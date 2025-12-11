"อนุทิน" เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการด้านการงบประมาณ OECD เน้นย้ำความร่วมมือไทยเดินหน้าเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบ

นายกรัฐมนตรีเปิดการประชุม OECD Asian Senior Budget Officials Meeting ครั้งที่ 19 เน้นย้ำความร่วมมือไทยและ OECD พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบ
วันที่ 11 ธ.ค.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการด้านการงบประมาณ : OECD Asian Senior Budget Officials Meeting ครั้งที่ 19 ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยมี รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากประเทศต่างๆ ผู้บริหารระดับสูงด้านการงบประมาณ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการด้านการเงินการคลัง เข้าร่วม เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และศักยภาพของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล รวมถึงเป็นการแสดงถึงความพร้อมในการเข้าเป็นสมาชิก OECD
ทั้งนี้ เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึง ได้ขึ้นเวทีกล่าวให้การต้อนรับ โดยระบุว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกคนในโอกาสการประชุม Asian Senior Budget Officials Meeting ครั้งที่ 19 พร้อมกล่าวว่า นับตั้งแต่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม OECD ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2545 เวทีนี้ได้สะท้อนถึงความร่วมมืออันยืนยาวระหว่างไทยกับ OECD และได้พัฒนาขึ้นเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างธรรมาภิบาลทางการคลัง และยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง
การประชุมในปีนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากรัฐบาลทั่วโลกกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว และความคาดหวังที่สูงขึ้นของประชาชนในเรื่องความโปร่งใส ประสิทธิภาพ และความยั่งยืน ซึ่งในสภาพแวดล้อมดังกล่าว การจัดทำงบประมาณอย่างรอบคอบและการบริหารการคลังอย่างรับผิดชอบ ไม่ได้เป็นเพียงภารกิจเชิงเทคนิค แต่เป็นรากฐานของความเชื่อมั่นระหว่างรัฐบาลและประชาชน โดยไทยยังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการรักษาความเชื่อมั่นนี้ไว้
นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ประเทศ และส่งเสริมการใช้จ่ายภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูงสุด ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ การปฏิรูปกฎหมายอย่างรอบด้าน และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลดิจิทัลที่ยั่งยืน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือความท้าทายที่ซับซ้อนมากขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลถือว่าวินัยการคลัง ความโปร่งใส และความรับผิดชอบเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารประเทศ โดยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดสำคัญ และต้องการให้เม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน พร้อมเสริมสร้างความยั่งยืนระยะยาวของประเทศ
นอกจากนี้ หัวข้อหลักของการประชุมปีนี้ที่ให้ความสำคัญกับ “ความยั่งยืนทางการคลัง การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล และการเสริมสร้างศักยภาพภาครัฐ” สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่กำลังเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกรอบนโยบายการคลังเพื่อรักษาเสถียรภาพพร้อมสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ
พร้อมกันนี้ รัฐบาลไทยกำลังเดินหน้าปรับปรุงระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล และพิจารณาการใช้เทคโนโลยี AI อย่างรับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสของระบบราชการ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความรู้ด้านการคลังแก่ประชาชน และผลักดันการมีส่วนร่วมของสาธารณชน เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งความยั่งยืนในสังคมไทย
สำหรับเส้นทางของประเทศไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD นั้น นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ไทยได้ก้าวมาถึงหมุดหมายสำคัญ โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ส่งมอบบันทึกเบื้องต้น (Initial Memorandum) แก่รองเลขาธิการ OECD เพื่อเริ่มต้นขั้นตอนการทบทวนเชิงเทคนิคในระยะต่อไป พร้อมยืนยันความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยต่อกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD
ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่างไทยและเวที Asian Senior Budget Officials จะมีบทบาทสำคัญที่จะทำให้เป้าหมายดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จ รวมถึงโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างสำนักงบประมาณและ OECD ตลอดเวลากว่า 2 ทศวรรษ ได้เสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นบนพื้นฐานของเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งไทยขอขอบคุณมิตรภาพและความร่วมมืออันยาวนานนี้เป็นอย่างยิ่ง
นายกรัฐมนตรีกล่าวปิดท้ายว่า การหารือในช่วงสองวันของการประชุมครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองว่าระบบการคลังควรปรับตัวอย่างไรต่อความท้าทายในอนาคต ทั้งในการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการที่ชาญฉลาด และการสื่อสารกับประชาชนอย่างโปร่งใส ซึ่งล้วนเป็นเป้าหมายของทุกประเทศในการสร้างสังคมที่เข้มแข็งและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมประธานร่วมและสำนักเลขาธิการ OECD ที่สนับสนุนการจัดงานอย่างต่อเนื่อง และอวยพรให้การประชุมบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
