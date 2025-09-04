ตัดใจเลหลังทั้งเมือง!ร้านค้าหล่มสัก ขนสินค้าน้ำท่วมเปิดขายต่ำกว่าทุน ชาวบ้านแห่ซื้อกันแน่น

เพชรบูรณ์ – หลังน้ำลดเป็นปกติ..ร้านค้าแทบทั่วเมืองหล่มสัก ตัดใจขนสินค้าที่เคยโดนน้ำท่วมเปื้อนโคลนแต่ยังใช้งานได้ ออกเลหลังขายต่ำกว่าทุน บางรายการลดราคากว่า 80% หวังเคลียร์ของออก แล้วเริ่มตั้งต้นใหม่กันให้ได้เร็วที่สุด ขณะที่ชาวบ้านที่รู้ข่าวแห่มารอกันแน่น บางรายบอกวันนี้ไม่ทันพรุ่งนี้มาอีก
วันนี้(4 ก.ย.68) หลังจากน้ำที่ท่วมในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักได้ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติ ร้านค้าในเขตเทศบาลฯหลายร้านนำสินค้าที่ถูกน้ำท่วม มีตำหนิบ้าง แต่ก็ยังสามารถนำไปใช้งานได้ตามปกติ ออกมาขายในราคาต่ำกว่าทุน บางรายการลดกว่าครึ่ง ทำให้มีชาวบ้านมาแห่รอซื้อกันจำนวนมากทำให้การจราจรถึงกับติดขัด
โดยเฉพาะร้านค้าขายของชำที่ใหญ่ที่สุดในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักชาวบ้านเรียกติดปากว่าร้าน พี บี พบว่ามีชาวบ้านจำนวนมากกำลังยื้อแย่งกันซื้อสินค้าที่ทางร้านนำมาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าทุน บางรายการลดราคาลงมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์
น.ส.จาวัลย์ บุนนาค เจ้าของร้านเปิดเผยว่าช่วงน้ำท่วมได้พยายามป้องกันอย่างเต็มที่แล้ว แต่ปริมาณน้ำทะลักมามาก ท่วมสูงเกือบ 1 เมตร จนท่วมสินค้าภายในร้านได้รับความเสียหาย เปื้อนดินโคลน แต่ก็เปื้อนเฉพาะหีบห่อเท่านั้น ตัวสินค้ายังสามารถนำไปใช้ได้ตามปกติ เพราะมีพลาสติกหุ้มห่อไว้อีกชั้นหนึ่ง มูลค่าความเสียหายนับล้านบาท
แต่การที่จะทำความสะอาดสินค้านั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากและต้องใช้เวลานานกว่าที่ร้านจะกลับมาเปิดดำเนินการได้ตามปกติ ตนจึงได้ตัดสินใจนำสินค้าที่ถูกน้ำท่วม เช่น ผงปรุงรส ผงชูรส สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยารีดผ้า น้ำมันพืช นำมาขายแบบขาดทุน อย่างสบู่ก้อนละ 50 บาท ก็นำมาขายในราคา 5 ก้อน 100 บาท น้ำมันพืชราคาขวดละ 50 – 70 บาท ก็นำมาขายขวดละ 20 บาท เป็นต้น เพื่อที่จะระบายสินค้าออกให้เร็วที่สุด จะได้กลับมาเปิดร้านตามปกติ
ปรากฏว่ามีลูกค้ามาอุดหนุนเป็นจำนวนมาก ซึ่งก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกัน เพราะลูกค้าบ้านก็ถูกน้ำท่วม พื้นที่การเกษตรก็ได้รับความเสียหาย ให้ได้ซื้อของใช้ในราคาถูก
ด้านนางบุญซ่อม ติดโนน ชาวบ้านหมู่ 9 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสักเปิดเผยว่าตนรู้ข่าวจากเพื่อนบ้านว่าร้าน พีบี เอาสินค้าน้ำท่วมมาลดราคา จึงชวนกันมาเลือกซื้อโดยสินค้าที่ซื้อก็จะเป็นผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม สบู่ ส่วนน้ำมันพืชวันนี้มาไม่ทัน ต้องมาอีกทีพรุ่งนี้เช้า(5 ก.ย.) เพราะทางร้านบรรจุสินค้าไม่ทัน
“วันนี้ใช้เงินซื้อหมดไปประมาณ 1 พันบาท แต่ถ้าซื้อในราคาปกติดก็เกือบ 2 พันบาททีเดียว”
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่านอกจากนั้นยังมีร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ได้นำสินค้าที่ถูกน้ำท่วมมาลดราคากว่า 80 เปอร์เซ็นต์ เช่นตู้ใส่เสื้อผ้าราคาปกติ 3,590 บาท ขายเขียง 1,000 บาทเท่านั้น เสื่อน้ำมันปกติม้วนละประมาณ 700-800 บาท ขายเพียง 200 บาท ทำให้มีชาวบ้านแห่มาเลือกซื้อเป็นจำนวนมาก