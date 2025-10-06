PROUD เปิดตัวโครงการ InterContinental Branded Residences มูลค่า 2,500 ล้าน ปักหมุด หาดกมลา ภูเก็ต

พราว เรียล เอสเตท เปิดตัวโครงการ The Residences at InterContinental Phuket Resort โครงการอสังหาฯ สุดหรู มูลค่าการลงทุนกว่า 2,500 ล้านบาท (ประมาณ 77 ล้านเหรียญสหรัฐ) ถือเป็นโครงการ Branded Residences แห่งที่ 2 ในประเทศไทยภายใต้แบรนด์ระดับโลกอย่าง InterContinental พร้อมนำเสนอแนวคิดการอยู่อาศัยแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด 'Live Beyond Boundaries in Paradise' ตั้งอยู่บริเวณหาดกมลา จังหวัดภูเก็ต ผู้อยู่อาศัยจะได้สัมผัสไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่เชื่อมโยงอย่างลงตัวกับโรงแรม InterContinental Phuket Resort ซึ่งได้รับการการันตีด้วยรางวัล Michelin 2 Keys โครงการสุดเอ็กซ์คลูซีฟนี้จำกัดเพียง 111 ยูนิต พร้อมมอบสิทธิพิเศษและการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกระดับพรีเมียมอย่างครบครันบนทำเล 'Millionaire's Mile' อันเป็นที่สุดของภูเก็ต
เป็นเวลากว่า 20 ปีที่ IHG Hotels & Resorts (IHG) และทีมผู้บริหารของ PROUD ได้สานสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น ประสบความสำเร็จในการพัฒนาโรงแรมและโครงการที่อยู่อาศัยภายใต้แบรนด์ระดับโลกหลากหลายโครงการ โดยโครงการ Branded Residences แรกของ PROUD ภายใต้แบรนด์ InterContinental ได้แก่ InterContinental Residences Hua Hin ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นในตลาดและสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการอยู่อาศัยระดับลักชัวรีในภูมิภาค
PROUD สานต่อความสำเร็จนี้ด้วยการเปิดตัว The Residences at InterContinental Phuket Resort โครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรีมูลค่าการลงทุนกว่า 2,500 ล้านบาท (ประมาณ 77 ล้านเหรียญสหรัฐ) พร้อมนิยามใหม่แห่งการอยู่อาศัยสุดหรูบนหาดกมลา จังหวัดภูเก็ต โครงการดังกล่าว ยังได้รับการเติมเต็มความสมบูรณ์แบบด้วยบริการจากโรงแรม InterContinental Phuket Resort โรงแรม ภายใต้แบรนด์ InterContinental แห่งเดียวในโลกที่ได้รับรางวัลระดับ Michelin 2 Keys
นายพสุ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากประสบการณ์อันยาวนานและความสำเร็จที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรีมาตรฐานระดับโลกทั้งในกรุงเทพมหานคร และหัวหิน ปัจจุบัน PROUD มีความพร้อมแล้วที่จะขยายการพัฒนาที่อยู่อาศัยแห่งใหม่สู่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก (World-class Destination) ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเมืองอสังหาริมทรัพย์ระดับหรูที่เป็นที่ต้องการสูงสุดในเอเชีย
นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า “The Residences at InterContinental Phuket Resort ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด ‘Live Beyond Boundaries in Paradise’ โครงการที่อยู่อาศัยสุดเอ็กซ์คลูซีฟนี้จำกัดเพียง 111 ยูนิต ตั้งอยู่บน ‘Millionaire Mile’ อันโด่งดังของภูเก็ต ซึ่งเป็นย่านสุดพิเศษที่ได้รับการยกย่องในด้านความงดงามของธรรมชาติและไลฟ์สไตล์อันหรูหรา ในบริเวณ 'Hidden Gem' ของภูเก็ตนี้ ผู้อยู่อาศัยจะได้พักผ่อนไปกับบรรยากาศอันเงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามแต่ยังได้รับความสะดวกสบายในการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์"
โครงการนี้โดดเด่นด้วยการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิด “Far East Paradise” ซึ่งถ่ายทอดความงดงามดั่งสวรรค์ที่เชื่อมโยงเรื่องราวอันเป็นหนึ่งเดียวจากโรงแรมสู่โครงการที่พักอาศัยแห่งใหม่ ผสมผสานอัตลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมชิโนยูโรเปียนและเปอรานากันอันทรงคุณค่า ห้องพักมีเอกลักษณ์ด้วยห้องหน้ากว้างและระเบียงขนาดใหญ่ มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ 1 ห้องนอนขนาด 58 ตร.ม. จนถึงเพนต์เฮาส์หรู 5 ห้องนอน ขนาด 425 ตร.ม. ส่งมอบพร้อมเฟอร์นิเจอร์ระดับพรีเมียมครบครันในราคาเริ่มต้น 15 ล้านบาท
