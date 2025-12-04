Liberator ร่วมมูลนิธิเนชั่นช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ สนับสนุนหลายหน่วยงานในพื้นที่

บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด (Liberator) นำโดย มาดามเดียร์ - นางสาววทันยา บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568 ร่วมกับมูลนิธิเนชั่น เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม โดยได้มอบถุงยังชีพกว่า 1,200 ชุด พร้อมเงินสนับสนุนรวมกว่า 450,000 บาท รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคจำเป็นอื่น ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ Liberator ได้ร่วมมอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลและสถานศึกษาในพื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จำนวน 100,000 บาท โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำนวน 100,000 บาท โรงเรียนตะเคี๊ยะ จำนวน 50,000 บาท และโรงเรียนบ้านบางแฟบ จำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาและการศึกษาของผู้ได้รับผลกระทบ
Liberator ตระหนักดีว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อทั้งชีวิต ความเป็นอยู่ และกำลังใจของหลายครอบครัว จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความช่วยเหลือให้ถึงมือผู้ที่กำลังเผชิญความยากลำบาก พร้อมเชื่อมั่นว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนคือพลังที่จะทำให้เราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือ ผ่านสภากาชาดไทยหรือหน่วยงานและมูลนิธิที่ทำงานในพื้นที่
สุดท้ายนี้ Liberator ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยทุกคน และขอเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ย้ำว่า “น้ำใจไทย พาเราข้ามทุกวิกฤต”
ขอบคุณภาพข่าว จาก เนชั่น โฟโต้