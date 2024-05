RATCH ปิดดีลซื้อโรงไฟฟ้าไพตันที่อินโดฯ แล้ว คิดเป็นมูลค่า 590.67 ล้านดอลล์

ราช กรุ๊ป ปิดดีลซื้อโรงไฟฟ้าพลังความร้อนไพตัน กำลังผลิตติดตั้ง 2,045 เมกะวัตต์ในประเทศอินโดนีเซียเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นมูลค่ารวม 590.67 ล้านเหรียญสหรัฐนายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ราช กรุ๊ป (RATCH) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประสบผลสำเร็จในการลงทุนซื้อหุ้นกิจการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนไพตัน กำลังการผลิตติดตั้งรวม 2,045 เมกะวัตต์ ในอินโดนีเซีย และกิจการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า จากกลุ่มบริษัท Mitsui & Co., Ltd. โดยการลงทุนดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมาหลังจากนี้ บริษัทฯ โดยบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด (RHIS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่ถือหุ้นทั้งหมด จะถือหุ้น 36.26% ในบริษัท PT Paiton Energy และ บริษัท Minejesa Capital B.V พร้อมทั้งถือหุ้น 65% ในบริษัท IPM Asia Pte. Ltd. ซึ่งดำเนินธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ธุรกรรมดังกล่าวมีมูลค่ารวมประมาณ 590.67 ล้านเหรียญสหรัฐการเข้าลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนไพตันในอินโดนีเซียได้สำเร็จโดยสมบูรณ์แล้ว และเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะสร้างฐานธุรกิจที่มั่นคงและระยะยาวในอินโดนีเซีย อีกทั้งยังช่วยสร้างพันธมิตรรายใหม่ที่จะเพิ่มโอกาสการขยายธุรกิจในธุรกิจไฟฟ้าและเกี่ยวเนื่องของบริษัทฯ ในอนาคตด้วยหลังจากนี้ กำลังการผลิตที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นเป็น 9,038.04 เมกะวัตต์ เสริมด้วยธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนไพตัน ประกอบด้วย หน่วยผลิตไฟฟ้า 3 หน่วย ได้แก่ หน่วยผลิตที่ 7 และหน่วยผลิตที่ 8 กำลังผลิตติดตั้งรวม 1,230 เมกะวัตต์ เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อปี 2542 และหน่วยผลิตที่ 3 กำลังผลิตติดตั้ง 815 เมกะวัตต์ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อปี 2555 โครงการโรงไฟฟ้าไพตันทั้ง 3 หน่วยดังกล่าว มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับการไฟฟ้าอินโดนีเซีย ซึ่งมีอายุสัญญาสิ้นสุดในปี 2585