นอกจากนี้ ทุกองค์ประกอบได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและการพักผ่อนขั้นสูงสุด พื้นที่ส่วนกลางมีบริการเทคโนโลยีล้ำสมัย อาทิ Aqua Symphony, Hydro Massage และ Technogym Fitness รวมถึงการออกแบบที่สอดแทรกธรรมชาติให้ผู้อยู่อาศัยสัมผัสได้จากทุกพื้นที่ พร้อมเติมเต็มองค์ประกอบเพื่อความยั่งยืน ได้แก่ การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และระบบบริหารจัดการขยะและน้ำพร้อมเตรียมขอการรับรองมาตรฐานระดับโลก Fitwel Certification ซึ่งเป็นการรับรองอาคารที่ดีต่อสุขภาวะของผู้อยู่อาศัย ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญที่สร้างความแตกต่างให้กับการพัฒนาที่อยู่อาศัยของ PROUD
ผู้อยู่อาศัยยังสามารถเพลิดเพลินกับการเข้าถึงบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลาย ได้แก่ บริการคอนเซียร์จตลอด 24 ชั่วโมง สระว่ายน้ำ สถานที่พักผ่อนและจัดงานสำหรับผู้อยู่อาศัยเท่านั้น นอกจากนี้ ยังได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงร้านอาหารระดับมิชลิน สปา และบริการเรือยอชต์ผ่านทาง InterContinental Phuket Resort ที่ตั้งอยู่ข้างเคียง และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ สถานะสมาชิก IHG One Rewards สำหรับลูกค้าที่ได้รับคัดเลือก และสิทธิประโยชน์ของ Proud Privilege ที่คัดสรรมาเพื่อยกระดับไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัย
นายบียอนด์ คอราจน์ ผู้จัดการทั่วไป InterContinental Phuket Resort และ นายกสมาคมโรงแรมภูเก็ต กล่าวเสริมว่า “ปัจจุบันรีสอร์ทของเราได้กลายเป็นมากกว่าสถานที่พักผ่อน แต่เป็นเสมือน World-class Luxury Destination ที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่มองหาประสบการณ์การใช้ชีวิตลักชูรีในหลายหลายรูปแบบ ไม่เพียงแค่ห้องพักที่สวยงาม สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน แต่นักท่องเที่ยวยังมองหาประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ตัวเองเช่น รับประทานอาหารที่ห้องอาหารระดับรางวัล ดื่มด่ำบรรยากาศพระอาทิตย์ตกที่สวยงามคู่กับเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ที่บีชบาร์ริมหาด รวมถึงการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจด้วยการบำบัดแบบองค์รวมที่สติ สปา ทุกองค์ประกอบผสมผสานกันเพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำและเป็นเอกลักษณ์ สะท้อนถึงความหรูหราและไลฟ์สไตล์ของภูเก็ตที่แท้จริง”
นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ในฐานะรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและประธานมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน จังหวัดภูเก็ต กล่าวเสริมว่า กมลาถือเป็นจุดหมายปลายทางของไลฟ์สไตล์ที่ครบครันและหรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของภูเก็ต ไม่เพียงการพัฒนาของบริการระดับลักชัวรีของโรงแรมและการเกิดขึ้นของ The Residences at InterContinental Phuket Resort จะยิ่งสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่กมลาสู่ Millionaire Mile ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของพื้นที่โดยรอบในกมลาที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกมากมายจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่ช่วยส่งเสริมความสะดวกและครบครัน แต่ยังคงสเน่ห์และความเอ็กคลูซีฟให้หาดกมลายังคงหรูหราและน่าอยู่ได้ตลอดไป
สำหรับผู้ที่มีความสนใจเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย The Residences at InterContinental Phuket Resort สามารถนัดหมายเพื่อเข้าชมโครงการได้ที่สำนักงานขาย ณ InterContinental Phuket Resort และสามารถติดต่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 02-026-8999 หรือเว็บไซต์ The Residences at InterContinental Phuket Resort
ข้อสงวนสิทธิ์ทางกฎหมาย: บริษัท กมลา แอสเซนด์ จำกัด ในฐานะเจ้าของและผู้พัฒนาโครงการ The Residences at InterContinental Phuket Resort ในปัจจุบัน เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการพัฒนา การตลาด และการขายยูนิต
ยูนิตดังกล่าวไม่ได้เป็นเจ้าของ พัฒนา หรือขายโดย บริษัท อินเตอร์คอนติเนนตัล โฮเทลส์ กรุ๊ป (เอเชีย แปซิฟิก) จำกัด, บริษัท อินเตอร์คอนติเนนตัล โฮเทลส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทในเครือใดๆ (รวมเรียกว่า "IHG") ไม่มีการร่วมทุน ห้างหุ้นส่วน ความเป็นเจ้าของ หรือความสัมพันธ์ในลักษณะคล้ายคลึงกันระหว่างบริษัท กมลา แอสเซนด์ จำกัด และ IHG โดย IHG ไม่มีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่นำเสนอในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้.