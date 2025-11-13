“มาดามเดียร์” ทุ่ม 414 ล้านบาท สร้างแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อคนรุ่นใหม่ เปิดศักราชใหม่ Liberator สู่ระดับโลก

บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด (Liberator) ประกาศก้าวสู่บทใหม่ในฐานะแพลตฟอร์มการลงทุนดิจิทัล ที่พร้อมยกระดับประสบการณ์ นักลงทุนไทยให้ก้าวทันการลงทุนยุคใหม่ พร้อมเสริมแข็งแกร่งด้วยนักลงทุนพันธมิตรคนสำคัญ ‘นางสาววทันยา บุนนาค’ ทุ่มเงินลงทุนจำนวน 414 ล้านบาท เพื่อซื้อหุ้นทั้งหมดของ บริษัท ลิเบอเรเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด จากบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NEWS) ซึ่งการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการผลักดันตลาดทุนไทยสู่อนาคต
โดยบริษัท ลิเบอเรเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดใน บริษัท หลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด (Liberator) และ บริษัท ลิเบอเรเตอร์ ดิจิทัล แอสเซท จำกัด
นางสาววทันยา บุนนาค ในฐานะนักลงทุนหลักและ CO-CEO ของ Liberator กล่าวว่า “เดียร์เชื่อมั่นในศักยภาพของ Liberator ที่จะก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการลงทุนดิจิทัลชั้นนำของภูมิภาค การเข้าลงทุนครั้งนี้คือการแสดงความมั่นใจในทีมและความพร้อมขององค์กร เป้าหมายของเราคือการผลักดันให้ Liberator เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และเชื่อมผู้ลงทุนเข้ากับโลกการเงินยุคใหม่ได้อย่างมั่นใจ ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘Liberate You’ ที่มอบพลังและปลดล็อคศักยภาพให้กับนักลงทุนไทยในการเข้าใจ ควบคุม และเติบโตไปกับโอกาสทางการเงินของตนเองอย่างแท้จริง”
การเปลี่ยนผ่านอย่างมั่นคงจะนำพา Liberator สู่ยุคใหม่ในฐานะ FinTech ที่ครบวงจร จนเรียกได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนดิจิทัลที่ให้บริการครอบคลุมสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งหุ้นต่างประเทศ สินทรัพย์ดิจิทัล และการลงทุนทางเลือกใหม่ๆ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์การลงทุนของนักลงทุนทุกเจเนอเรชั่น มอบประสบการณ์ลงทุนที่รวดเร็ว ปลอดภัย และโปร่งใส พร้อมให้ปรับกลยุทธ์ได้อย่างยืดหยุ่นตามจังหวะตลาดโลก
ทั้งนี้ เป้าหมายของ Liberator คือการสร้างแพลตฟอร์มการลงทุนที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม ไม่จำกัดเฉพาะนักลงทุนรายใหญ่ แต่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถสร้างอิสรภาพทางการเงินได้อย่างยั่งยืน