WashXpress มอบเงินและถุงยังชีพพร้อมเปิด "ซัก-อบฟรี"ช่วยชาวใต้

“ลอนดรี้ ยู ” ประกาศให้การช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ มอบเงินสนับสนุนทางการแพทย์และถุงยังชีพรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท พร้อมผนึกกำลังพันธมิตรยักษ์ใหญ่ Unilever และ PT เปิดแคมเปญ "ซัก-อบฟรี" สาขาบ้านพรุ ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2568 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระและคืนความสะอาดสู่ชุมชนอย่างเร่งด่วน
นายกวิน กลองกระโทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ลอนดรี้ ยู จำกัด (มหาชน) หรือ WASH เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในวงกว้าง ทางบริษัทฯ ตระหนักถึงความยากลำบากที่เกิดขึ้น และมีความห่วงใยในสวัสดิภาพของทุกคนเป็นอย่างยิ่ง ในฐานะภาคเอกชนที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน จึงขอร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่และการดำรงชีพของผู้ประสบภัย โดยได้ดำเนินการมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์และการเยียวยาเร่งด่วน พร้อมกันนี้ ทีมงานยังได้ส่งมอบถุงยังชีพจำนวน 200 ชุด มูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท ซึ่งบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ให้แก่มูลนิธิองค์กรทำดี เพื่อส่งมอบให้ถึงมือผู้ที่กำลังเดือดร้อนเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอาหารและของใช้ในเบื้องต้น
นอกเหนือจากการช่วยเหลือด้านปัจจัยสี่แล้ว สิ่งสำคัญที่สุดหลังระดับน้ำลดลงคือการจัดการด้านสุขอนามัยและความสะอาด โดยเฉพาะเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่เปรอะเปื้อนจากคราบโคลนและน้ำท่วม ซึ่งเป็นภาระค่าใช้จ่ายและสร้างความลำบากในการทำความสะอาด ทางบริษัทฯ จึงอำนวยความสะดวกสูงสุดแก่ผู้ประสบภัย โดยเปิดให้บริการที่ ร้าน WashXpress สาขาบ้านพรุ ซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านเครื่องจักรและระบบสาธารณูปโภค ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถเข้าใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 8-12 ธันวาคม 2568 ในช่วงเวลา 06.00-22.00 น. ด้วยขั้นตอนที่ลดความยุ่งยากทั้งหมด เพียงนำผ้าเข้าเครื่อง เลือกอุณหภูมิที่ต้องการ และกดปุ่ม Start ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องใช้เงินสดหรือสแกนแอปพลิเคชันใด ๆ อีกทั้ง ยังไม่ต้องเตรียมผลิตภัณฑ์ซักผ้ามาเอง เนื่องจากทางร้านได้จัดเตรียมไว้ให้ฟรี ณ จุดบริการ เพื่อให้พี่น้องชาวหาดใหญ่ได้รับความสะดวกสบายอย่างแท้จริงโดยสามารถตรวจสอบพิกัดสาขาได้ที่: https://maps.app.goo.gl/y4h19BfGBmqWNMCS7
“WashXpress เข้าใจดีว่าในช่วงเวลาฟื้นฟู เสื้อผ้าที่แห้งและสะอาดคือขวัญและกำลังใจเล็ก ๆ ที่สำคัญ เราจึงเปิดร้านสาขาบ้านพรุให้พี่น้องชาวหาดใหญ่ได้นำผ้ามาซักและอบแห้งฟรี โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจที่มีอุดมการณ์เดียวกัน ได้แก่ Unilever ที่ให้การสนับสนุนน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มฟรี และก๊าซหุงต้มพีที (PT) ที่ร่วมสนับสนุนพลังงานก๊าซในการอบผ้าฟรีตลอดโครงการ บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเท และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพลังน้ำใจในครั้งนี้จะช่วยให้หาดใหญ่กลับมาเข้มแข็งได้อีกครั้ง เราจะเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกัน” นายกวิน กล่าว