IS WELL Experiences" ด้วย Fitwel มาตรฐานระดับโลกเกี่ยวกับอาคารที่ดีต่อสุขภาวะของผู้อาศัย โดย Prompt Solution Management ซึ่งมีประสบการณ์ดูแลโครงการ InterContinental Residences Hua Hin พร้อมดูแลทุกรายละเอียดของการอยู่อาศัยให้คุณเสมือนเป็นแขกคนสำคัญตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น Home and Health Butler ที่ดูแลคุณอย่างไร้ที่ติ ระบบ Preventive Home Care การดูแลเชิงป้องกันที่ช่วยดูแลห้องพักแม้เจ้าของไม่อยู่ ไปจนถึงทีมงานที่ผ่านการอบรม Fitwel Ambassador และโรงพยาบาลกรุงเทพเพื่อดูแลทั้งสุขภาวะกายและใจแบบองค์รวม ขณะเดียวกัน Proud Privilege ยังมอบสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลชั้นนำมากมาย รวมถึงสปอร์ตคลับ สปา ร้านอาหาร โรงแรม และกิจกรรมระดับพรีเมียมอย่างครบวงจร แต่ยังผสานการสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นและชุมชนรอบโครงการให้เติบโตไปพร้อมกัน สร้างสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยทั้งภายในและภายนอกโครงการอย่างยั่งยืน พร้อมเชื่อมต่อทุกบริการสำคัญให้ผู้อยู่อาศัยจัดการทุกเรื่องของบ้านง่ายเพียงปลายนิ้วด้วย Proud Living Platform ตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคใหม่อย่างไร้กังวลทั้งด้านการท่องเที่ยว การอยู่อาศัยระยะยาว และโอกาสในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ จากแนวโน้มการฟื้นตัวของการเดินทางระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ประกอบกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของภาครัฐ ทั้งโครงการสนามบินหัวหิน, รถไฟทางคู่ และมอเตอร์เวย์ บางขุนเทียน-ปากท่อ ทั้งนี้การก่อสร้างช่วงพระราม 2 ของมอเตอร์เวย์ สาย 82 ใกล้เสร็จเรียบร้อยในปี 2568 จะยิ่งส่งผลให้หัวหินยิ่งส่งเสริมศักยภาพของเมืองหัวหินให้พร้อมรองรับเดินทาง การอยู่อาศัย การลงทุน และการท่องเที่ยวพัฒนาเป็นศูนย์กลางความเจริญด้านไลฟ์สไตล์ที่อยู่กึ่งกลางระหว่างกรุงเทพฯ และจังหวัดทางภาคใต้ ทำให้คอนโดในหัวหินเป็นทางเลือกที่น่าสนใจด้วย Rental Yield ที่มีเสถียรภาพในกลุ่มตลาดบน (5-7% ต่อปี)”ปัจจุบันคอนโดเวหา หัวหินมีกลุ่มลูกค้าต่างชาติครองสัดส่วนถึง 52% ด้วยความพิเศษของทำเลที่ตั้งของโครงการและบริการจากโรงแรม ส่วนใหญ่มาจากยุโรปใช้เป็น Long Stay Residence โดยเปลี่ยนจากการเช่ามาสู่การซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น สะท้อนความเชื่อมั่นที่มีต่อโครงการผ่านการทยอยโอนกรรมสิทธิ์ตั้งแต่ปลายพฤษภาคมที่ผ่านมาสำหรับผู้ที่สนใจ เวหา หัวหิน มอบข้อเสนอพิเศษภายในเดือนมิถุนายนนี้ ผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,500 บาทต่อเดือน ฟรีเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายวันโอนกรรมสิทธิ์ ห้องชุด 1 ห้องนอน เริ่มต้น 3.9 ล้านบาท* และ Family Suite เริ่มต้น 5.59 ล้านบาท* (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด*)โอกาสสัมผัสวิวทะเลสุดเอ็กซ์คลูซีฟแบบนี้ มีจำนวนจำกัด ยูนิตวิวสวยกำลังทยอยโอนกรรมสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง ใครกำลังมองหาคอนโดพร้อมอยู่ในหัวหิน เวลานี้คือจังหวะที่ดีที่สุดที่จะได้เป็นเจ้าของ ดูรายละเอียดและรับสิทธิพิเศษได้ที่ https://bit.ly/VehhaHuaHinGrandOpening หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 026 8999 และ Add LINE ที่ https://lin.ee/EL04uEL