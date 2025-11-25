"Sber" แบงก์ใหญ่ BRICS ตีแสกหน้าดอลลาร์! เผยการค้า ‘รัสเซีย-อินเดีย’ ทิ้งเงินสกุลหลัก หันใช้รูเบิล-รูปีเต็มสูบ

ปฏิบัติการ "De-dollarization" ของกลุ่ม BRICS รุกคืบอย่างหนักหน่วงและเห็นผลเป็นรูปธรรม ล่าสุดซีอีโอสาขาอินเดียของ "Sber" ธนาคารยักษ์ใหญ่แห่งรัสเซีย ออกโรงยืนยัน ธุรกรรมการค้าระหว่าง "หมีขาว-แดนภารตะ" ส่วนใหญ่ได้ตัดขาดจากดอลลาร์สหรัฐฯ แล้ว หันมาใช้ "รูเบิล-รูปี" ชำระหนี้แทน พร้อมประกาศชัยชนะแก้ปม "รูปีค้างท่อ" สำเร็จ ยกระดับการชำระเงินข้ามพรมแดนด้วย AI จบในไม่กี่นาที ตอกย้ำสัญญาณเตือนภัยถึงจุดเสื่อมถอยของอำนาจเงินตรามหาอำนาจเก่า
สัญญาณการล่มสลายของระบบปิโตรดอลลาร์ (Petrodollar) และการลดการพึ่งพาสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (De-dollarization) ในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ เมื่ออีวาน โนซอฟ (Ivan Nosov) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Sber (ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซีย) สาขาประเทศอินเดีย ได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญผ่านสำนักข่าว Tass ของรัสเซีย
โนซอฟ ระบุว่า ณ ปัจจุบัน "สัดส่วนธุรกรรมส่วนใหญ่" ของการค้าระหว่างรัสเซียและอินเดีย ได้เปลี่ยนมาใช้ระบบการชำระเงินด้วยสกุลเงินท้องถิ่นอย่าง "รูเบิล" และ "รูปี" แทนที่การใช้ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเคยเป็นสื่อกลางหลัก สะท้อนให้เห็นถึงโมเมนตัมที่เร่งตัวขึ้นอย่างมากในความพยายามของกลุ่มพันธมิตร BRICS ที่ต้องการสร้างระบบการเงินทางเลือกใหม่
ปิดจุดตาย "รูปีค้างท่อ" ปลดล็อกสภาพคล่องข้ามพรมแดน
หนึ่งในประเด็นปัญหาคอขวดที่เคยเป็นอุปสรรคสำคัญก่อนหน้านี้ คือกรณี "รูปีค้างท่อ" (Stuck Rupees) ซึ่งเป็นภาวะที่สกุลเงินรูปีของอินเดียมีความยากลำบากในการแปลงสภาพหรือนำไปใช้ต่อภายในระบบการเงินของรัสเซีย ส่งผลให้การชำระเงินข้ามพรมแดนเกิดความล่าช้า
อย่างไรก็ตาม โนซอฟ ยืนยันว่าปัญหานี้ได้ถูกแก้ไขจน "หายไปอย่างมีนัยสำคัญ" แล้ว โดยในปัจจุบันเงินรูปีสามารถ "แลกเปลี่ยนได้อย่างอิสระ" (Freely Converted)
"ภายใต้ข้อตกลงเดิม การชำระเงินด้วยรูปีมักติดขัดเรื่องการแปลงสกุลเงิน ทำให้การค้าสะดุด แต่ตอนนี้ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้ว ธุรกรรมของ Sber ในอินเดียสามารถประมวลผลเสร็จสิ้นได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที ด้วยอานิสงส์ของการนำระบบอัตโนมัติ (Automation) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาช่วยขับเคลื่อน" โนซอฟ กล่าว
รัสเซีย-จีน-อินเดีย จับมือแน่น ดันยอดใช้เงินท้องถิ่นแตะ 95%
ข้อมูลดังกล่าวยังสอดรับกับถ้อยแถลงของ อเล็กซานเดอร์ โนวัค (Alexander Novak) รองนายกรัฐมนตรีรัสเซีย ที่เคยให้สัมภาษณ์กับ Tass ก่อนหน้านี้ โดยเปิดเผยตัวเลขที่น่าตกใจสำหรับชาติตะวันตกว่า ปัจจุบัน 90–95% ของการค้าระหว่างรัสเซียกับพันธมิตรหลักอย่าง "จีนและอินเดีย" ได้เปลี่ยนมาใช้สกุลเงินท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
"กลไกตลาดกำลังตอบสนองต่อความจำเป็นในการชำระเงินด้วยสกุลเงินแห่งชาติ ยกตัวอย่างเช่น กับมิตรสหายของเราอย่างจีนและอินเดีย เราได้เปลี่ยนมาใช้สกุลเงินท้องถิ่นในสัดส่วนสูงถึง 90-95% แล้ว"
รองนายกรัฐมนตรีรัสเซีย ทิ้งท้ายว่า "การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ไม่ได้มีเป้าหมายซ่อนเร้นอื่นใด นอกเสียจากความจำเป็นทางธุรกิจ เพราะเมื่อมหาอำนาจเก่าไม่อนุญาตให้ใช้สกุลเงินของพวกเขา (ดอลลาร์/ยูโร) ที่เคยเป็นสกุลเงินเจ้าตลาด (Hegemonic One) ในการชำระหนี้ โลกก็จำเป็นต้องหาทางออกใหม่ และนั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น"