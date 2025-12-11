นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ ด้านการงบประมาณ OECD Asian Senior Budget Officials Meeting ครั้งที่ 19 ซึ่งจัดโดยสำนักงบประมาณ ร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นับตั้งแต่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพการประชุม OECD ครั้งที่ 2 ในปี 2545 เวทีนี้ได้สะท้อนถึงความร่วมมืออันยืนยาว ระหว่างไทยกับ OECD และได้พัฒนาขึ้นเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างธรรมาภิบาลทางการคลัง และยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง
นายกฯ เปิดประชุม OECD เน้นย้ำความยั่งยืนการคลัง-เปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล เดินหน้าเป็นสมาชิกเต็มสูบ
การประชุมในปีนี้ เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากรัฐบาลทั่วโลก กำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว และความคาดหวังที่สูงขึ้นของประชาชนในเรื่องความโปร่งใส ประสิทธิภาพ และความยั่งยืน
"ในสภาพแวดล้อมดังกล่าว การจัดทำงบประมาณอย่างรอบคอบ และการบริหารการคลังอย่างรับผิดชอบ ไม่ได้เป็นเพียงภารกิจเชิงเทคนิค แต่เป็นรากฐานของความเชื่อมั่นระหว่างรัฐบาล และประชาชน โดยไทยยังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการรักษาความเชื่อมั่นนี้ไว้" นายกรัฐมนตรี กล่าว
พร้อมระบุว่า เป้าหมายของรัฐบาล ต้องการเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ประเทศ และส่งเสริมการใช้จ่ายภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าสูงสุด ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ การปฏิรูปกฎหมายอย่างรอบด้าน และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลดิจิทัลที่ยั่งยืน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือความท้าทายที่ซับซ้อนมากขึ้น
ทั้งนี้ รัฐบาลถือว่าวินัยการคลัง ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ เป็นหัวใจสำคัญของการบริหารประเทศ โดยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดสำคัญ และต้องการให้เม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน พร้อมเสริมสร้างความยั่งยืนระยะยาวของประเทศ
นายอนุทิน กล่าวว่า หัวข้อหลักของการประชุมปีนี้ที่ให้ความสำคัญกับ "ความยั่งยืนทางการคลัง การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล และการเสริมสร้างศักยภาพภาครัฐ" สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่กำลังเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกรอบนโยบายการคลัง เพื่อรักษาเสถียรภาพพร้อมสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ
พร้อมกันนี้ รัฐบาลไทยกำลังเดินหน้าปรับปรุงระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล และพิจารณาการใช้เทคโนโลยี AI อย่างรับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความโปร่งใสของระบบราชการ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความรู้ด้านการคลังแก่ประชาชน และผลักดันการมีส่วนร่วมของสาธารณชน เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งความยั่งยืนในสังคมไทย
สำหรับเส้นทางของประเทศไทย สู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD นั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไทยได้ก้าวมาถึงหมุดหมายสำคัญ โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ส่งมอบบันทึกเบื้องต้น (Initial Memorandum) แก่รองเลขาธิการ OECD เพื่อเริ่มต้นขั้นตอนการทบทวนเชิงเทคนิคในระยะต่อไป พร้อมยืนยันความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทย ต่อกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD
"ความร่วมมือระหว่างไทย และเวที Asian Senior Budget Officials จะมีบทบาทสำคัญ ที่จะทำให้เป้าหมายดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จ รวมถึงโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร ระหว่างสำนักงบประมาณ และ OECD ตลอดเวลากว่า 2 ทศวรรษ ได้เสริมสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นบนพื้นฐานของเป้าหมายร่วมกัน" นายอนุทิน ระบุ
โดยการหารือในช่วง 2 วัน ของการประชุมครั้งนี้ จะเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองว่า ระบบการคลังควรปรับตัวอย่างไรต่อความท้าทายในอนาคต ทั้งในการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการที่ชาญฉลาด และการสื่อสารกับประชาชนอย่างโปร่งใส ซึ่งล้วนเป็นเป้าหมายของทุกประเทศ ในการสร้างสังคมที่เข้มแข็ง และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ในการประชุม OECD Asian Senior Budget Officials Meeting ครั้งที่ 19 ได้มีผู้บริหารระดับสูงจากประเทศสมาชิก OECD และประเทศอื่น ๆ อาทิ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลี นิวซีแลนด์ อินโดนีเซีย ภูฏาน บรูไน กาตาร์ เป็นต้น รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลังจากหลายประเทศ ประมาณ 100 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย