ทิสโก้คัด3ประกันสะสมทรัพย์-รับดบ.ขาลง-เศรษฐกิจผันผวน

ทิสโก้คัด3ประกันสะสมทรัพย์คุ้มค่าจากพันธมิตร 3 บริษัทประกันภัยชั้นนำ ได้แก่ 1. TISCO My Wish 5.2 จาก BLA 2. TISCO My Wish 12.5 จาก Samsung Life และ 3. TISCO My Wish 15.5 จาก SELife อีกทั้งเบี้ยประกันภัย TISCO My Wish 12.5 และ TISCO My Wish 15.5 ยังสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทอีกด้วย
นายณัฐกฤติ เหล่าทวีทรัพย์ CFP® Head of Wealth Advisory ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (TISCO)เปิดเผยว่า ในช่วงที่เศรษฐกิจไทยมีความไม่แน่นอนเพราะได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจที่เติบโตในระดับต่ำ สถานการณ์การเมืองในประเทศ และอัตราดอกเบี้ยนโยบายรวมถึงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ในช่วงขาลง ธนาคารทิสโก้จึงได้มองหาโอกาสสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอให้กับลูกค้าและสร้างความคุ้มครองที่คุ้มค่า ผ่านการคัดสรรผลิตภัณฑ์จากพันธมิตร 8 บริษัทประกันภัยชั้นนำ
โดยจากการพิจารณาปัจจัยที่เกิดขึ้น ธนาคารทิสโก้ได้เลือกผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตสะสมทรัพย์จาก 3 บริษัทประกันภัยชั้นนำ ได้แก่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (BLA) บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (Samsung Life) และบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (SELife) ได้แก่ 1. TISCO My Wish 5.2 จาก BLA 2. TISCO My Wish 12.5 จาก Samsung Life และ 3. TISCO My Wish 15.5 จาก SELife เนื่องจากมองว่าทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์นี้ มีจุดเด่นในด้านการให้ผลประโยชน์ที่สูงกว่าตราสารหนี้ในส่วนของพันธบัตรรัฐบาล และความคุ้มครอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการซื้อเพื่อออมเงินในรูปแบบของประกันชีวิตระยะกลางถึงระยะยาว และสามารถใช้เป็นเครื่องมือสำหรับวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณ รวมทั้งเป็นเครื่องมือทางการเงินเพื่อลดหย่อนภาษี
สำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินในรูปแบบของประกันชีวิตระยะกลาง ในผลิตภัณฑ์ที่ให้ความคุ้มครองชีวิตพร้อมสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ ธนาคารทิสโก้แนะนำ ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ TISCO My Wish 5.2 รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (BLA) ซึ่งมีจุดเด่น คือ ให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (IRR) สูงสุดถึง 2.10% ต่อปี* คุ้มครองชีวิตพร้อมรับเงินคืน 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุกปี เมื่อครบสัญญา 5 ปีรับเงินก้อนสูงถึง 205% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เน้นการชำระเบี้ยระยะสั้นเพียง 2 ปี คุ้มครองชีวิต 5 ปี สมัครง่ายไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ ชำระเบี้ยเป็นรายปี โดยประกันชีวิตสะสมทรัพย์ TISCO My Wish 5.2 เปิดรับผู้เอาประกันภัยตั้งแต่อายุแรกเกิด ถึง 80 ปี ด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นที่ 100,000 บาท
สำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินในรูปแบบของประกันชีวิตระยะยาว และต้องการลดหย่อนภาษีผ่านผลิตภัณฑ์ที่ให้ความคุ้มครองชีวิตพร้อมกับสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ ธนาคารทิสโก้แนะนำผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ TISCO My Wish 12.5 รับประกันภัยโดย บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (Samsung Life) ประกันสะสมทรัพย์ที่ให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (IRR) สูงสุดถึง 2.50% ต่อปี** พร้อมรับเงินคืนทุกปี ปีละ 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตลอดสัญญา เมื่อครบกำหนดสัญญารับเงินคืนสูงถึง 545% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ให้ความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 510% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เบี้ยประกันภัยสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด ชำระเบี้ยเป็นรายปี
และประกันชีวิตสะสมทรัพย์ TISCO My Wish 15.5 รับประกันภัยโดย บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (SELife) ให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (IRR) สูงสุดถึง 2.60% ต่อปี*** พร้อมรับเงินคืนทุกปี ปีละ 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตลอดสัญญา เมื่อครบกำหนดสัญญารับเงินคืนสูงถึง 555% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เบี้ยประกันภัยสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด ชำระเบี้ยเป็นรายปี
“ธนาคารทิสโก้ในฐานะผู้นำด้าน Holistic Advisory หรือการวางแผนการเงินแบบองค์รวม มีพันธมิตรด้านการเงินทั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และบริษัทประกันภัยชั้นนำ ภายใต้แนวคิด Friends for well-being จึงทำให้เรามีศักยภาพในการคัดสรรผลิตภัณฑ์ ควบคู่กับการให้คำแนะนำที่เหมาะกับสภาวะตลาดและความต้องการของลูกค้า ตลอดจนสามารถให้บริการทางการเงินได้หลากหลายผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตทางการเงินให้กับลูกค้าได้เหนือกว่า ด้วยการวางแผนเงินแบบองค์รวม”