ARDA ปั้นเครือข่ายผู้บริหารธุรกิจเกษตรยุคใหม่ วกส. รุ่น 6 ผนึกกำลังร่วมขับเคลื่อนอนาคตเกษตรไทย

เมื่อวันที่ 4 ก.ย.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มูลนิธิเกษตราธิการ และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - ARDA จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 6 จำนวน 110 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธาน
ในพิธีฯ พร้อมกล่าวมอบโอวาทและแสดงความยินดี โดยมี นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการ ARDA
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการ ARDA ผศ.ดร.เบญจวรรณ สุจริต และดร.วิน ธนพชรโภคิน ผู้จัดการโครงการ และรุ่นพี่ วกส.1-5 เข้าร่วมในพิธีฯ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการ ARDA กล่าวว่า ปัจจุบันหลักสูตร วกส. ได้สร้างเครือข่ายผู้นำเกษตรไทยแล้วกว่า 600 คน เพื่อร่วมแก้ปัญหาโดยหลักสูตรนี้มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้บริหารด้านการเกษตรทั้งจากภาครัฐ
และเอกชนให้เป็น ผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่เข้าใจระบบนวัตกรรม ทั้งในระดับกลยุทธ์และการปฏิบัติจริง สอดรับกับยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว การแก้ปัญหาแบบเดิมอาจไม่เพียงพอ นวัตกรรมเชิงนโยบาย จึงเป็นเครื่องมือสำคัญ
ที่จะช่วยองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ปรับตัวสร้างความได้เปรียบ และเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมรับมือความท้าทาย
จากเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการแข่งขันในตลาดสากล ภายใต้หลักการ ตลาดนำการผลิต
และเศรษฐกิจพอเพียง
ภายในงานวันนี้ นอกจากจะมีการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ยังมีการจัดเสวนาพิเศษ
ในหัวข้อ “เกษตรกรรมไทยปรับตัวอย่างไร ภายใต้ภาษีทรัมป์” โดย นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการเกษตร การเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงการดูแลเกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก (SME) ในการยกระดับสินค้าเกษตรไทย ให้อยู่รอดภายใต้ภาวะเศรษฐกิจผันผวน รวมถึงมาตรการกีดกันทางการค้าต่างๆ การสร้างเครือข่ายเพื่อขยายความร่วมมือจึงเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “วกส. Reunion แก้เกมเกษตรไทย ด้วยเครือข่าย วกส.” จากรุ่นพี่ วกส.1-5
ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงจากทั้งภาครัฐและเอกชน มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถอดบทเรียนความสำเร็จจากการนำความรู้ในหลักสูตรไปขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทย พร้อมทั้งเปิดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติ เพื่อขยายองค์ความรู้ด้านเกษตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภารกิจของตนได้อย่างเหมาะสม
“หลักสูตร วกส. ยังคงเดินหน้าพัฒนาเครือข่ายผู้นำเกษตรที่พร้อมขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทย อย่างต่อเนื่อง โดย 6 รุ่นที่ผ่านมา สามารถพัฒนาข้อเสนอในการขอทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ได้มากกว่า 40 โครงการ ต่อยอดสินค้าเกษตรมูลค่าในโครงการได้ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท และสำหรับวกส.รุ่นที่ 7 กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2569 ผู้สนใจสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย ARDA หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 7435 ต่อ 3616” ดร.วิชาญฯ กล่าวปิดท้าย