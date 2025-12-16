KKPS เจาะหุ้นกลุ่มแบงก์กำไรปี 69 ยังโต-เก็งปรับเพิ่มปันผล แนะ KTB-KBANK

บล.เกียรตินาคินภัทร (KKPS) คาดการณ์ว่ากำไรปี 68 ของภาคธนาคารจะโตประมาณ 5% จากที่เพิ่มขึ้น 6% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี โดยได้แรงหนุนจากกำไรพิเศษจากการขายพันธบัตรและกำไรมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (fair value through profit or loss: FVTPL) ซึ่งจะช่วยให้ผลประกอบการดีกว่าปี 67 และรักษาระดับเงินปันผลให้อยู่ประมาณ 7% แม้ดอกเบี้ยจะเป็นขาลง
เมื่อผลกำไรพิเศษเริ่มลดลงแรงกดดันจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (net interest income: NII) จะเห็นชัดขึ้น ทำให้นักลงทุนให้ความสำคัญกับ 1. การคืนทุนให้ผู้ถือหุ้น 2. ความทนทานของกำไรเมื่อส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (net interest margin: NIM) ลดลง และ 3. โอกาสการเติบโตของสินเชื่อ
สิ่งที่ทาง KKPS เน้นสำหรับภาคธนาคารยังคงเป็นการบริหารเงินกองทุน โดยมองว่าธนาคารสามารถจ่ายปันผลได้อย่างน้อย 80% ของกำไร เพราะอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (common equity tier 1 ratio: CET1) สูงกว่ากรอบมาก และมีส่วนเกินเท่ากับ 12-41% ของกำไรปี 69
นอกจากนี้ การเติบโตของสินทรัพย์เสี่ยงยังต่ำ โดยธนาคารทิสโก้ [TISCO] และธนาคารไทยพาณิชย์ [SCB] จ่ายเกิน 80% อยู่แล้ว ส่วนธนาคารทีเอ็มบีธนชาต [TTB] จ่ายรวม (ปันผล + ซื้อหุ้นคืน) เท่ากับ 100%
KKPS ยังเห็นความเป็นไปได้ที่ธนาคารกรุงเทพ [BBL] ธนาคารกสิกร [KBANK] และธนาคารกรุงไทย [KTB] จึงปรับเพิ่มเงินปันผลต่อหุ้น สำหรับ BBL คาดการณ์ว่าจะเพิ่ม 6% เป็น 9 บาท, KTB คาดการณ์ว่าจะเพิ่ม 16% เป็น 1.76 บาท และรวมเงินปันผลพิเศษของ KBANK เข้ากับการจ่ายปกติ
อย่างไรก็ตาม KKPS มองว่ากำไรภาคธนาคารในปี 69 มีแนวโน้มอ่อนตัวเล็กน้อยมากกว่าจะปรับลงแรง คาดรายได้รวมจะลดลง 7% และกำไรลดลง 4% ในปีหน้า ก่อนจะฟื้นตัวเล็กน้อยในปี 70 ปัจจัยชดเชยแรงกดดันจาก NIM จะได้แก่ ค่าใช้จ่ายสำรองที่ลดลง (มีเงินกันสำรองส่วนเกิน) ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นจากบริการบัตรเครดิต การให้คำปรึกษาการลงทุน การชำระเงิน และการควบคุมต้นทุนที่เข้มงวด
ส่วนการเติบโตของสินเชื่อคาดว่าจะฟื้นเล็กน้อยหลังหดตัวในปีนี้ โดยได้แรงหนุนจากสินเชื่อภาค SME ที่ทรงตัว สินเชื่อภาคธุรกิจและภาครัฐบาลที่ฟื้น และสินเชื่อบ้านที่ยังโตต่อเนื่อง KKPS คาดว่าสินเชื่อจะโตประมาณ 2% ในปี 2026-2027 โดยมาตรการรัฐและธนาคารแห่งประเทศไทยจะช่วยประคองการเติบโตของสินเชื่อแต่จะไม่ทำให้เกิดการขยายสินเชื่อครั้งใหญ่
ด้านมูลค่าหุ้นธนาคารยังน่าสนใจจากเงินปันผลที่สูงและกำไรลงที่คาดว่าจะลดลงเพียงเล็กน้อยในปีหน้า KKPS คงคำแนะนำเดิมและปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของ BBL, KBANK, KTB และ TTB โดยยังมองว่า KTB และ KBANK เป็นหุ้นเด่น