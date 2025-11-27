เปิดโผหุ้น Infra Tech - โรงไฟฟ้า - รับเหมาฯ - สื่อสาร เฮรับ Data Center

บล.กรุงศรี เปิดโผหุ้นธีม Infra Tech - โรงไฟฟ้า-รับเหมาฯ - สื่อสาร รับอานิสงส์รัฐบาลเตรียมเปิดรับโอกาสการลงทุนกลุ่ม Data Center หวังยกระดับความเชื่อมั่นศักยภาพประเทศ ประเมิน WHA- AMATA- GULF-BGRIM - STECON - ADVANC - TRUE ฯลฯ ติดโผ
บล. กรุงศรี เปิดเผยว่า หลังจากกระทรวงพลังงานยืนยันนโยบายพลังงานที่จะผลักดันรองรับการลงทุน Data Center ในไทยอย่างต่อเนื่องนั้น ทั้งนี้ได้ประเมินทิศทางดังกล่าวสอดรับไปกับแนวทางรัฐฯ ก่อนหน้าในส่วนการผลักดันโครงการ Fast-pass คือลดระยะเวลาขั้นตอนขออนุญาตต่างๆ รับมุมมองต่างชาติที่ยกระดับความเชื่อมั่นไทยมีศักยภาพเป็นศูนย์กลาง Infra Tech ผ่านกรณี Google ประกาศลงทุนเคเบิ้ลใต้น้ำเส้นใหม่ บวกหุ้นในธีม Infra Tech อาทิ นิคม WHA, AMATA หุ้นไฟฟ้า GULF, BGRIM รับเหมา STECON, INSET สื่อสาร ADVANC, TRUE
นอกจากนี้ ในส่วนการนำโรงไฟฟ้าที่ใกล้ปลดระวางมาช่วยเสริม ประเมินจิตวิทยาบวกต่อหุ้นที่มีโรงไฟฟ้าใกล้ปลดระวางใน Portfolio อาทิ RATCH ที่มีโรง IPP เก่าซึ่งหมดอายุไป
สำหรับนโยบายพลังงานที่จะผลักดันรองรับการลงทุน Data Center ในไทยของกระทรวงพลังงานนั้น ประกอบด้วย
1.) ปัญหาคอขวดในพื้นที่เขตบริหารเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งพบว่าคำขอเปิด Data Center กว่า 90% กระจุกตัวอยู่ที่พื้นที่ EEC ปัญหาหลัก ซึ่งตอนนี้ไม่ได้เกิดจากโรงไฟฟ้าไม่พอ แต่เกิดจาก สายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ไม่เพียงพอ จึงได้มีการแก้ไขเร่งด่วน กระทรวงได้จัดสรรเงินที่เหลือจากการไฟฟ้ามาใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อน 3,000 ล้านบาท ส่วนแผนลงทุนระยะถัดไป คาดว่าจะมีการลงทุนเพิ่มอีกประมาณ 30,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก 3,800 เมกะวัตต์
2.) โครงการสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรง ระหว่างผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนเอกชนกับเอกชน (Direct PPA) มาตรการนี้จะปรับปรุงระบบธุรกิจไฟฟ้าให้มีการแข่งขันเสรีมากขึ้น โดยอนุญาตให้กลุ่ม Data Center สามารถเจรจาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ผลิตไฟฟ้าสีเขียวได้โดยตรง โดยใช้สายส่งของการไฟฟ้าและจ่ายเฉพาะค่าผ่านสายส่ง โดยคาดว่าเกณฑ์จะประกาศใช้ภายในเดือนธันวาคมนี้ และจะนำมาสู่การลงทุนประมาณ 30,000 กว่าล้านบาท
3.) กฟผ.ระบุดีมานด์ไฟฟ้าพุ่งตามกระแสดาต้าเซนเตอร์ แนะนักลงทุนจับมือผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าใกล้ปลดระวางมาช่วยเสริมกำลังผลิตไฟฟ้าในดาต้าเซนเตอร์