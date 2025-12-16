ทีทีบี x ทุกเหล่าทัพ เร่งส่งถุงยังชีพและน้ำดื่ม บรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ให้ถึงมือโดยเร็วที่สุด

ในช่วงเวลาที่หลายจังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่หาดใหญ่ที่กำลังเร่งฟื้นฟูจากอุทกภัยครั้งใหญ่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างเร่งระดมความช่วยเหลือเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว โดยเฉพาะการจัดส่งสิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่ประสบภัย เพื่อเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนให้ทุกครอบครัวก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้อย่างเข้มแข็ง
ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี เดินหน้าส่งต่อความห่วงใยแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ผ่านการมอบถุงยังชีพ “แพ็คส่งยิ้ม” 1,000 ถุง และน้ำดื่ม ให้แก่กองทัพทั้งสี่เหล่าทัพ เพื่อกระจายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วน โดยมี นายวิสูจน์ ตั้งอดุลย์รัตน์ ประธานกลุ่มบริหารความสัมพันธ์ธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต และคณะผู้บริหารของธนาคาร ร่วมเป็นผู้แทนมอบสิ่งของให้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพอากาศ และกองทัพเรือ โดยได้รับเกียรติจาก พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก นพดล ปิ่นทอง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย พลเอก อัฏฐพล ลัดใหม่กุลวัฒน์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก (2) กองทัพบก และ พลเรือตรี ปณิธาน สิทธิโยธาคาร รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจเชิงรุกของกองทัพในการเข้าถึงผู้ประสบภัยให้ได้รับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุม
ทีทีบีพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อส่งต่อความห่วงใยและยืนเคียงข้างประชาชนในทุกช่วงเวลาที่ยากลำบาก นอกจากการมอบถุงยังชีพและน้ำดื่มแล้ว ธนาคารยังคงเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ ผ่านโครงการ “ตั้งหลัก” ครอบคลุมทั้งลูกค้าธุรกิจและเอสเอ็มอี เช่น สินเชื่อระยะยาว สินเชื่อหมุนเวียน สินเชื่อเช่าซื้อธุรกิจ และลูกค้าบุคคล ได้แก่ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อส่วนบุคคล รวมถึงกำลังพลที่เป็นลูกค้าทีทีบี เพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถฟื้นตัวได้เร็วที่สุด ./